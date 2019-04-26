Русские на Камри, мексиканцы на внедорожниках и арабы на люксе: на каких машинах ездят дипломаты в США
Александр Мирошкин
Издание Quartz изучило автопарки посольств на территории США. Речь идёт о 174 дипмиссиях и 2220 автомобилях, которые зарегистрированы в этих организациях с мая 2014 по август 2018 года.
Больше всего в автопарках посольств автомобилей Toyota — 36,4 процента. Второе место у Фордов (9,1%), а третье — у Ниссанов (8,8%). В первую пятёрку также попали разные модели Honda и Mercedes-Benz (7,4 и 6,6% соответственно).
Среди моделей наиболее популярен минивэн Toyota Sienna: дипломаты используют 357 таких машин. Второе место у Toyota Camry (174 авто), третье – у Toyota Highlander (97 машин), а четвёртое – у Toyota Avalon (90 машин). Единственная модель в топ-5 не от Тойоты – это большой внедорожник Nissan Armada. Их в посольствах 75.
Интересно другое: 74 из 75 Армад находятся на балансе мексиканского посольства. Да и вообще в США больше нет ни одной дипмиссии, у которой было бы столько машин одной модели. Ближе всего к мексиканцам подобрались российские дипломаты: 71 седан Toyota Camry в гараже.
По числу авто класса премиум лидируют посольства Кувейта, Катара и Бахрейна: 75, 72 и 69 процентов от всего автопарка каждой из дипмиссий соответственно. Зато ни одной премиальной машины нет у дипломатов из Канады, Гватемалы, Израиля, Испании и Великобритании.
Самыми верными автомобилям национальных марок оказались японцы: 97 процентов машин на балансе этого посольства — японских брендов. Если говорить конкретнее, то всего одна машина у японских дипломатов неяпонская — это фургон Ford E-450.
Следующие в списке лояльности — Южная Корея (86%), Германия (86%) и Швеция (60%).
Большинство машин, используемых иностранными посольствами на территории Америки, произведены в США. Даже если речь идёт об автомобилях иностранных брендов. Всего 34,1 процента иномарок для дипмиссий были собраны за пределами Соединённых Штатов.