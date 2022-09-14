Дилерам Lada разрешили торговать китайскими машинами

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ официально разрешил своим дилерам продавать автомобили других марок. Об этом пишет портал 110km со ссылкой на заявление вице-президента завода по продажам Дмитрия Костромина. Как отметил Костромин, некоторые дилерские центры с одобрения головного офиса уже работают с китайскими производителями.
АвтоВАЗ рассчитывает восстановить досанкционный модельный ряд не ранее весны 2023 года. Позже линейку Lada могут пополнить некая новая модель на собственной платформе (возможно, Granta нового поколения) и кроссовер на базе Lada Vesta.