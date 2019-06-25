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Российских водителей начнут лишать прав за грязные номера

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Николай Андреев

Верховный суд России издал постановление, объясняющее, как наказывать водителей за различные нарушения ПДД, в том числе за нечитаемые регистрационные знаки, установку ксенона и езду по обочинам.

  • Как сообщает «Коммерсантъ», теперь за нечитаемый или грязный автомобильный номер владельцу грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав до одного года. Для этого инспектору ГИБДД необходимо доказать через суд, что водитель действовал умышленно, например, закрыл номер листком бумаги или стёр краску с цифр. В других случаях будет назначен стандартный штраф в 500 рублей.

  • Также Верховный суд сделал послабление за установку нештатного ксенона. Если раньше за газоразрядные лампы в непредназначенных для этого фарах лишали водительских прав, то теперь будет применяться только штраф в 500 рублей.

  • Уточнены санкции для водителей, которые объезжают пробки по обочинам и попадают в аварию. Отныне они не смогут ничего обжаловать в суде: обочечник по умолчанию становится виновником любого ДТП. Такое же правило распространяется на водителей, едущих по встречке на дороге с односторонним движением или выезжающих на перекрёсток на красный свет светофора.

  • Если водитель препятствует инспектору ГИБДД во время проверки на алкоголь и наркотики, и это зафиксировано в протоколе, суд может расценить это как отказ от медосвидетельствования и лишить прав. 

  • В ДТП, в котором пострадал только водитель и его автомобиль (наезд на препятствие, не справился с управлением), теперь нельзя назначать водителю штраф в размере 2500 рублей или лишать прав по статье 12.24 КоАП, так как один человек не может быть одновременно и обвиняемым, и потерпевшим.

Что опаснее?

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