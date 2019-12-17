В Европе опять вырос спрос на новые легковые автомобили

Бренд Opel нашёл дилеров сразу в 8 городах

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Марка Opel официально вернулась на российский рынок 16 декабря 2019 года. Уже сейчас автомо­били бренда можно купить в 11 дилерских центрах в 8 городах страны. Модельный ряд в настоящее время включает в себя кроссовер Grandland X и микро­автобус Zadira Life. В первой половине года к ним при­соединится фургон Vivaro. Вот какие дилерские центры продают Опели:

  • Москва — «Автоцентр Сити», «Мэйджор Авто Рига» и «ТЦ Кунцево»;

  • Санкт-Петербург — «Авангард» и «Евросиб-Авто»;

  • Нижневартовск — «Варт-Авто»;

  • Нижний Новгород — «Нижегородец-Восток»;

  • Ростов-на-Дону — «Гедон-Трейд»;

  • Рязань — «Димар-Плюс»;

  • Ставрополь — «Статус Авто»;

  • Тюмень — «ИскраАМВ».

Кроме того, в ближайшее время компания планирует развивать дилерскую сеть ещё, как минимум, в 12 городах: Волгоград, Воронеж, Екатерин­бург, Ижевск, Казань, Орен­бург, Пермь, Самара, Сургут, Тольятти, Уфа и Челябинск. Также Опель намере­вается расширить ассорти­мент продукции на россий­ском рынке, но пока неизвестно за счёт каких моделей.

Сборка моделей для России налажена на заводе ПСМА в Калуге. Купить кроссовер Grandland X можно минимум за 1 799 000 ₽, а микро­автобус Zadira Life обойдётся не меньше чем в 2 549 900 ₽.

Рады возвращению Opel?

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