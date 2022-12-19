В Яндекс Go рассказали, когда выгоднее ездить на такси в новогоднюю ночь

Дилеры отказались от новогодних скидок на автомобили и не исключили роста цен с 1 января
Новости

Дмитрий Елизаров

Крупные дилерские центры не планируют больших новогодних распродаж и допускают повышение цен на автомобили после 1 января 2023 года. Об этом Журналу Авто.ру заявили в трёх крупных дилерских сетях. Расширение модельных линеек у дилеров, как ожидается, будет происходить главным образом за счёт параллельного импорта.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!

Фото: Авилон

  • Об отсутствии планов по предоставлению скидок на автомобили перед Новым годом заявили, к примеру, в «Авилоне». В «Рольфе» отметили, что ценовые предложения формируются индивидуально в каждом случае, а в сети «КлючАвто» предоставляют скидки лишь на кредит и покупку запасных частей.
  • Предновогоднее оживление зафиксировали лишь в «КлючАвто». Замглавы «Авилона» по продажам новых автомобилей Алексей Стариков назвал декабрьский трафик «умеренным», а в «Рольфе» отметили даже некоторое снижение покупательской активности по сравнению с ноябрём нынешнего года.
  • О возможности роста цен на автомобили после Нового года дилеры говорят осторожно, уточняя, что конечная стоимость автомобиля зависит от множества причин. «На стоимость автомобилей в новом году повлияет несколько факторов — ценообразование логистических услуг, спрос на автомобили и общеэкономическая ситуация», — заявила директор по развитию холдинга «КлючАвто» Юлия Овчинникова. Алексей Стариков назвал в качестве основного фактора влияния изменение курса валют, прогнозировать которое, по его словам, затруднительно.
  • Какие именно новые модели появятся в России после января, представители дилеров уточнить отказались, заявив, что формирование линеек ещё продолжается. Однако ввозить новые для рынка автомобили планируется главным образом по схеме параллельного импорта — то есть, те модели, которые ранее в России официально не продавались. К примеру, «Авилон» уже продаёт электрокары VW ID.6 и Audi Q5 e-tron, а также новые кроссоверы FAW, а «КлючАвто» завозит Mazda CX-4 и Toyota Avalon.

В середине декабря аналитики рынка подсчитали, что благодаря параллельному импорту в России сейчас доступна 501 модель 85 автомобильных брендов. При этом формально в стране присутствуют только 17 марок.

Как считаете, подорожают автомобили после 1 января?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании