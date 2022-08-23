Крупнейший дилер предрёк российскому авторынку падение на 70%

В «Рольфе» рассчитывают на замещение дефицитных автобрендов аналогами из других регионов мира, включая азиатские страны. «Кроме стран ЕАЭС в данный момент уже проработаны новые варианты поставок из Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Ирана, а ожидаемые законодательные изменения могут позволить ввозить автомобили и с территории Казахстана », — приводит агентство заявление компании. Кроме того, дилерская сеть намерена расширить свою сеть выкупа автомобилей с пробегом.

В июле, по данным АЕБ, россияне приобрели 32,4 тысячи новых автомобилей. Это на 75% меньше, чем в том же месяце 2021 года, но на 17% больше, чем в июне. Всего за 7 месяцев 2022-го российский авторынок сократился на 60,5%.