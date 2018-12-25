Столичный чиновник заявил, что грязь на дорогах – не из-за реагентов. Мэр Москвы с ним не согласен

Версий несколько. Эксперты, опрошенные той же Газетой.Ru в 2014 году, называли виновниками автомобили из области: парковок в области не хватает, автомобилисты ставят машины в грязи, а потом эта грязь переносится в Москву. В список обвиняемых также попали и многочисленные стройки и ремонты, грязь с которых попадает на столичные дороги вместе со строительной техникой.

А в Москомархитектуры считают, что винить стоит ещё и открытый грунт: раскисшая земля не только вымывается талым снегом, но и переносится пешеходами, которые любят срезать путь по газонам.

Наконец, самую свежую версию выдвинул Кульбачевский. Помимо техногенной пыли, по его мнению, к причинам образования грязи на дорогах он относит пыль от трения автомобильных шин по асфальту, а также пыль от тормозных колодок автомобилей.