Русские на Камри, мексиканцы на внедорожниках и арабы на люксе: на каких машинах ездят дипломаты в США

Издание Quartz изучило автопарки посольств на территории США. Речь идёт о 174 дипмиссиях и 2220 автомобилях, которые зарегистрированы в этих организациях с мая 2014 по август 2018 года.

Больше всего в автопарках посольств автомобилей Toyota — 36,4 процента. Второе место у Фордов (9,1%), а третье — у Ниссанов (8,8%). В первую пятёрку также попали разные модели Honda и Mercedes-Benz (7,4 и 6,6% соответственно).

Среди моделей наиболее популярен минивэн Toyota Sienna: дипломаты используют 357 таких машин. Второе место у Toyota Camry (174 авто), третье – у Toyota Highlander (97 машин), а четвёртое – у Toyota Avalon (90 машин). Единственная модель в топ-5 не от Тойоты – это большой внедорожник Nissan Armada. Их в посольствах 75.

Интересно другое: 74 из 75 Армад находятся на балансе мексиканского посольства. Да и вообще в США больше нет ни одной дипмиссии, у которой было бы столько машин одной модели. Ближе всего к мексиканцам подобрались российские дипломаты: 71 седан Toyota Camry в гараже.