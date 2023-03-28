Дилеры в США взвинтили цены на прощальный Dodge Challenger — накрутка достигает 250 тысяч долларов

Отмечается также, что особо предприимчивые дилеры, даже найдя покупателя, который согласился на такое предложение, могут отказать ему в покупке ради другого, который предложил более высокую сумму. По одной из версий, ограничения со стороны производителя дилер может обходить, выкупая автомобиль самостоятельно и выставляя его на продажу уже как подержанный.