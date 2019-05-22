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Большинство дилерских центров Ford продолжат работать в России

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В компанию Ford Sollers поступило более 100 заявок от дилеров, которые планируют продолжить сотрудничество — это около 90% всех российских дилерских центров Ford. Они продолжат работу в виде профильных «Transit-центров», которые специализируются на коммерческих автомобилях Ford, или в формате официальных сервисных центров по обслуживанию легковых и коммерческих автомобилей Ford.

Больше половины этих автосалонов будут совмещать ремонт и обслуживание легковых моделей с продажами и сервисом коммерческой линейки. Остальные займутся только специализированным обслуживанием автомобилей Ford.

В марте концерн Ford заявил, что покидает рынок легковых автомобилей в России и сосредоточится на развитии сегмента лёгкого коммерческого транспорта и увеличении продаж Ford Transit, который в настоящий момент выпускается в Елабуге на мощностях СП Ford Sollers. Производство легковых моделей в России завершится в июле 2019 года.

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