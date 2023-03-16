Дилеры предложили ввозить в Россию LCV по китайским сертификатам и экокласса «Евро-3»

Сейчас в России разрешено устанавливать на производимые в стране автомобили моторы любого экологического класса, начиная с «Евро-0» . Однако для импорта, как и раньше, нужно соответствие как минимум стандарту Евро-4. При этом неясно, сохранился ли в Китае выпуск

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