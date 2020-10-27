Красная книга: какие автомобили исчезнут в ближайшие 20 лет
Борис Закиров
Глобальное потепление, нехватка ресурсов, кризисы, локальные конфликты… Звучит как синопсис к фильму-катастрофе, но на деле это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться автомобильной индустрии за последние пару десятков лет.
Каждый выживал как мог. Кто-то находил новых друзей и вместе с ними создавал новые модели, кто-то искусственно занижал цифры выбросов. А некоторые вообще рубили сплеча, отменяя разработку целых линеек новых моделей. Настало время сосчитать потери и подумать о тех, кого мы ещё можем потерять.
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Гиперкары с классическим ДВС
Первыми под раздачу попали супер- и гиперкары — нишевый класс, к которому у защитников природы больше всего претензий. Громкие заголовки
Поэтому в ленте новостей появляются и другие заголовки — вроде «VAG потеряла 6,2 миллиона долларов на каждом проданном Bugatti Veyron». Уже не так хочется восхищаться, верно? А на фоне рекордных показателей новоиспечённых электрогиперкаров (1914-сильный Rimac
Так что моторам W16 и V12 пришлось искусственно продлевать жизнь. За это нужно благодарить гениального бизнесмена Стефана Винкельмана — человека, который привёл Lamborghini к коммерческому успеху, а затем принялся выжимать соки из космически дорогого Chiron. Он сделал это одним простым, но очень эффективным способом — созданием десятков спецверсий, которые стоят намного дороже обычных. Например, флагман Lamborghini успел превратиться в спидстер Aventador J, штучные Veneno, Centenario и Sian, а также ориентированные на трек SC18 и Essenza SCV12. И это мы ещё не сосчитали «обычные» Aventador SV и SVJ! После перехода Стефана в Bugatti та же судьба ждала и «тележку» Широна, благодаря чему в карман французской марки потекли живительные миллионы.
Но даже гений маркетинга не гарант вечной жизни. Bugatti сейчас на грани продажи хорватскому производителю электромобилей Rimac (который, в свою очередь, может продать часть своих акций Volkswagen). Lamborghini судорожно ищет способы сохранить атмосферный V12, подружить его с гибридными технологиями и не сделать при этом автомобиль тяжелее Луны. И из независимой марки она вполне может стать подразделением Audi, чьи технологии и использует последние годы.
А что делать, если за тобой не стоит огромный концерн с многомиллиардными прибылями? Итальянская фирма Pagani долго оставалась в стороне от заигрываний с розеткой, выпуская суперкары старой школы сначала с атмосферным, потом с битурбированным V12 авторства Mercedes-AMG. Собственно, сложно представить понятия «Pagani» и «V12» отдельно друг от друга даже в наше непростое время…
А придётся. Итало-немецкий контракт на поставку двигателей закончит действие уже в 2026 году — что по меркам индустрии совсем скоро. И Pagani готовит пути к отступлению: Motor1 рапортует, что экстремальная версия Huayra R явит нам совершенно новый атмо-V12 мощностью свыше 900 лошадиных сил. За его разработку ответственны Mercedes-AMG и HWA – компания, создавшая дикий атмосферник для Appolo Intensa Emozione. В 2022 году нас ждёт преемник Уайры со старым битурбированным V12 во главе. А самое интересное начнётся после 2025 года: Горацио Пагани пообещал создать электрический суперкар на узлах бензиновой новинки и даже внедорожник стоимостью более трёх миллионов евро! И эта новость сразу же переводит сегодняшнюю Huayra в статус «таких больше не будет».
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Массовые суперкары с высокопроизводительными атмосферниками
Пока штучные гиперкары с многомиллионными ценниками ищут способы выживания, в масс-маркете идёт своя война. Например, Lamborghini год назад рапортовала о 14 тысячах проданных Ураканов за 5 лет — до выхода Urus именно эта модель была локомотивом продаж. И что для Lamborghini хорошо, для Audi — провал: немцы недовольны убытками от соплатформенного купе R8. Недовольны настолько, что дни атмосферного V10 сочтены. Зарубежные издания хором твердят, что Audi подумывает заменить R8 полностью электрическим аналогом.
Предпосылок к этому было много. Хотя бы потому, что электрический R8 существует уже 10 лет! В 2010 году
А это значит, что Lamborghini наверняка лишится своего самого продаваемого атмосферного двигателя и ей придётся срочно
Таким образом, единственным пристанищем массовых атмосферников остались парочка R8/Huracan да американские масл-кары. Впрочем, у последних тоже не всё гладко…
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Масл-кары с V8
Насколько итальянский автопром синонимичен с V12, настолько же американский — с V8. Эти здоровяки с нагнетателями и без прописались практически везде, от пикапов и бизнес-седанов до среднемоторного суперкара Corvette. И хочется верить, что так оно дальше и будет. Но мировые тенденции говорят о другом: BMW M3 давно освоила рядную «турбошестёрку», Mercedes-Benz C63 AMG вообще лишится половины цилиндров.
