АвтоВАЗ открыл предзаказы для дилеров на упрощённые Гранты
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ начал предлагать своим дилерам оформить предзаказы на автомобили Lada Granta в упрощённой комплектации. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо завода в адрес дилеров. Производство такой Гранты стартовало только в среду, 8 июня, розничные цены на автомобили ещё не названы.
- Производитель предоставляет дилерским центрам, оформившим предзаказ заранее, дополнительную скидку на автомобили. По мнению издания, тем самым АвтоВАЗ рассчитывает поддержать дилерскую сеть и сохранить для своих представителей приемлемые коммерческие условия.
- По данным сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», за первый день производства с конвейера сошло около 160 «антикризисных» Lada Granta. Всего же в течение июня, несмотря на четырёхдневную рабочую неделю, завод рассчитывает собрать около 7 тысяч товарных машин.
- Перспективы возобновления производства других моделей Lada пока неизвестны. По более ранним сообщениям, на заводе планируют создать «импортозамещённые» модификации и для них — в первую очередь для семейств Niva и Vesta.
Упрощённая Lada Granta, анонсированная заводом накануне, получила наименование Granta Classic’22. Такая Гранта будет выпускаться в нескольких типах кузова (седан, лифтбек и универсал) и сохранит ряд компонентов — например, электроусилитель руля и передние электростеклоподъёмники. Однако у упрощённой версии не будет, к примеру, АБС, «тревожной кнопки», кондиционера и медиасистемы. Предполагается, что базовая стоимость «импортозамещённой» Гранты составит 600–640 тысяч рублей.