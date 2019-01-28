Треть водителей убираются в салонах не чаще раза в год

Сервис по прокату автомобилей CarRentals.com провёл опрос тысячи американских владельцев автомобилей и выяснил, как часто они убираются в салоне собственной машины. Оказалось, что 32 процента водителей проводят генеральную уборку в своём автомобиле не чаще одного раза в год. И лишь 20 процентов ухаживают за салоном еженедельно.