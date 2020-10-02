Mercedes-Benz прекратил производство самого дешёвого фургона Sprinter в России

Комментируя решение, российский пресс-офис Daimler заявил, что «Sprinter Classic на текущий момент не отвечает ожиданиям клиентов». Компания сосре­доточится на про­движении нового Sprinter, моделей V-класса и Vito. Сервисные центры компании продолжат обслуживать реализо­ванные в России Sprinter Classic, запчасти к ним и сохранит на них заводскую гарантию.

До прекращения производства на ГАЗе выпускали до 10 000 Sprinter Classic в год с локали­зацией около 50%. Автомобиль собирался в Нижнем Новгороде, а локализо­ванные дизели для него делал Ярослав­ский моторный завод. На 2018 год трёхместный фургон предлагался с двумя видами колёсной базы и полной массой 3,5 (грузо­подъёмность до 1435 кило­граммов) или 4,6 тонны (грузо­подъёмность до 2290 кило­граммов). Объём кузова – 10,4 или 13,4 кубометра.

Турбодизель ОМ 646 объёмом 2,1 литра развивал 109 или 136 л.с. (280 или 320 Нм) и сочетался только с механиче­ской коробкой и задним приводом. Обновлённая версия Sprinter Classic 2.0 оснащалась 6-ступен ­чатой «механикой» против базовой с МКП с пятью передачами.