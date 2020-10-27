Красная книга: какие автомобили исчезнут в ближайшие 20 лет

Глобальное потепление, нехватка ресурсов, кризисы, локальные конфликты… Звучит как синопсис к фильму-ката­строфе, но на деле это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться автомо­бильной индустрии за последние пару десятков лет.

Каждый выживал как мог. Кто-то находил новых друзей и вместе с ними создавал новые модели, кто-то искус­ственно занижал цифры выбросов. А некоторые вообще рубили сплеча, отменяя разработку целых линеек новых моделей. Настало время сосчитать потери и подумать о тех, кого мы ещё можем потерять.

