Как падение спроса на новые автомобили повлияло на доходы дилеров
Дмитрий Савостьянчик
Количество проданных автомобилей влияет не только на выручку отдела продаж дилерского центра — от этого зависит большинство показателей эффективности автосалона. Компания ASE, занимающаяся оценкой деятельности автодилеров, проанализировала наиболее важные показатели дилерских центров, влияющие на прибыль.
Данные основаны на результатах работы дилерских сетей десяти автомобильных марок, расположенных в 11 экономических регионах. Три бренда — премиальные, семь — масс-маркет. Для сравнения используются данные за январь-март 2019 и 2018 годов.
Показатели, которые стали хуже
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Покрытие расходов сервисом в среднем по России снизилось на 5,8 пункта — до 65%. Падение наблюдается в шести регионах, а самое сильное — в Центрально-Чернозёмном регионе, минус 13,6%. При этом 5 регионов остались в плюсе: лучшую динамику показал Северный регион, плюс 10,8%.
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Расходы отдела продаж относительно валовой прибыли выросли на 1,8%. Наибольший скачок зафиксирован в Северном регионе — плюс 11,4%. В четырёх регионах показатель снизился, в среднем на 6,2%. Самое сильное падение — в Дальневосточном регионе, минус 12,6%.
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Количество проданных автомобилей на одного продавца снизилось на 4 пункта — до 82 штук. В семи регионах зафиксировано падение, а самое сильное — в Северном, минус 10 машин. В трёх регионах этот показатель вырос, заметнее всего — в Дальневосточном, плюс 25 автомобилей на продавца. Дилеры Западно-Сибирского региона сохранили прошлогодние цифры.
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Среднее время хранения нового автомобиля на складе увеличилось с 42 дней до почти двух месяцев. Сильнее всего оборачиваемость склада возросла в Восточно-Сибирском регионе — на 18 дней, а быстрее всего машины продаются в Северо-Кавказском регионе.
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Расходы отдела сервиса относительно валовой прибыли в среднем выросли на 2,9%. Самая высокая динамика роста — в Волго-Вятском регионе, плюс 14,5%. Только в двух регионах дилеры сумели сократить расходы — в в Центральном и Центрально-Чернозёмном, минус 4,3 и 2,2% соответственно.
Показатели, которые сохранились на прошлогоднем уровне
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Расходы отдела запчастей относительно валовой прибыли почти не изменились — 20,3% в 2019 году и 20,7% в 2018 году. Дилеры 9 регионов из 11 научились экономить. Лучше всего это получается делать в Северном регионе — минус 5,5%. В Центральном и Центрально-Чернозёмном регионах расходы выросли на 0,3 и 2% соответственно.
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Валовая прибыль от продажи запчастей сохранилась на уровне 25%. Стагнация показателя зафиксирована на Дальнем Востоке — 29,6%. Увеличить прибыль удалось дилерским центрам пяти регионов. Лучшая динамика в Волго-Вятском регионе — плюс 2,6%. Ещё пять регионов ушли в минус, больше других — Центрально-Чернозёмный — минус 3,3%.
Показатели, которые стали лучше
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Общая продуктивность сервиса (показатель использования рабочего времени сотрудниками) достигла 83,7% (плюс 1,3%). Показатель вырос в девяти регионах. В Центрально-Чернозёмном регионе показатель увеличился в 1,5 раза и достиг 128,6% — лучшая динамика в рейтинге. Дилеры Волго-Вятского региона потеряли всего полпроцента, в в Северном — 8,2%.
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Средняя розничная стоимость нормо-часа за 1 заказ-наряд по России выросла на 400 рублей — до 3200 рублей. В Уральском регионе стоимость подскочила на 1200 рублей — это самый сильный рост. Снижение зафиксировано в Западно-Сибирском (минус 300 рублей) и Поволжском (минус 700 рублей) регионах.
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Валовая прибыль сервиса выросла только на 1 пункт — до 72%. Лучше себя чувствуют дилеры на Дальнем Востоке: там показатель вырос с 48,5 до 60,6%. Подъём зафиксирован ещё в пяти регионах. В Восточно-Сибирском валовая прибыль осталась на прошлогоднем уровне — 66,3%, а в пяти регионах снизилась — сильнее всего в Западно-Сибирском, минус 4,2%.