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Инвалидов предложили освободить от необходимости платить за парковку. При одном условии

Новости

Дмитрий Елизаров

В Госдуму РФ внесён законопроект, избавляющий водителей с инвалид­ностью от необходи­мости оплаты парковки при условии, что выделенные для них парко­вочные места заняты. Ранее аналогичное решение предлагали принять Мосгордуме, но идея была отклонена.

  • Авторы законопроекта утверждают, что нынешняя ситуация не в полной мере гарантирует водителям-инвалидам наличие свободных парко­вочных мест. Законо­датель­ство сейчас преду­сматривает выделение 10% участков для парковки для таких автомо­билистов, но их нередко занимают обычные водители. В этом случае инвалиды вынуждены парковаться на общих основаниях и, соответ­ственно, оплачивать либо услуги стоянки, либо штрафы.

  • «Мы предлагаем освободить инвалидов от платы за парковку, если все места, предназ­наченные для их машин, заняты, и им пришлось припарко­ваться на свободном, но платном месте», — цитирует «Российская газета» одного из авторов инициативы депутата Ярослава Нилова.

  • Законопроект предлагает внести изменения в закон о социальной защите инвалидов и преду­смотреть поправками возмож­ность бесплатного размещения авто­мобилей со знаком «Инвалид» «в случае, если на платной парковке общего пользо­вания все места, предназ­наченные для бесплатной стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов или детей-инвалидов, заняты». Каким образом будет фиксиро­ваться занятость мест, предназ­наченных для инвалидов, на момент попытки припарко­ваться, не уточняется.

  • Законопроект направлен председателю Госдумы, а также в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Доберётся ли он до полноценного рассмотрения, пока неизвестно.

  • В ноябре прошлого года Мосгордума отказалась освобождать водителей-инвалидов и перевозящих инвалидов от штрафов за неоплату парковки (это предлагалось реализовать посред­ством изменений в столичном КоАП). Было заявлено, что льготных мест на парковках выделено всего 85 тысяч, при этом ими может пользоваться целый ряд категорий граждан, а инвалидов в Москве насчиты­вается более миллиона.

Как считаете, стоящая инициатива?

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