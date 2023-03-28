Оставить коммент

Из старого Hyundai Kona сделают 815-сильный электрокроссовер для ралли

Дилеры в США взвинтили цены на прощальный Dodge Challenger — накрутка достигает 250 тысяч долларов

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Потенциальные покупатели финальной модификации спорткара Dodge Challenger столкнулись с желанием дилеров заработать на необычном автомобиле. Самый мощный Challenger в истории официально стоит от 96 666 долларов, однако, как пишет Carscoops, дилеры оформляют покупку только при условии внушительной переплаты. Её размер составляет от 100 тысяч до 250 тысяч долларов.

Читайте нас в Дзене!
  • Издание ссылается на многочисленные комментарии на различных тематических форумах и популярном ресурсе Reddit. Те, кто уже попытался заказать новинку, сообщают о многочисленных случаях требований переплаты сверх официальной цены автомобиля. Самая крупная наценка в 250 тысяч долларов была обнаружена в штате Теннесси. Таким образом, масл-кар продают по цене суперкаров Lamborghini.
  • Отмечается также, что особо предприимчивые дилеры, даже найдя покупателя, который согласился на такое предложение, могут отказать ему в покупке ради другого, который предложил более высокую сумму. По одной из версий, ограничения со стороны производителя дилер может обходить, выкупая автомобиль самостоятельно и выставляя его на продажу уже как подержанный.

Энтузиазм и покупателей, и продавцов связан со статусом Challenger SRT Demon 170. Представленный в конце марта суперкар получил самый мощный двигатель в истории модели, способный развивать до 1039 л.с., а также множество технологических нововведений для дрэг-рейсинга. Кроме того, SRT Demon 170 окажется последней спецверсией Challenger с бензиновым мотором, а выпущено будет только 3,3 тысячи автомобилей. Таким образом, уже с момента премьеры купе имеет коллекционный статус.

Переплатили бы дилеру, зная, что на самом деле автомобиль стоит дешевле?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании