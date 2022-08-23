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Крупнейший дилер предрёк российскому авторынку падение на 70%
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Дмитрий Елизаров

«Рольф» — крупнейшая по объёмам выручки в России дилерская сеть — ждёт падения российского авторынка на 70% по итогам 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на годовую отчётность компании. На фоне такой ситуации «Рольф» планирует активизировать работу на вторичном рынке и взаимодействовать с альтернативными поставщиками.

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  • Дилерская сеть связывает возможное падение продаж автомобилей «с ограничением их доступности и высоким уровнем неопределённости в цепочках поставок и логистике». При этом в «Рольфе» утверждают, что аналогичная ситуация может сохраниться и в 2023 году, а об оценке дальнейших перспектив есть смысл говорить только после восстановления логистических цепочек. Самое раннее, когда это может произойти, по мнению дилеров, вторая половина нынешнего года.
  • В «Рольфе» рассчитывают на замещение дефицитных автобрендов аналогами из других регионов мира, включая азиатские страны. «Кроме стран ЕАЭС в данный момент уже проработаны новые варианты поставок из Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Ирана, а ожидаемые законодательные изменения могут позволить ввозить автомобили и с территории Казахстана», — приводит агентство заявление компании. Кроме того, дилерская сеть намерена расширить свою сеть выкупа автомобилей с пробегом.

В июле, по данным АЕБ, россияне приобрели 32,4 тысячи новых автомобилей. Это на 75% меньше, чем в том же месяце 2021 года, но на 17% больше, чем в июне. Всего за 7 месяцев 2022-го российский авторынок сократился на 60,5%.

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