Бренд Opel нашёл дилеров сразу в 8 городах
Дмитрий Савостьянчик
Марка Opel официально вернулась на российский рынок 16 декабря 2019 года. Уже сейчас автомобили бренда можно купить в 11 дилерских центрах в 8 городах страны. Модельный ряд в настоящее время включает в себя кроссовер Grandland X и микроавтобус Zadira Life. В первой половине года к ним присоединится фургон Vivaro. Вот какие дилерские центры продают Опели:
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Москва — «Автоцентр Сити», «Мэйджор Авто Рига» и «ТЦ Кунцево»;
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Санкт-Петербург — «Авангард» и «Евросиб-Авто»;
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Нижневартовск — «Варт-Авто»;
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Нижний Новгород — «Нижегородец-Восток»;
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Ростов-на-Дону — «Гедон-Трейд»;
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Рязань — «Димар-Плюс»;
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Ставрополь — «Статус Авто»;
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Тюмень — «ИскраАМВ».
Кроме того, в ближайшее время компания планирует развивать дилерскую сеть ещё, как минимум, в 12 городах: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Оренбург, Пермь, Самара, Сургут, Тольятти, Уфа и Челябинск. Также Опель намеревается расширить ассортимент продукции на российском рынке, но пока неизвестно за счёт каких моделей.
Сборка моделей для России налажена на заводе ПСМА в Калуге. Купить кроссовер Grandland X можно минимум за