Дилеры отказались от новогодних скидок на автомобили и не исключили роста цен с 1 января

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Дмитрий Елизаров
Крупные дилерские центры не планируют больших новогодних распродаж и допускают повышение цен на автомобили после 1 января 2023 года. Об этом Журналу Авто.ру заявили в трёх крупных дилерских сетях. Расширение модельных линеек у дилеров, как ожидается, будет происходить главным образом за счёт параллельного импорта.
В середине декабря аналитики рынка подсчитали, что благодаря параллельному импорту в России сейчас доступна 501 модель 85 автомобильных брендов. При этом формально в стране присутствуют только 17 марок.