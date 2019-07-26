10 самых популярных моделей с «автоматом» в России

Как падение спроса на новые автомобили повлияло на доходы дилеров

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Количество проданных автомобилей влияет не только на выручку отдела продаж дилерского центра — от этого зависит большин­ство показателей эффектив­ности автосалона. Компания ASE, занимающаяся оценкой деятель­ности автодилеров, проанализи­ровала наиболее важные показатели дилерских центров, влияющие на прибыль. 

Данные основаны на результатах работы дилерских сетей десяти авто­мобильных марок, расположен­ных в 11 экономи­ческих регионах. Три бренда — премиальные, семь — масс-маркет. Для сравнения используются данные за январь-март 2019 и 2018 годов.

Показатели, которые стали хуже

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  • Покрытие расходов сервисом в среднем по России снизилось на 5,8 пункта — до 65%. Падение наблюда­ется в шести регионах, а самое сильное — в Центрально-Чернозёмном регионе, минус 13,6%. При этом 5 регионов остались в плюсе: лучшую динамику показал Северный регион, плюс 10,8%.

  • Расходы отдела продаж относительно валовой прибыли выросли на 1,8%. Наибольший скачок зафиксирован в Северном регионе — плюс 11,4%. В четырёх регионах показатель снизился, в среднем на 6,2%. Самое сильное падение — в Дальневосточном регионе, минус 12,6%.

  • Количество проданных автомобилей на одного продавца снизилось на 4 пункта — до 82 штук. В семи регионах зафикси­ровано падение, а самое сильное — в Северном, минус 10 машин. В трёх регионах этот показатель вырос, заметнее всего — в Дальневосточном, плюс 25 автомобилей на продавца. Дилеры Западно-Сибирского региона сохранили прошло­годние цифры.

  • Среднее время хранения нового автомобиля на складе увеличилось с 42 дней до почти двух месяцев. Сильнее всего оборачи­ваемость склада возросла в Восточно-Сибирском регионе — на 18 дней, а быстрее всего машины продаются в Северо-Кавказском регионе.

  • Расходы отдела сервиса относительно валовой прибыли в среднем выросли на 2,9%. Самая высокая динамика роста — в Волго-Вятском регионе, плюс 14,5%. Только в двух регионах дилеры сумели сократить расходы — в в Центральном и Центрально-Чернозёмном, минус 4,3 и 2,2% соответственно.

Показатели, которые сохранились на прошлогоднем уровне

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  • Расходы отдела запчастей относительно валовой прибыли почти не измени­лись — 20,3% в 2019 году и 20,7% в 2018 году. Дилеры 9 регионов из 11 научились экономить. Лучше всего это получается делать в Северном регионе — минус 5,5%. В Центральном и Центрально-Чернозёмном регионах расходы выросли на 0,3 и 2% соответ­ственно.

  • Валовая прибыль от продажи запчастей сохранилась на уровне 25%. Стагнация показателя зафиксирована на Дальнем Востоке — 29,6%. Увеличить прибыль удалось дилерским центрам пяти регионов. Лучшая динамика в Волго-Вятском регионе — плюс 2,6%. Ещё пять регионов ушли в минус, больше других — Центрально-Чернозёмный — минус 3,3%.

Показатели, которые стали лучше

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  • Общая продуктивность сервиса (показатель использо­вания рабочего времени сотрудниками) достигла 83,7% (плюс 1,3%). Показатель вырос в девяти регионах. В Центрально-Чернозёмном регионе показатель увеличился в 1,5 раза и достиг 128,6% — лучшая динамика в рейтинге. Дилеры Волго-Вятского региона потеряли всего пол­процента, в в Северном — 8,2%.

  • Средняя розничная стоимость нормо-часа за 1 заказ-наряд по России выросла на 400 рублей — до 3200 рублей. В Уральском регионе стоимость подскочила на 1200 рублей — это самый сильный рост. Снижение зафикси­ровано в Западно-Сибирском (минус 300 рублей) и Поволжском (минус 700 рублей) регионах.

  • Валовая прибыль сервиса выросла только на 1 пункт — до 72%. Лучше себя чувст­вуют дилеры на Дальнем Востоке: там показатель вырос с 48,5 до 60,6%. Подъём зафикси­рован ещё в пяти регионах. В Восточно-Сибир­ском валовая прибыль осталась на прошло­годнем уровне — 66,3%, а в пяти регионах снизи­лась — сильнее всего в Западно-Сибир­ском, минус 4,2%.

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