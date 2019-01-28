Треть водителей убираются в салонах не чаще раза в год
Сервис по прокату автомобилей CarRentals.com провёл опрос тысячи американских владельцев автомобилей и выяснил, как часто они убираются в салоне собственной машины. Оказалось, что 32 процента водителей проводят генеральную уборку в своём автомобиле не чаще одного раза в год. И лишь 20 процентов ухаживают за салоном еженедельно.
И правильно поступают те, кто убирается в машине регулярно, – ранее Национальный центр биотехнологической информации США (NCBI) выяснил уровень загрязнения среднестатистического автомобиля и измерил количество бактерий на квадратный сантиметр (в колониеобразующих единицах (КОЕ)). Оказалось, что на рулевом колесе живут 629 КОЕ, в районе подстаканников – 506 КОЕ, а на ремнях безопасности – 403 КОЕ.
Самые распространенные заражения, обнаруженные в салоне автомобиля, это стафилококк и пропионовокислые бактерии, которые являются причиной многих заболеваний. Всего же в любом транспортном средстве обитает около 700 типов различных бактерий, а наиболее частая причина бактериального заражения в автомобиле – еда.
Для сравнения: на экране среднестатистического смартфона, долгое время считавшегося самым грязным предметом, с которым взаимодействует человек, обнаруживается лишь 100 КОЕ микроорганизмов на квадратном сантиметре.
На кнопках лифта обитают 313 КОЕ, а на ободках в общественном туалете – 172 КОЕ.