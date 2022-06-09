АвтоВАЗ открыл предзаказы для дилеров на упрощённые Гранты

Перспективы возобновления производства других моделей Lada пока неизвестны. По более ранним сообщениям, на заводе планируют создать «импорто­замещённые» модификации и для них — в первую очередь для семейств Niva и Vesta.

Упрощённая Lada Granta, анонсированная заводом накануне, получила наименование Granta Classic’22. Такая Гранта будет выпускаться в нескольких типах кузова (седан, лифтбек и универсал) и сохранит ряд компонентов — например, электроусилитель руля и передние электро­стекло­подъёмники. Однако у упрощённой версии не будет, к примеру, АБС, «тревожной кнопки», кондиционера и медиасистемы. Предполагается, что базовая стоимость «импорто­замещённой» Гранты составит 600–640 тысяч рублей.