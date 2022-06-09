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АвтоВАЗ открыл предзаказы для дилеров на упрощённые Гранты

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ начал предлагать своим дилерам оформить предзаказы на автомобили Lada Granta в упрощённой комплектации. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо завода в адрес дилеров. Производство такой Гранты стартовало только в среду, 8 июня, розничные цены на автомобили ещё не названы.

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  • Производитель предоставляет дилерским центрам, оформившим предзаказ заранее, дополнительную скидку на автомобили. По мнению издания, тем самым АвтоВАЗ рассчитывает поддержать дилерскую сеть и сохранить для своих представителей приемлемые коммерческие условия.
  • По данным сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», за первый день производства с конвейера сошло около 160 «антикризисных» Lada Granta. Всего же в течение июня, несмотря на четырёхдневную рабочую неделю, завод рассчитывает собрать около 7 тысяч товарных машин.
  • Перспективы возобновления производства других моделей Lada пока неизвестны. По более ранним сообщениям, на заводе планируют создать «импорто­замещённые» модификации и для них — в первую очередь для семейств Niva и Vesta.

Упрощённая Lada Granta, анонсированная заводом накануне, получила наименование Granta Classic’22. Такая Гранта будет выпускаться в нескольких типах кузова (седан, лифтбек и универсал) и сохранит ряд компонентов — например, электроусилитель руля и передние электро­стекло­подъёмники. Однако у упрощённой версии не будет, к примеру, АБС, «тревожной кнопки», кондиционера и медиасистемы. Предполагается, что базовая стоимость «импорто­замещённой» Гранты составит 600–640 тысяч рублей.

Купили бы себе автомобиль без кондиционера и магнитолы?

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