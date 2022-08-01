Дилер показал новую Lada Vesta на видео
Дмитрий Елизаров
Один из дилеров АвтоВАЗа в Оренбурге опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видеоролик, подробно демонстрирующий особенности экстерьера и салона седана Lada Vesta NG. При этом АвтоВАЗ до сих пор официально не анонсировал будущий старт продаж новинки и не раскрывал обновления интерьера.
- В видеоролике подробно показаны, к примеру, новые рулевое колесо и приборная панель, блок климат-контроля с вмонтированными в регуляторы дисплеями и экран медиасистемы. Судя по тому, что экран интегрирован в переднюю панель, в видео участвует Lada Vesta NG в одной из средних комплектаций.
- На финальных кадрах хорошо просматривается новый ключ от автомобиля — это крупный прямоугольный брелок. Седан оснащён механической коробкой передач.
- Ранее в соцсетях публиковали фотографию самой продвинутой мультимедийной системы, которую предполагается устанавливать на Lada Vesta NG: сообщество Avtograd News во «ВКонтакте» утверждает, что изображение имеет официальное происхождение. Такая Веста получит вертикальный независимо установленный дисплей.
Стоимость автомобиля дилер не уточнил, но отметил, что автомобиль имеется в единственном экземпляре. Цена дорестайлинговой Lada Vesta стартует с 1 121 900 рублей. При этом в конце июля сообщалось, что обновлённая модель будет стоить минимум 1 630 000 рублей: инсайдеры называют эту сумму официально рекомендованной ценой за комплектацию Luxe со 106-сильным двигателем и механической коробкой.