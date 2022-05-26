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Дилеры Renault готовят обращение к правительству России и иски в международные суды

Новости

Кирилл Малышев

В распоряжении Журнала Авто.ру оказалось письмо с обращением главы «Ассоциации дилеров Renault» Эдуарда Маркмана ко всем официальным представителям марки в нашей стране. Источник в дилерской среде подтвердил достоверность документа. В письме сообщается, что решение французской марки грозит некоторым собственникам банкротством и закрытием автосалонов. В связи с этим дилеры готовят иски к Renault в международные суды.

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  • Кроме того, последует обращение и к правительству России. В дилерской сети Renault из 150 центров заняты около 11 000 человек. Сейчас они стоят на пороге потери работы.
  • Дилерам Renault сохранили право на использование товарного знака бренда в течение трёх лет. То есть, до окончания гарантии на последние официально проданные автомобили французской марки. Срок отсчитывается с 16 мая этого года. А вот корпоративные стандарты сервисным центрам больше можно не соблюдать.
  • Поставки запасных частей и расходников переходят в ведение компании «Лада Имидж». Это дочерняя структура АвтоВАЗа, отвечающая за реализацию деталей к Ладам. Теперь она станет отвечать и за снабжение дилеров Renault. Соответствующие договоры начнут заключаться с конца июня.
  • За гарантийной поддержкой владельцы Renault должны будут обращаться к оставшимся дилерам марки. Однако есть уточнение: если на фоне кризисных событий этого года таких в каком-то регионе не останется, должны помочь «официалы» Lada.
  • Автор письма отметил, что все сотрудники завода «Рено Россия» автоматически перешли на работу в Московский автомобильный завод (МАЗ) «Москвич». Сроки восстановления работы предприятия неизвестны. Но маловероятно, что это случится в текущем году, а после этого предприятию потребуется весь нынешний штат сотрудников. Поэтому их судьба остаётся неясной.

Накануне глава Renault Жан-Доминик Сенар оценил возможную стоимость возвращения компании на российский рынок. По его мнению, это будет не так дорого. Вероятно, подразумевается обратный выкуп доли в АвтоВАЗе за символический 1 рубль, что французам за неё заплатили.

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