Бренд Opel нашёл дилеров сразу в 8 городах

Марка Opel официально вернулась на российский рынок 16 декабря 2019 года. Уже сейчас автомо­били бренда можно купить в 11 дилерских центрах в 8 городах страны. Модельный ряд в настоящее время включает в себя кроссовер Grandland X и микро­автобус Zadira Life. В первой половине года к ним при­соединится фургон Vivaro. Вот какие дилерские центры продают Опели:



Москва — «Автоцентр Сити», «Мэйджор Авто Рига» и «ТЦ Кунцево»;

Санкт-Петербург — «Авангард» и «Евросиб-Авто»;

Нижневартовск — «Варт-Авто»;

Нижний Новгород — «Нижегородец-Восток»;

Ростов-на-Дону — «Гедон-Трейд»;

Рязань — «Димар-Плюс»;

Ставрополь — «Статус Авто»;

Тюмень — «ИскраАМВ».

Кроме того, в ближайшее время компания планирует развивать дилерскую сеть ещё, как минимум, в 12 городах: Волгоград, Воронеж, Екатерин­бург, Ижевск, Казань, Орен­бург, Пермь, Самара, Сургут, Тольятти, Уфа и Челябинск. Также Опель намере­вается расширить ассорти­мент продукции на россий­ском рынке, но пока неизвестно за счёт каких моделей.