Дилерский центр Mercedes-Benz воспроизвели в масштабе 1:18

Материал по теме
На мотор V8 объёмом 28 кубических сантиметров установили настоящий компрессор
Очень редкий карбоновый спорткар Porsche 935 выставили на торги — за него уже дают 300 тысяч евро
Дмитрий Елизаров
На канале Miniature Automobiles появился видеообзор необычной диорамы: её автор реалистично воспроизвёл в масштабе 1:18 дилерский центр марки Mercedes-Benz. В здании и рядом с ним размещён десяток автомобилей, включая модели Mercedes-Maybach и Mercedes-AMG.
Ранее отчётное видео, посвящённое масштабным моделям, опубликовала компания Amalgam Collection. Эта фирма известна созданием практически точных копий реальных автомобилей, которые создаются при участии инженеров фирм-производителей и с использованием оригинальных чертежей.