В стане дядюшки Сэма тоже всё неспокойно. Так, Ford с легендарным Mustang ведёт двойную игру. С одной стороны, фанаты не успевают нарадоваться высокомощным новинкам в лице Shelby GT500 и Mach 1. С другой же стороны компания, как в фильме «Начало», потихоньку внедряет клиентам мысль о том, что электрический Mustang — это круто. С этой целью построили и 1400-сильный дрифт-кроссовер Mustang
Перспективы V8 туманны ещё в одной компании — Dodge. Главному носителю мотора, масл-кару Challenger, исполнилось уже 12 лет. Дебют нового поколения запланирован на 2024–2026 год, а с ним придут и новая платформа, и новые моторы. И президент FCA Майк Мэнли сразу заверил прессу, что восьми цилиндров можно не ждать: Челленджер получит двухлитровую турбированную «четвёрку» в связке с электромотором,
И если вы ждёте хороших новостей хотя бы от Chevrolet — спешим вас разочаровать. Да, среднемоторный Corvette с V8 только появился и его ждёт ещё пять-семь лет конвейерной жизни. Но слухи пришли откуда не ждали: кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, что компания готовит полностью электрический суперкар с максималкой свыше 320 километров в час. Сразу за этим последовало опровержение от General Motors, но справедливости ради напомним, что новости об электро-Корветте гуляют не первый год.
А в марте 2020 года марка показала тизер ещё одного купе на электрической платформе, формы которого очень уж смахивают на сегодняшний Camaro! На фоне вестей об увольнении двухдверки из-за низкого спроса и недавней премьеры целого семейства мощных электромоторов вывод о будущем масл-каров напрашивается сам собой.
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Большие моторы для больших седанов
Не мускулами едиными: под капотом представительского седана тоже нередко можно увидеть мотор внушительных размеров. Например, мерседесовский М120, ставший сердцем Pagani Zonda, прежде приводил в движение топовые версии
Надо ли говорить, насколько тонок лёд под их ногами? Начнём с самого грустного. Пресловутый 530-сильный британский V8 в июне этого года ушёл на пенсию после 61 года производства. Его проводили вместе с последней партией из 30 седанов Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner. Пока в обойме марки остался ещё один здоровяк — 635-сильный шестилитровый W12, который устанавливают на всю модельную линейку. Выпроводить его за дверь будет труднее, но надеяться на ещё 20 лет жизни — слишком отчаянный оптимизм.
С оппонентами дело обстоит труднее. Так, 6,6-литровый V12 вместе с седаном M760Li уйдёт со сцены к концу этого года. Гендиректор BMW M Маркус Флаш заверил, что новый подобный двигатель мы уже не увидим, потому что его очень трудно привести в соответствие с жёсткими нормами выбросов. Единственное спасение — модификация движка объёмом 6,75 литра, предназначенная для Rolls-Royce. Впрочем, и она не вечна. Глава марки Торстен Мюллер-Отвос рассказал Bloomberg, что Rolls-Royce уже начала готовить первый серийный электромобиль.
А недавно вышедший Mercedes-Benz
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Раллийное наследие: WRX STi, Evolution
И напоследок обратимся от гигантских моторов к чему-то более прозаичному. Серийные версии знаменитых ралли-каров — то, о чём каждый втайне мечтает, но боится купить. Пик их популярности пришёлся на период с 1980 по 2010 год, и именно тогда зародились все наши детские мечты. Audi Quattro, Mitsubishi Lancer Evolution, Lancia Delta Integrale, Subaru Impreza WRX STi, Ford Escort RS Cosworth…
Увы, до наших дней смогли дожить единицы. Раллийный Audi оставил после себя наследство в виде современной линейки RS, но сам не выдержал проверки временем — продавать горячую полноприводную трёхдверку не так уж и просто. Lancia практически исчезла с мирового рынка, оставшись лишь в Италии с морально устаревшим хэтчбеком Ypsilon. А Ford Focus RS, идеологический правнук Эскорта, держался до последнего, но в апреле этого года американцам пришлось признать, что у них нет лишних денег на разработку нового поколения.
И лишь Subaru с Mitsubishi Motors отказываются сдаваться. На сегодняшний день у первой в арсенале имеется немного устаревший седан WRX STi, а у второй... ничего: попрощаться с десятым Эволюшном нам пришлось ещё пять лет назад. Но тут хотя бы есть повод для оптимизма: у обеих моделей есть будущее! Так, грядущий горячий Subaru потихоньку готовится к премьере и уже примеряет на себя 406-сильный оппозитник объёмом 2,4 литра.
А фанаты «Трёх бриллиантов», едва успев оправиться после премьеры паркетника Eclipse Cross, были поражены новостью о будущем кроссовере Evolution. В июне 2019 года перед ними забрезжила надежда: издание Autocar рассказало о разработке
Но в 2019 году не было ни пандемии коронавируса, ни обновлённого бизнес-плана марки по сокращению расходов и медленному уходу из Европы. Теперь основной рынок Mitsubishi Motors — это Азия, где компания представлена кроссоверами, пикапом, минивэном и кей-карами. Таким образом, мы можем лишиться самого интересного Mitsubishi за последние 10 лет, а Subaru останется воевать с немецкими хот-хэтчами…