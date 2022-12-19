Дилеры отказались от новогодних скидок на автомобили и не исключили роста цен с 1 января

Какие именно новые модели появятся в России после января, представители дилеров уточнить отказались, заявив, что формирование линеек ещё продолжается. Однако ввозить новые для рынка автомобили планируется главным образом по схеме параллельного импорта — то есть, те модели, которые ранее в России официально не продавались. К примеру, «Авилон» уже продаёт электрокары VW ID.6 и Audi Q5

e-tron, а также новые кроссоверы FAW, а

«КлючАвто» завозит Mazda CX-4 и Toyota Avalon.