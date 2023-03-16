Дилеры предложили ввозить в Россию LCV по китайским сертификатам и экокласса «Евро-3»

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АБС может вернуться на все российские автомобили в ноябре
Названы сроки запуска двух новых моделей «Москвич» — седана и крупного кроссовера
Во избежание дефицита и для облегчения импорта дилеры предложили разрешить ввоз в Россию легких коммерческих автомобилей пониженного экокласса и признавать китайские документы о сертификации. С такой инициативой выступил в Совете Федерации вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин, пишет ТАСС.
Минпромторг в конце февраля подготовил законопроект, согласно которому с 1 июня снова станут обязательными установка модулей ЭРА-ГЛОНАСС и двигателей экологического класса не ниже «Евро-2». Возвращение ABS состоится с 1 ноября этого года.