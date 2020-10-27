В России вырос спрос на дизельные машины с пробегом

Красная книга: какие автомобили исчезнут в ближайшие 20 лет

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Борис Закиров

Глобальное потепление, нехватка ресурсов, кризисы, локальные конфликты… Звучит как синопсис к фильму-ката­строфе, но на деле это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться автомо­бильной индустрии за последние пару десятков лет.

Каждый выживал как мог. Кто-то находил новых друзей и вместе с ними создавал новые модели, кто-то искус­ственно занижал цифры выбросов. А некоторые вообще рубили сплеча, отменяя разработку целых линеек новых моделей. Настало время сосчитать потери и подумать о тех, кого мы ещё можем потерять.

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Гиперкары с классическим ДВС

Первыми под раздачу попали супер- и гиперкары — нишевый класс, к которому у защит­ников природы больше всего претензий. Громкие заголовки а-ля «Chiron на максимальной скорости тратит 100 литров топлива за 9 минут» стоят адептам Greenpeace седых волос, а произво­дителям — колоссальных денег.

Dauer EB110 S, Bugatti Veyron, Bugatti Chiron

Поэтому в ленте новостей появляются и другие заголовки — вроде «VAG потеряла 6,2 миллиона долларов на каждом проданном Bugatti Veyron». Уже не так хочется восхищаться, верно? А на фоне рекордных показа­телей ново­испечённых электро­гипер­каров (1914-сильный Rimac C_Two, 2000-сильный Lotus Evija) держаться за старое становится экономически невыгодно.

Rimac C_Two
Rimac C_Two
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Rimac C_Two

Так что моторам W16 и V12 пришлось искус­ственно продлевать жизнь. За это нужно благодарить гениаль­ного бизнес­мена Стефана Винкель­мана — человека, который привёл Lamborghini к коммер­ческому успеху, а затем принялся выжимать соки из космически дорогого Chiron. Он сделал это одним простым, но очень эффектив­ным способом — созданием десятков спецверсий, которые стоят намного дороже обычных. Например, флагман Lamborghini успел превратиться в спидстер Aventador J, штучные Veneno, Centenario и Sian, а также ориентиро­ванные на трек SC18 и Essenza SCV12. И это мы ещё не сосчитали «обычные» Aventador SV и SVJ! После перехода Стефана в Bugatti та же судьба ждала и «тележку» Широна, благодаря чему в карман французской марки потекли живитель­ные миллионы.

Lamborghini Aventador J
Lamborghini Veneno
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Lamborghini Aventador J

Но даже гений маркетинга не гарант вечной жизни. Bugatti сейчас на грани продажи хорватскому произво­дителю электро­мобилей Rimac (который, в свою очередь, может продать часть своих акций Volkswagen). Lamborghini судорожно ищет способы сохранить атмо­сферный V12, подружить его с гибридными техно­логиями и не сделать при этом авто­мобиль тяжелее Луны. И из независимой марки она вполне может стать подразде­лением Audi, чьи технологии и использует последние годы.

А что делать, если за тобой не стоит огромный концерн с много­милли­ардными прибылями? Итальянская фирма Pagani долго оставалась в стороне от заигры­ваний с розеткой, выпуская суперкары старой школы сначала с атмо­сферным, потом с битурбиро­ванным V12 авторства Mercedes-AMG. Собственно, сложно представить понятия «Pagani» и «V12» отдельно друг от друга даже в наше непростое время…

Pagani Huayra Roadster BC
Pagani Huayra Roadster BC
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Pagani Huayra Roadster BC

А придётся. Итало-немецкий контракт на поставку двигателей закончит действие уже в 2026 году — что по меркам индустрии совсем скоро. И Pagani готовит пути к отступлению: Motor1 рапортует, что экстремальная версия Huayra R явит нам совер­шенно новый атмо-V12 мощностью свыше 900 лошадиных сил. За его разработку ответ­ственны Mercedes-AMG и HWA – компания, создавшая дикий атмо­сферник для Appolo Intensa Emozione. В 2022 году нас ждёт преемник Уайры со старым битурбиро­ванным V12 во главе. А самое интересное начнётся после 2025 года: Горацио Пагани пообещал создать электриче­ский суперкар на узлах бензиновой новинки и даже внедорожник стоимостью более трёх миллионов евро! И эта новость сразу же переводит сегодняшнюю Huayra в статус «таких больше не будет».

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Массовые суперкары с высокопроизводительными атмосферниками

Пока штучные гиперкары с много­милли­онными ценниками ищут способы выживания, в масс-маркете идёт своя война. Например, Lamborghini год назад рапорто­вала о 14 тысячах проданных Ураканов за 5 лет — до выхода Urus именно эта модель была локомо­тивом продаж. И что для Lamborghini хорошо, для Audi — провал: немцы недовольны убытками от соплат­форменного купе R8. Недовольны настолько, что дни атмо­сферного V10 сочтены. Зарубежные издания хором твердят, что Audi подумывает заменить R8 полностью электриче­ским аналогом.

