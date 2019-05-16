Дилеры перестали продавать Lifan X70. Но это временно

Российские дилеры Lifan приостановили продажи кроссоверов X70, потому что автомобили закончились на складах. Почему так произошло и что известно о сложившейся ситуации?

Производственной площадкой Lifan X70 в России был завод Derways в Черкесске — он закрылся в 2018 году. Других производств Lifan в нашей стране на сегодняшний день нет.

Импорт модели из других стран невозможен: нет сертификации.

Все кроссоверы X70, выпущенные на заводе Derways, уже распроданы.

Возможно, следующей площадкой для крупноузловой сборки Lifan станет новый российский завод Haval, расположенный в Тульской области, — об этом писал портал «Китайские автомобили».

Если производство Lifan в России возобновится, то новые X70 поступят к дилерам уже через 2–3 месяца.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2019 году было продано всего 72 кроссовера X70, а в марте — 3 автомобиля. За этот период самым высоким спросом пользовались паркетник X60 и седан Solano: их выбрали больше половины покупателей Lifan. За 4 месяца продажи компании на российском рынке упали на 60%, в то время как в целом спрос на китайские автомобили вырос на 5%.