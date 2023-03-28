Дилеры в США взвинтили цены на прощальный Dodge Challenger — накрутка достигает 250 тысяч долларов

Потенциальные покупатели финальной модификации спорткара Dodge Challenger столкнулись с желанием дилеров заработать на необычном автомобиле. Самый мощный Challenger в истории официально стоит от 96 666 долларов, однако, как пишет Carscoops, дилеры оформляют покупку только при условии внушительной переплаты. Её размер составляет от 100 тысяч до 250 тысяч долларов.
- Издание ссылается на многочисленные комментарии на различных тематических форумах и популярном ресурсе Reddit. Те, кто уже попытался заказать новинку, сообщают о многочисленных случаях требований переплаты сверх официальной цены автомобиля. Самая крупная наценка в 250 тысяч долларов была обнаружена в штате Теннесси. Таким образом, масл-кар продают по цене суперкаров Lamborghini.
- Отмечается также, что особо предприимчивые дилеры, даже найдя покупателя, который согласился на такое предложение, могут отказать ему в покупке ради другого, который предложил более высокую сумму. По одной из версий, ограничения со стороны производителя дилер может обходить, выкупая автомобиль самостоятельно и выставляя его на продажу уже как подержанный.
Энтузиазм и покупателей, и продавцов связан со статусом Challenger SRT Demon 170. Представленный в конце марта суперкар получил самый мощный двигатель в истории модели, способный развивать до 1039 л.с., а также множество технологических нововведений для дрэг-рейсинга. Кроме того, SRT Demon 170 окажется последней спецверсией Challenger с бензиновым мотором, а выпущено будет только 3,3 тысячи автомобилей. Таким образом, уже с момента премьеры купе имеет коллекционный статус.