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Дилер УАЗа в Германии снял видео про Хантер: немцы его похвалили

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Валерий Карташов

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На YouTube-канале Made in Russia GmbH появился видеообзор на UAZ Hunter. Ведущим выступил основатель одноимённой немецкой компании Дмитрий Шваб.

  • Российский внедорожник в Германии предлагается по цене от 20 990 евро (примерно 1,7 миллиона рублей по актуальному курсу). В нашей стране Хантер стоит от 1 007 000 рублей. Модель оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем (135 л.с.), пятиступенчатой механической коробкой и двухступенчатой раздаточной коробкой.
  • Комментаторов ролик с Хантером не оставил равнодушными. Европейцы высоко оценили рамный внедорожник:

Hans Lauterbach: «Несокрушимый, как русский танк».

Ru Wa: «Настоящий внедорожник для сельской местности».

Metal Papi: «Действительно крутой хардкорный внедорожник. Сейчас такие найти очень сложно».

Hans Dampf: «Хорошо, что такие машины еще строят! Хороший ответ на высокотехнологичное безумие в наши дни. Он вполне может стать моим следующим автомобилем».

  • Судя по официальному сайту Made in Russia GmbH, компания является официальным дилером УАЗа и ГАЗа. Немцы могут заказать УАЗ Патриот, Пикап, Буханку, Хантер, Профи, а также Соболь Бизнес 4WD, Газель Next и Газон Next. Ещё частная фирма занимается импортом моделей Lada. Хотя в 2019 году АвтоВАЗ ушёл с европейского авторынка из-за ужесточения экологических требований. Одной из причин может быть маркетинговая политика Renault Group.

Продукция Ульяновского автозавода вызывает интерес и в США. После презентации Патриота в Лос-Анджелесе американская компания Bremach собрала в первые сутки предзаказов на 3,8 миллиона долларов. В США внедорожник доступен в двух версиях — стандартном и экстремальном.

Нужно ли УАЗу расширять экспорт?

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