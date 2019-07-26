Как падение спроса на новые автомобили повлияло на доходы дилеров

Количество проданных автомобилей влияет не только на выручку отдела продаж дилерского центра — от этого зависит большин­ство показателей эффектив­ности автосалона. Компания ASE, занимающаяся оценкой деятель­ности автодилеров, проанализи­ровала наиболее важные показатели дилерских центров, влияющие на прибыль.

Данные основаны на результатах работы дилерских сетей десяти авто­мобильных марок, расположен­ных в 11 экономи­ческих регионах. Три бренда — премиальные, семь — масс-маркет. Для сравнения используются данные за январь-март 2019 и 2018 годов.

Показатели, которые стали хуже