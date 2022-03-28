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Дилеры начали предлагать неоригинальные запчасти на фоне дефицита

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Дмитрий Елизаров

Официальные дилеры целого ряда марок столкнулись с дефицитом оригинальных запчастей и расходных материалов, которые используются при ТО и гарантийных ремонтах. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на собственные источники, на этом фоне автомобилистам предлагают неоригинальные и бывшие в употреблении детали.

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  • По данным издания, с отсутствием оригинальных расходников столкнулись дилеры марок Volkswagen, Skoda, Mazda, Mercedes-Benz и BMW. К примеру, владельцы автомобилей бренда Volkswagen не могут купить у дилеров масляные и воздушные фильтры, тормозные колодки, некоторые технологические жидкости.
  • Дефицит зафиксирован и в случае с крупными технологическими узлами, которые поставляются в сборе и устанавливаются только у официальных дилеров. Так, у представителей марок BMW и Mercedes-Benz, а также на центральных складах отсутствуют компоненты, применяемые при ремонте автоматических коробок передач.
  • На этом фоне дилерские центры начали предлагать использовать при ремонте неоригинальные запчасти либо детали, снятые с автомобилей с пробегом и восстановленные. Эксперты издания заявляют, что отсутствие оригинальных запчастей не может считаться основанием для затягивания сроков ремонта. По этой причине автоцентры могут столкнуться с волной судебных исков для взыскания неустойки либо возврата стоимости автомобиля в пересчёте на актуальные цены.

Ранее ассоциация автомобильных дилеров РОАД опубликовала ряд официальных писем, полученных от представителей автобрендов в России в ответ на запрос о ситуации с оригинальными запчастями. К примеру, марки Mercedes-Benz, Subaru и Lada заявили о применении при обслуживании автомобилей только оригинальных компонентов, а Sollers Ford — о разрешении дилерам приобретать запасные части у любых независимых поставщиков.

Используете только оригинальные запчасти?

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