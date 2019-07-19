Продавать Mazda в Томске будет новый дилер
Дмитрий Савостьянчик
Японский автопроизводитель Mazda ищет нового представителя в Томске. Сотрудничество с действующим партнёром — ГК «Элке» — будет прекращено, сообщает «Континент Сибирь».
Вслед за новостью о том, что дилер «Мазды», компания «Реал-моторс», в Барнауле не планирует продлевать сотрудничество с автоконцерном, аналогичное решение принял дилер в Томске. Причины — высокие затраты на трансформирование салона в соответствии с актуальными стандартами бренда. По новым требованиям, дилер должен иметь отдельный шоу-рум в новой стилистике, а также организовать особое зонирование в торговом зале. «Реал-моторс» оценил преобразования примерно в 20 миллионов рублей. Чтобы окупить вложения, дилер должен продавать минимум 25 автомобилей в месяц.
Кроме «Мазды», в портфель ГК «Элке» входят бренды Hyundai, Lexus и Toyota. Компания является самым крупным авторитейлером в Томской области.
Всего за полгода российские дилеры реализовали 13,6 тысячи новых «Мазд». Это на 5% меньше, чем годом ранее, и хуже, чем ситуация на рынке в целом, который просел на 2,4%. Однако совсем недавно японская марка обновила почти весь модельный ряд, а также выводит на рынок новое семейство Mazda3 — всё это может положительно сказаться на динамике продаж.