Российских водителей начнут лишать прав за грязные номера

Верховный суд России издал постановление, объясняющее, как наказывать водителей за различные нарушения ПДД, в том числе за нечитаемые регистрационные знаки, установку ксенона и езду по обочинам.

Как сообщает «Коммерсантъ», теперь за нечитаемый или грязный автомобильный номер владельцу грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав до одного года. Для этого инспектору ГИБДД необходимо доказать через суд, что водитель действовал умышленно, например, закрыл номер листком бумаги или стёр краску с цифр. В других случаях будет назначен стандартный штраф в 500 рублей.

Также Верховный суд сделал послабление за установку нештатного ксенона. Если раньше за газоразрядные лампы в непредназначенных для этого фарах лишали водительских прав, то теперь будет применяться только штраф в 500 рублей.

Уточнены санкции для водителей, которые объезжают пробки по обочинам и попадают в аварию. Отныне они не смогут ничего обжаловать в суде: обочечник по умолчанию становится виновником любого ДТП. Такое же правило распространяется на водителей, едущих по встречке на дороге с односторонним движением или выезжающих на перекрёсток на красный свет светофора.

Если водитель препятствует инспектору ГИБДД во время проверки на алкоголь и наркотики, и это зафиксировано в протоколе, суд может расценить это как отказ от медосвидетельствования и лишить прав.