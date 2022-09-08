Дикий немецкий суперкар Apollo Project Evo с шестью «плавниками» попал на видео

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Дмитрий Елизаров
На канале Automotive Mike появился видеосюжет, посвящённый суперкару Apollo Project Evo — купе, которое претендует на звание обладателя самого странного дизайна в сегменте. Автор видео утверждает, что запечатлел машину в реальной жизни — на мероприятии Supercar Owners Circle, состоявшемся в Хорватии.
Сам Роланд Гумперт до недавнего времени сотрудничал с китайскими автопроизводителями. К примеру, компания Aiways, с которой он работал как инженер, в 2020 году назвала одну из моделей в честь него самого и его старшей дочери Натали — Roland Gumpert Nathalie.