Audi R8 V10

Предпосылок к этому было много. Хотя бы потому, что электрический R8 существует уже 10 лет! В 2010 году R8 e-tron родился в статусе прототипа, в 2012-м собрали 10 машин для испытаний, а в 2015-м, с выходом второго поколения — ещё сотню, с ценой в миллион евро за штуку. После этого компания прикрыла проект, оставив до лучших времён. Эти времена пришли — теперь в наследники суперкару прочат 680-сильный концепт PB18 e-tron с тремя электро­моторами и разгоном до сотни за 2 секунды.

Audi e-Tron Concept
Audi R8 e-Tron Prototype
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Audi e-Tron Concept

А это значит, что Lamborghini наверняка лишится своего самого продава­емого атмосферного двигателя и ей придётся срочно что-то менять. Самый ожидаемый вариант: итальянцы наступят на горло своим принципам, сменят V10 на V8, добавят пару турбин и (возможно) гибридный привод. По тому же пути пошла Ferrari в 2015 году: атмосферный V8 модели 458 Italia сначала сдался под натиском наддува, а затем получил дозу электри­чества, превратившись в 1000-сильный полно­приводный флагман SF90 Stradale. А вот безнаддувные V10 Lexus LFA и Dodge Viper не смогли дожить до наших времён.

Ferrari 458 Italia
Ferrari 458 Italia
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Ferrari 458 Italia

Таким образом, единственным пристанищем массовых атмосферников остались парочка R8/Huracan да американ­ские масл-кары. Впрочем, у последних тоже не всё гладко…

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Масл-кары с V8

Насколько итальянский автопром синонимичен с V12, настолько же американский — с V8. Эти здоровяки с нагнетате­лями и без прописа­лись практи­чески везде, от пикапов и бизнес-седанов до средне­моторного суперкара Corvette. И хочется верить, что так оно дальше и будет. Но мировые тенденции говорят о другом: BMW M3 давно освоила рядную «турбо­шестёрку», Mercedes-Benz C63 AMG вообще лишится половины цилиндров.

Ford Mustang Mach 1

В стане дядюшки Сэма тоже всё неспокойно. Так, Ford с леген­дарным Mustang ведёт двойную игру. С одной стороны, фанаты не успевают нарадо­ваться высоко­мощным новинкам в лице Shelby GT500 и Mach 1. С другой же стороны компания, как в фильме «Начало», потихоньку внедряет клиентам мысль о том, что электриче­ский Mustang — это круто. С этой целью построили и 1400-сильный дрифт-кроссовер Mustang Mach-E, а дрэговый Mustang Cobra Jet 1400 может заставить трястись поджилки у заправских гиперкаров. Тем временем, восьми цилиндров лишились и суперкар GT, и супер­пикап F-150 Raptor…

Ford Mustang Shelby GT500
Ford Mustang Shelby GT500
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Ford Mustang Shelby GT500

Перспективы V8 туманны ещё в одной компании — Dodge. Главному носителю мотора, масл-кару Challenger, испол­нилось уже 12 лет. Дебют нового поколения заплани­рован на 2024–2026 год, а с ним придут и новая платформа, и новые моторы. И президент FCA Майк Мэнли сразу заверил прессу, что восьми цилиндров можно не ждать: Челленджер получит двух­литровую турбиро­ванную «четвёрку» в связке с электро­мотором, битурбо-V6 и ещё одну гибридную моди­фикацию с таким же мотором. Майка можно понять: на длинных прямых электро­моторы могут быть лучшим подспорьем, чем пара лишних «котлов».

Dodge Challenger SRT Demon (LC)
Dodge Challenger SRT Demon (LC)
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Dodge Challenger SRT Demon (LC)

И если вы ждёте хороших новостей хотя бы от Chevrolet — спешим вас разочаровать. Да, средне­моторный Corvette с V8 только появился и его ждёт ещё пять-семь лет конвейерной жизни. Но слухи пришли откуда не ждали: кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, что компания готовит полностью электри­ческий суперкар с максималкой свыше 320 километров в час. Сразу за этим последо­вало опровер­жение от General Motors, но справед­ливости ради напомним, что новости об электро-Корветте гуляют не первый год.

А в марте 2020 года марка показала тизер ещё одного купе на электриче­ской платформе, формы которого очень уж смахи­вают на сегодняш­ний Camaro! На фоне вестей об уволь­нении двух­дверки из-за низкого спроса и недавней премьеры целого семейства мощных электро­моторов вывод о будущем масл-каров напраши­вается сам собой.

