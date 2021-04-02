Инвалидов предложили освободить от необходимости платить за парковку. При одном условии
Дмитрий Елизаров
В Госдуму РФ внесён законопроект, избавляющий водителей с инвалидностью от необходимости оплаты парковки при условии, что выделенные для них парковочные места заняты. Ранее аналогичное решение предлагали принять Мосгордуме, но идея была отклонена.
Авторы законопроекта утверждают, что нынешняя ситуация не в полной мере гарантирует водителям-инвалидам наличие свободных парковочных мест. Законодательство сейчас предусматривает выделение 10% участков для парковки для таких автомобилистов, но их нередко занимают обычные водители. В этом случае инвалиды вынуждены парковаться на общих основаниях и, соответственно, оплачивать либо услуги стоянки, либо штрафы.
«Мы предлагаем освободить инвалидов от платы за парковку, если все места, предназначенные для их машин, заняты, и им пришлось припарковаться на свободном, но платном месте», — цитирует «Российская газета» одного из авторов инициативы депутата Ярослава Нилова.
Законопроект предлагает внести изменения в закон о социальной защите инвалидов и предусмотреть поправками возможность бесплатного размещения автомобилей со знаком «Инвалид» «в случае, если на платной парковке общего пользования все места, предназначенные для бесплатной стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов или детей-инвалидов, заняты». Каким образом будет фиксироваться занятость мест, предназначенных для инвалидов, на момент попытки припарковаться, не уточняется.
Законопроект направлен председателю Госдумы, а также в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Доберётся ли он до полноценного рассмотрения, пока неизвестно.
В ноябре прошлого года Мосгордума отказалась освобождать водителей-инвалидов и перевозящих инвалидов от штрафов за неоплату парковки (это предлагалось реализовать посредством изменений в столичном КоАП). Было заявлено, что льготных мест на парковках выделено всего 85 тысяч, при этом ими может пользоваться целый ряд категорий граждан, а инвалидов в Москве насчитывается более миллиона.