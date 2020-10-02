Mercedes-Benz прекратил производство самого дешёвого фургона Sprinter в России
Александр Евдокимов
Компания Mercedes-Benz объявила о прекращении производства и продаж коммерческих микроавтобусов и фургонов Sprinter Classic в России. Выпуск этой модели был налажен на мощностях Горьковского автозавода с 2013 года.
Комментируя решение, российский пресс-офис Daimler заявил, что «Sprinter Classic на текущий момент не отвечает ожиданиям клиентов». Компания сосредоточится на продвижении нового Sprinter, моделей
V-классаи Vito. Сервисные центры компании продолжат обслуживать реализованные в России Sprinter Classic, запчасти к ним и сохранит на них заводскую гарантию.
До прекращения производства на ГАЗе выпускали до 10 000 Sprinter Classic в год с локализацией около 50%. Автомобиль собирался в Нижнем Новгороде, а локализованные дизели для него делал Ярославский моторный завод. На 2018 год трёхместный фургон предлагался с двумя видами колёсной базы и полной массой 3,5 (грузоподъёмность до 1435 килограммов) или 4,6 тонны (грузоподъёмность до 2290 килограммов). Объём кузова – 10,4 или 13,4 кубометра.
Турбодизель ОМ 646 объёмом 2,1 литра развивал 109 или 136 л.с. (280 или 320 Нм) и сочетался только с механической коробкой и задним приводом. Обновлённая версия Sprinter Classic 2.0 оснащалась
6-ступенчатой «механикой» против базовой с МКП с пятью передачами.
Автомобили Mercedes-Benz Sprinter Classic были доступны по цене от
1 831 000рублей. Стоимость нового «Спринтера» стартует от 2 646 000рублей.