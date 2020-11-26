Водителей с инвалидностью продолжат штрафовать за неоплату парковки
Дмитрий Елизаров
Идея освободить автомобилистов с ограниченными возможностями от штрафов за использование платных парковочных мест в Москве отклонена Мосгордумой, пишет «КоммерсантЪ». Внести поправки в столичный КоАП предлагал депутат от КПРФ Евгений Ступин, но в думе заявили, что бесплатных мест мало, а льготников много.
В пояснительной записке к законопроекту, как уточняет издание, отмечалось, что выделенных для инвалидов мест на платных парковках либо не хватает, либо их занимают обычные автомобилисты. В итоге инвалиды вынуждены парковаться на обычных местах и оплачивать либо услуги стоянки, либо штрафы.
Глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников заявил, что бесплатно пользоваться выделенными на платных парковках местами могут многодетные семьи, герои Соцтруда и России, а также резиденты. При этом мест таких выделено всего 85 тысяч, тогда как только инвалидов в Москве насчитывается около 1,1 миллиона человек, и если внести в список льготников ещё и их, создастся конкуренция. По мнению законодателей, новой льготой проблему не решить.
Согласно федеральному закону, на парковках общего пользования должно выделяться не менее 10% мест для автомобилистов с ограниченными возможностями. Как уточнил Ступин, активно передвигаются посредством легкового транспорта в Москве около 100 тысяч инвалидов, при этом выделенные для них парковочные места расположены неравномерно, и пользоваться ими неудобно.
Сейчас штраф за неоплату парковки в столице составляет 5 тысяч рублей.
В конце октября стало известно об аресте премиального вседорожника Porsche Cayenne: машину забрали у владельца-москвича судебные приставы. Автомобиль вернут только тогда, когда хозяин погасит «парковочные» штрафы, которых накопилось на полмиллиона рублей.