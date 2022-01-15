Дикий Ford, придуманный в 1960-х, собранный в 2000-х и тюнингованный в 2021-м. Фотопост

Вот уже более 10 лет американская компания Superformance строит высококачественные реплики оригинального Ford GT40. Машины настолько точно подражают победителям Ле-Мана 1966–1969 годов, что их производство одобрил даже сам Кэрролл Шелби! Да и создатели фильма «Форд против Феррари» использовали на съёмках именно автомобили Superformance.
Хотя GT40 от Superformance практически не отличаются от своих прославленных прообразов, эти машины являются лишь репродукцией оригинала, а значит не имеют большой коллекционной ценности. Именно это обстоятельство позволило Крису Эштону из Ruffian Cars превратить GT40 от Superformance в крутейший рестомод.
Проект впервые был представлен на выставке SEMA 2021 года. Из отличительных особенностей — новый карбоновый обвес, светодиодная оптика, диски Signature THREE с центрогайками и шинами Toyo Proxes R888R, а также полностью переработанная начинка, включающая рулевое управление с электроусилителем, амортизаторы Bilstein с функцией подъёма передка от KW, пятиступенчатую коробку передач Quaife типа dogleg и высокофорсированный двигатель.
Новый мотор — это V-образная «восьмёрка» Ford Racing 52XS, которая за счёт равнодлинного выпускного коллектора, системы холодного впуска и степени сжатия 12:1 развивает 602 лошадиные силы и 603 Нм крутящего момента. В теории, такой Ford GT40 должен быть даже быстрее, чем оригинал.