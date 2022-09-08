Дикий немецкий суперкар Apollo Project Evo с шестью «плавниками» попал на видео

У Apollo Project Evo необычная крыша с жалюзи воздухозаборников и крупным «ковшом», двери-«бабочки» и обилие острых углов и граней. Головная оптика выполнена в том же стиле, что и задние фонари. При этом как минимум часть аэродинамических элементов выполнена активными.

Apollo до сих пор не рассекретила силовой агрегат Project Evo. По одной из версий, на суперкаре применён тот же двигатель, что и на предыдущей модели Intensa Emozione. Это 6,3-литровый безнаддувный V12 от Ferrari, форсированный до 780 л.с.

Сам Роланд Гумперт до недавнего времени сотрудничал с китайскими автопроизводителями. К примеру, компания Aiways, с которой он работал как инженер, в 2020 году назвала одну из моделей в честь него самого и его старшей дочери Натали — Roland Gumpert Nathalie.