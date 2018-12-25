Столичный чиновник заявил, что грязь на дорогах – не из-за реагентов. Мэр Москвы с ним не согласен
Руководитель Департамента природопользования и защиты окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский заявил в интервью ТАСС, что дорожные реагенты не провоцируют появление грязи на дорогах.
«Сами по себе [противогололёдные материалы] не могут генерировать грязь. На самом деле она появляется от техногенной пыли и выбросов. Это серьёзная проблема для многих мегаполисов», – сказал Кульбачевский.
Однако мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на IV Московском урбанистическом форуме 2014 года, высказал прямо противоположную точку зрения.
«Нас, по правде, уже достали реагенты, которые сыплют зимой на дорогах, из-за которых возникает грязь, портится экология». Его слова приводит «Газета.Ru».
Что же на самом деле вызывает грязь на дорогах?
Версий несколько. Эксперты, опрошенные той же Газетой.Ru в 2014 году, называли виновниками автомобили из области: парковок в области не хватает, автомобилисты ставят машины в грязи, а потом эта грязь переносится в Москву. В список обвиняемых также попали и многочисленные стройки и ремонты, грязь с которых попадает на столичные дороги вместе со строительной техникой.
А в Москомархитектуры считают, что винить стоит ещё и открытый грунт: раскисшая земля не только вымывается талым снегом, но и переносится пешеходами, которые любят срезать путь по газонам.
Наконец, самую свежую версию выдвинул Кульбачевский. Помимо техногенной пыли, по его мнению, к причинам образования грязи на дорогах он относит пыль от трения автомобильных шин по асфальту, а также пыль от тормозных колодок автомобилей.
И что же с этим делать?
По мнению Кульбачевского, улучшить ситуацию может развитие электротранспорта. Электрокары активно тормозят двигателем, рекуперируя энергию, поэтому тормозные колодки изнашиваются не так сильно. К тому же, от электромобилей нет вредных выбросов в атмосферу.
Но даже если весь столичный автопарк, например, перевести на электротягу, то грязи станет меньше в лучшем случае на 10-25 процентов.