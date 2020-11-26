Водителей с инвалидностью продолжат штрафовать за неоплату парковки

Идея освободить автомобилистов с ограниченными возмож­ностями от штрафов за использо­вание платных парковочных мест в Москве отклонена Мосгордумой, пишет «КоммерсантЪ». Внести поправки в столичный КоАП предлагал депутат от КПРФ Евгений Ступин, но в думе заявили, что бесплатных мест мало, а льготников много.

В пояснительной записке к законо­проекту, как уточняет издание, отмечалось, что выделенных для инвалидов мест на платных парковках либо не хватает, либо их занимают обычные автомо­билисты. В итоге инвалиды вынуждены парковаться на обычных местах и оплачивать либо услуги стоянки, либо штрафы.

Глава комиссии Мосгордумы по законо­дательству Александр Семенников заявил, что бесплатно пользоваться выделен­ными на платных парковках местами могут многодетные семьи, герои Соцтруда и России, а также резиденты. При этом мест таких выделено всего 85 тысяч, тогда как только инвалидов в Москве насчиты­вается около 1,1 миллиона человек, и если внести в список льготников ещё и их, создастся конкуренция. По мнению законодателей, новой льготой проблему не решить.

Согласно федеральному закону, на парковках общего пользо­вания должно выделяться не менее 10% мест для автомо­билистов с ограниченными возмож­ностями. Как уточнил Ступин, активно пере­двигаются посредством легкового транс­порта в Москве около 100 тысяч инвалидов, при этом выделенные для них парковочные места расположены неравно­мерно, и пользоваться ими неудобно.

Сейчас штраф за неоплату парковки в столице составляет 5 тысяч рублей.