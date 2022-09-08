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Дикий немецкий суперкар Apollo Project Evo с шестью «плавниками» попал на видео
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Дмитрий Елизаров

На канале Automotive Mike появился видеосюжет, посвящённый суперкару Apollo Project Evo — купе, которое претендует на звание обладателя самого странного дизайна в сегменте. Автор видео утверждает, что запечатлел машину в реальной жизни — на мероприятии Supercar Owners Circle, состоявшемся в Хорватии.

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  • Немецкая компания Apollo Automobili стала своего рода преемницей фирмы Gumpert, созданной Роландом Гумпертом, — известна она была прежде всего экстремальным купе Gumpert Apollo. Но новые продукты Apollo стали гораздо экспрессивнее с точки зрения дизайна.
  • Первые эскизы Project Evo компания обнародовала в ноябре прошлого года. Судя по видео, наиболее экстравагантные стилистические решения перешли на дорожный автомобиль без изменений. Это в первую очередь шесть огромных «плавников»-стабилизаторов в задней части, подсвеченных светодиодными линиями. По мнению автора видео, они придают суперкару сходство с истребителями из «Звёздных войн».
  • У Apollo Project Evo необычная крыша с жалюзи воздухозаборников и крупным «ковшом», двери-«бабочки» и обилие острых углов и граней. Головная оптика выполнена в том же стиле, что и задние фонари. При этом как минимум часть аэродинамических элементов выполнена активными.
  • Apollo до сих пор не рассекретила силовой агрегат Project Evo. По одной из версий, на суперкаре применён тот же двигатель, что и на предыдущей модели Intensa Emozione. Это 6,3-литровый безнаддувный V12 от Ferrari, форсированный до 780 л.с.

Сам Роланд Гумперт до недавнего времени сотрудничал с китайскими автопроизводителями. К примеру, компания Aiways, с которой он работал как инженер, в 2020 году назвала одну из моделей в честь него самого и его старшей дочери Натали — Roland Gumpert Nathalie.

Как считаете, имеет такое вообще право на существование?

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