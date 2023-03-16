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Дилеры предложили ввозить в Россию LCV по китайским сертификатам и экокласса «Евро-3»

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Кирилл Малышев

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Во избежание дефицита и для облегчения импорта дилеры предложили разрешить ввоз в Россию легких коммерческих автомобилей пониженного экокласса и признавать китайские документы о сертификации. С такой инициативой выступил в Совете Федерации вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин, пишет ТАСС.

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  • Сейчас в России разрешено устанавливать на производимые в стране автомобили моторы любого экологического класса, начиная с «Евро-0». Однако для импорта, как и раньше, нужно соответствие как минимум стандарту Евро-4. При этом неясно, сохранился ли в Китае выпуск LCV экокласса «Евро-3», который предлагают разрешить.
  • Признание Россией внутренних китайских документов о сертификации автомобилей позволит импортёрам не проходить никакие процедуры на предмет проверки соответствия. Это одновременно ускорит попадание машин в продажу и сократит издержки на их ввоз.

Минпромторг в конце февраля подготовил законопроект, согласно которому с 1 июня снова станут обязательными установка модулей ЭРА-ГЛОНАСС и двигателей экологического класса не ниже «Евро-2». Возвращение ABS состоится с 1 ноября этого года.

Нужны рынку такие поблажки?

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