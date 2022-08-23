Крупнейший дилер предрёк российскому авторынку падение на 70%

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Дмитрий Елизаров
«Рольф» — крупнейшая по объёмам выручки в России дилерская сеть — ждёт падения российского авторынка на 70% по итогам 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на годовую отчётность компании. На фоне такой ситуации «Рольф» планирует активизировать работу на вторичном рынке и взаимодействовать с альтернативными поставщиками.
В июле, по данным АЕБ, россияне приобрели 32,4 тысячи новых автомобилей. Это на 75% меньше, чем в том же месяце 2021 года, но на 17% больше, чем в июне. Всего за 7 месяцев 2022-го российский авторынок сократился на 60,5%.