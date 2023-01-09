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Дилерский центр Mercedes-Benz воспроизвели в масштабе 1:18
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Дмитрий Елизаров

На канале Miniature Automobiles появился видеообзор необычной диорамы: её автор реалистично воспроизвёл в масштабе 1:18 дилерский центр марки Mercedes-Benz. В здании и рядом с ним размещён десяток автомобилей, включая модели Mercedes-Maybach и Mercedes-AMG.

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  • Использованные автором диорамы автомобили имеют высокий уровень детализации — возможно, это связано с тем, что в оформлении макета применялись модели, лицензированные самим производителем. Выглядят они очень реалистично: при отсутствии возможности оценить масштаб автомобили легко принять за настоящие.
  • Макет располагает атрибутами полноценного дилерского центра: выделенными демонстрационными зонами, местами для отдыха клиентов с кожаной мебелью, точками выбора цветов кузова и материалов отделки и тому подобное. Кроме того, на видео можно заметить лестницу на второй этаж, где расположен дополнительный шоурум.
  • Помещение «дилерства» и все применённые в нём атрибуты созданы автором диорамы самостоятельно.

Ранее отчётное видео, посвящённое масштабным моделям, опубликовала компания Amalgam Collection. Эта фирма известна созданием практически точных копий реальных автомобилей, которые создаются при участии инженеров фирм-производителей и с использованием оригинальных чертежей.

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