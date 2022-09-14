Дилерам Lada разрешили торговать китайскими машинами

По словам представителя завода, разрешение это носит временный характер и обусловлено нынешней экономической ситуацией. Неполный модельный ряд завода и ограниченные пока объёмы производства не позволяют дилерам обеспечить необходимый уровень загрузки. Ещё один негативный фактор связан с тем, что у бренда Lada сейчас нет ни одной модели с автоматической трансмиссией.