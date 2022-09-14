Мощный седан Chery Arrizo 5 GT оказался ненамного дороже Lada Granta Drive Active

Дилерам Lada разрешили торговать китайскими машинами
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ официально разрешил своим дилерам продавать автомобили других марок. Об этом пишет портал 110km со ссылкой на заявление вице-президента завода по продажам Дмитрия Костромина. Как отметил Костромин, некоторые дилерские центры с одобрения головного офиса уже работают с китайскими производителями.

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  • По словам представителя завода, разрешение это носит временный характер и обусловлено нынешней экономической ситуацией. Неполный модельный ряд завода и ограниченные пока объёмы производства не позволяют дилерам обеспечить необходимый уровень загрузки. Ещё один негативный фактор связан с тем, что у бренда Lada сейчас нет ни одной модели с автоматической трансмиссией.
  • Дмитрий Костромин отметил, что разрешение взаимодействовать с другими марками имеет одно важное условие: такая деятельность не должна наносить ущерб бренду Lada. Кроме того, дилеры должны продолжать обеспечивать соответствие технологическим стандартам производителя.
  • С какими именно альтернативными марками дилеры Lada уже работают, представитель завода не уточнил, заявив лишь, что речь идёт о китайских производителях. «Российская газета» в начале сентября отмечала, что в одном из подмосковных шоу-румов отечественного бренда были обнаружены кроссоверы марки Dongfeng Motor. Кроме того, по данным издания дилеры Lada уже сотрудничают с Chery и FAW.

АвтоВАЗ рассчитывает восстановить досанкционный модельный ряд не ранее весны 2023 года. Позже линейку Lada могут пополнить некая новая модель на собственной платформе (возможно, Granta нового поколения) и кроссовер на базе Lada Vesta.

Окажись вы перед выбором, предпочли бы Lada или «китайца»?

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