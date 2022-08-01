Дилер показал новую Lada Vesta на видео

Один из дилеров АвтоВАЗа в Оренбурге опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видеоролик, подробно демонстрирующий особенности экстерьера и салона седана Lada Vesta NG. При этом АвтоВАЗ до сих пор официально не анонсировал будущий старт продаж новинки и не раскрывал обновления интерьера.