Дилеры перестали продавать Lifan X70. Но это временно
Дмитрий Савостьянчик
Российские дилеры Lifan приостановили продажи кроссоверов X70, потому что автомобили закончились на складах. Почему так произошло и что известно о сложившейся ситуации?
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Производственной площадкой Lifan X70 в России был завод Derways в Черкесске — он закрылся в 2018 году. Других производств Lifan в нашей стране на сегодняшний день нет.
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Импорт модели из других стран невозможен: нет сертификации.
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Все кроссоверы X70, выпущенные на заводе Derways, уже распроданы.
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Возможно, следующей площадкой для крупноузловой сборки Lifan станет новый российский завод Haval, расположенный в Тульской области, — об этом писал портал «Китайские автомобили».
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Если производство Lifan в России возобновится, то новые X70 поступят к дилерам уже через 2–3 месяца.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2019 году было продано всего 72 кроссовера X70, а в марте — 3 автомобиля. За этот период самым высоким спросом пользовались паркетник X60 и седан Solano: их выбрали больше половины покупателей Lifan. За 4 месяца продажи компании на российском рынке упали на 60%, в то время как в целом спрос на китайские автомобили вырос на 5%.