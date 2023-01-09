Дилерский центр Mercedes-Benz воспроизвели в масштабе 1:18

Макет располагает атрибутами полноценного дилерского центра : выделенными демонстрационными зонами, местами для отдыха клиентов с кожаной мебелью, точками выбора цветов кузова и материалов отделки и тому подобное. Кроме того, на видео можно заметить лестницу на второй этаж,

где расположен дополнительный шоурум

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