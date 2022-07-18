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Дилеры АвтоВАЗа могут не получить в августе сразу две модели Lada

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ не планирует отгружать в дилерские сети две модели, запуск сборки которых намечен на ближайшие недели. Это Lada Largus и Lada Niva Travel: как пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственные источники, завод принимает от дилеров заявки на август только на Lada Granta и Lada Niva Legend.

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  • Производство обеих этих моделей АвтоВАЗ уже перезапустил. Lada Granta вернулась на конвейер 8 июня и сейчас выпускается сразу в трёх модификациях (стандартная, «подогретая» Drive Active и вседорожный универсал Granta Cross).
  • Производство Lada Niva Travel в единственной антикризисной комплектации Classic’22 и только в трёхдверном кузове стартовало 13 июля. При этом цены на внедорожник АвтоВАЗ пока так и не назвал.
  • Ранее сообщалось, что сборку Lada Niva Legend предприятие намеревается перезапустить в августе — об этом заявлял глава предприятия Максим Соколов. Он же отмечал, что на конвейер может вернуться и Lada Largus, однако конкретных дат официально пока не называлось.

Неофициальные источники уверяют, что производство Lada Largus может заработать уже на нынешней неделе: во вторник, 19 июля завод намерен приступить к сварке кузовов, а 22 июля возобновит работу сборочный конвейер.

Какая из моделей нынешнего АвтоВАЗа вам интереснее?

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