Дикий Ford, придуманный в 1960-х, собранный в 2000-х и тюнингованный в 2021-м. Фотопост

Хотя GT40 от Superformance практически не отличаются от своих прославленных прообразов, эти машины являются лишь репродукцией оригинала, а значит не имеют большой коллекционной ценности. Именно это обстоятельство позволило Крису Эштону из Ruffian Cars превратить GT40 от Superformance в крутейший рестомод.