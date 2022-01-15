Оставить коммент

Что купить за 2 500 000 рублей: седаны представительского класса

Дикий Ford, придуманный в 1960-х, собранный в 2000-х и тюнингованный в 2021-м. Фотопост

Подборки

Алексей Олефиренко

Комменты

Вот уже более 10 лет американская компания Superformance строит высококачественные реплики оригинального Ford GT40. Машины настолько точно подражают победителям Ле-Мана 1966–1969 годов, что их производство одобрил даже сам Кэрролл Шелби! Да и создатели фильма «Форд против Феррари» использовали на съёмках именно автомобили Superformance.

Хотя GT40 от Superformance практически не отличаются от своих прославленных прообразов, эти машины являются лишь репродукцией оригинала, а значит не имеют большой коллекционной ценности. Именно это обстоятельство позволило Крису Эштону из Ruffian Cars превратить GT40 от Superformance в крутейший рестомод.

Проект впервые был представлен на выставке SEMA 2021 года. Из отличительных особенностей — новый карбоновый обвес, светодиодная оптика, диски Signature THREE с центрогайками и шинами Toyo Proxes R888R, а также полностью переработанная начинка, включающая рулевое управление с электроусилителем, амортизаторы Bilstein с функцией подъёма передка от KW, пятиступенчатую коробку передач Quaife типа dogleg и высокофорсированный двигатель.

Новый мотор — это V-образная «восьмёрка» Ford Racing 52XS, которая за счёт равнодлинного выпускного коллектора, системы холодного впуска и степени сжатия 12:1 развивает 602 лошадиные силы и 603 Нм крутящего момента. В теории, такой Ford GT40 должен быть даже быстрее, чем оригинал.

Фотографии: Mark Riccioni

Что думаете о проекте Ruffian Cars?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я