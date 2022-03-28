Дилеры начали предлагать неоригинальные запчасти на фоне дефицита

На этом фоне дилерские центры начали предлагать использовать при ремонте неоригинальные запчасти либо детали, снятые с автомобилей с пробегом и восстановленные. Эксперты издания заявляют, что отсутствие оригинальных запчастей не может считаться основанием для затягивания сроков ремонта. По этой причине автоцентры могут столкнуться с волной судебных исков для взыскания неустойки либо возврата стоимости автомобиля в пересчёте на актуальные цены.