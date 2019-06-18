В России предложили изымать автомобили с грязным выхлопом

Заместитель главы Минпромторга России Александр Морозов во время круглого стола в Госдуме призвал создать систему, которая позволила бы изымать автомобили с высоким уровнем вредных выбросов.

Как сообщает «Коммерсантъ», Морозов назвал машины с грязным выхлопом «джихадмобилями», добавив, что такие транспортные средства «перевозят рабочих из иностранных государств». По словам чиновника, автобусы и грузовики, выпускающие чёрные клубы дыма, встречаются даже в центре столицы.

Замглавы Минпромторга предложил департаменту транспорта Москвы с помощью мобильных приборов проверять чистоту выхлопа автомобилей и при несоответствии стандартам изымать такие машины.

Пока столичный дептранс совместно с НАМИ разрабатывает систему контроля за неэкологичными автомобилями силами дорожных камер. Она с помощью базы ГИБДД или по VIN-номеру определит экологический класс автомобиля и вынесет решение о штрафе, если машина находится в запрещённой для своего класса зоне.

Сейчас штраф за слишком грязный выхлоп составляет 500 рублей. Соответствие автомобиля установленным нормам должно проверяться ежегодно во время техосмотра.