Chevrolet COPO Camaro John Force Edition
Chevrolet COPO Camaro John Force Edition
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Chevrolet COPO Camaro John Force Edition

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Большие моторы для больших седанов

Не мускулами едиными: под капотом представи­тель­ского седана тоже нередко можно увидеть мотор внуши­тель­ных размеров. Например, мерседе­совский М120, ставший сердцем Pagani Zonda, прежде приводил в движение топовые версии S-class W140. Из более свежих примеров — фирменный 6,75-литровый V8 от Bentley, V12 семейства N74 от BMW и битурбиро­ванный М279 от Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz М120

Надо ли говорить, насколько тонок лёд под их ногами? Начнём с самого грустного. Пресловутый 530-сильный британский V8 в июне этого года ушёл на пенсию после 61 года производ­ства. Его проводили вместе с последней партией из 30 седанов Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner. Пока в обойме марки остался ещё один здоровяк — 635-сильный шести­литровый W12, который устанав­ливают на всю модельную линейку. Выпро­водить его за дверь будет труднее, но надеяться на ещё 20 лет жизни — слишком отчаянный оптимизм.

Bentley Mulsanne 6.75 Edition
Bentley Mulsanne 6.75 Edition
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Bentley Mulsanne 6.75 Edition

С оппонентами дело обстоит труднее. Так, 6,6-литровый V12 вместе с седаном M760Li уйдёт со сцены к концу этого года. Гендиректор BMW M Маркус Флаш заверил, что новый подобный двигатель мы уже не увидим, потому что его очень трудно привести в соответ­ствие с жёсткими нормами выбросов. Един­ственное спасение — моди­фикация движка объёмом 6,75 литра, предназ­наченная для Rolls-Royce. Впрочем, и она не вечна. Глава марки Торстен Мюллер-Отвос рассказал Bloomberg, что Rolls-Royce уже начала готовить первый серийный электро­мобиль.

BMW M760Li xDrive
BMW M760Li xDrive
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BMW M760Li xDrive

А недавно вышедший Mercedes-Benz S-class W223 мотор о двенад­цати цилиндрах вообще не получит. Даже в версии AMG. Последний шанс купить S-class в сочетании с V12 был предо­ставлен ещё год назад спец­версией, которая так и называется: S 65 Final Edition. Это настолько грустно, что нам и добавить нечего…

Mercedes-AMG S 65 «Final Edition»
Mercedes-AMG S 65 «Final Edition»
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Mercedes-AMG S 65 «Final Edition»

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Раллийное наследие: WRX STi, Evolution

И напоследок обратимся от гигантских моторов к чему-то более прозаичному. Серийные версии знаменитых ралли-каров — то, о чём каждый втайне мечтает, но боится купить. Пик их популяр­ности пришёлся на период с 1980 по 2010 год, и именно тогда зароди­лись все наши детские мечты. Audi Quattro, Mitsubishi Lancer Evolution, Lancia Delta Integrale, Subaru Impreza WRX STi, Ford Escort RS Cosworth…

Audi quattro
Audi quattro
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Audi quattro

Увы, до наших дней смогли дожить единицы. Раллийный Audi оставил после себя наслед­ство в виде совре­менной линейки RS, но сам не выдер­жал проверки временем — продавать горячую полно­приводную трёхдверку не так уж и просто. Lancia практически исчезла с мирового рынка, остав­шись лишь в Италии с морально устаревшим хэтчбеком Ypsilon. А Ford Focus RS, идео­логи­ческий правнук Эскорта, держался до послед­него, но в апреле этого года американцам пришлось признать, что у них нет лишних денег на разработку нового поколения.

Subaru WRX STI
Subaru WRX STI
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Subaru WRX STI

И лишь Subaru с Mitsubishi Motors отказы­ваются сдаваться. На сегодняш­ний день у первой в арсенале имеется немного устарев­ший седан WRX STi, а у второй... ничего: попрощаться с десятым Эволюшном нам пришлось ещё пять лет назад. Но тут хотя бы есть повод для оптимизма: у обеих моделей есть будущее! Так, грядущий горячий Subaru потихоньку готовится к премьере и уже примеряет на себя 406-сильный оппозитник объёмом 2,4 литра.

Mitsubishi Lancer Evolution «Final Edition»
Mitsubishi Lancer Evolution «Final Edition»
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Mitsubishi Lancer Evolution «Final Edition»

А фанаты «Трёх бриллиантов», едва успев оправиться после премьеры паркет­ника Eclipse Cross, были поражены новостью о будущем кроссовере Evolution. В июне 2019 года перед ними забрезжила надежда: издание Autocar рассказало о разработке 11-го поколения седана Lancer Evolution. Он должен был получить фирменный полный привод S-AWC и двух­литровый турбо­мотор от Renault Megane RS, который вместе с гибридной надстройкой будет выдавать почти 350 сил.

Mitsubishi Lancer Evolution «Final Edition»

Но в 2019 году не было ни пандемии коронавируса, ни обнов­лённого бизнес-плана марки по сокраще­нию расходов и медлен­ному уходу из Европы. Теперь основной рынок Mitsubishi Motors — это Азия, где компания пред­ставлена кроссоверами, пикапом, минивэном и кей-карами. Таким образом, мы можем лишиться самого интересного Mitsubishi за последние 10 лет, а Subaru останется воевать с немецкими хот-хэтчами…

Об уходе какой эпохи вы будете жалеть сильнее всего?

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