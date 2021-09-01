Дикие и сумасшедшие кастом-проекты на Авто.ру

Константин Новацкий
Выбирая автомобиль на просторах Авто.ру, не забывайте хотя бы иногда заглядывать в раздел реплик и самоделок. Универсального и доступного ответа на запрос «практичный автомобиль для всей семьи» там, скорее всего, не обнаружится, зато впечатлений и эмоций от находок найдётся с лихвой. Итак, какие уникальные проекты доступны на Авто.ру прямо сейчас?
Рабочая лошадка Америки 1920-х спустя столетие переродилась в нечто низкое, мощное и быстрое. Под капотом кастомизированного хот-рода давно нет рядного 40-сильного чахлика — место под откидной створкой заняла 7,4-литровая «восьмёрка» мощностью 400 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч — «мгновенный», как описывает владелец, во многом достигается за счёт лёгкого кузова без крыши, а также прокачанного шасси с широченными задними покрышками Mickey Thompson. А за отдельный бонус (с учётом цены в 5,9 миллиона рублей) можно принять багажник: он тут есть, и даже способен вместить мешок картошки. Есть среди вас дачники?
К слову, эта «ашка» не единственная на Авто.ру: взгляните на более каноничные версии фордовской классики.
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Вполне возможно, эта «Победа» вам знакома. Тех, кто упустил покупку кастомизированного фастбека в прошлом, порадуем: он снова на Авто.ру и даже оценён в четыре раза дешевле автомобиля выше. Большинство узлов и деталей для проекта на базе ГАЗ‑20 взяты у Toyota Mark II: от «японца» здесь подвеска, тормоза, автоматическая «коробка», элементы трансмиссии, электрика и мотор — 2,5-литровый «рядник» 1JZ-GE на 170 сил. Кое-что (например, кресла) позаимствовано у Audi, а вот кузов и оформление салона — чистый хэндмейд, которым приятно любоваться.
А теперь сравните этот кастом с оригинальными ГАЗ-М-20 на Авто.ру.
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Кстати, о «Кастомах». Прямо сейчас благодаря Авто.ру можно стать обладателем основательно доработанного «фордовского» купе с говорящим за себя именем. И, разумеется, автомобиль кастомизирован: занижен, форсирован, обновлён и щедро украшен хот-роддерской атрибутикой.
Экстремальное занижение в данном случае добыто союзом болгарки и пневмоподвески: кузов Форда стильно «уронили» на асфальт и дополнительно подвергли «чоппингу», то есть укоротили стойки крыши, создав стремительный профиль. По салону прошлись швеи и акустики, обновив обивку и «музыку», а в моторный отсек залезли фанаты металла: теперь там в буквальном смысле расписной V8 с современными компонентами.
Мы поискали на Авто.ру другие классические Форды, и вот что нашлось.
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От горячих «родов» — к сумасшедшим: только взгляните на этот миниатюрный кастом, собранный вокруг коляски от советского мотоцикла! Во-первых, он крут (знатоки стиля Rat-Rod наверняка поддержат). Во-вторых, он ездит (к «люльке» приторочены мотор Kawasaki и кое-что от «Запорожца»). А в-третьих, он способен дарить вполне ощутимый кайф. Тридцати трёх лошадиных сил достаточно, чтобы прокрутить задние колёсики и пустить Сайдрод в занос, а управлять тягой и развивать скорость до 90 километров в час (хорошенько помолясь) можно даже тем, чей рост превышает 180 сантиметров.
Чудаковатый, но забавный Siderod успел побывать в нашей подборке лучших машин недели, а владелец кастома по-прежнему готов принять в качестве оплаты классический мотоцикл, вроде старины «Харли», или олдскульный американский вэн.
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То, что на фото выглядит как сверхтюнингованный «Москвич», на самом деле — результат сращивания элементов от BMW, Toyota и АЗЛК в единую конструкцию. По словам создателя, основой для проекта стала «убитая» о столб баварская «трёшка» в кузове E36. Вокруг сохранившегося кузова начались работы по моделированию будущей внешности, а скелет донора постепенно начал заполняться японскими агрегатами.
Сейчас проект — это примерно на 30 процентов Toyota. Под горбатым капотом живёт наддувная 280-сильная «шестёрка» 1JZ-GTE, состыкованная с механической коробкой от поздней 3‑й серии E46, а тормоза взяты у бизнес-седана Celsior. Всё остальное — по большей части немецкое. Однако даже с учётом горы внесённых в документы (ПТС, СТС и ССКТС) изменений автомобиль продолжает называться «Москвичом».
Для сравнения: вот так выглядят оригинальные «сороковые» на Авто.ру. И да — среди них есть находки подороже.
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Завершит нашу подборку кастомов невероятно длинный и низкий трайк, собранный за океаном и ввезённый в Россию десять лет назад. Подобные проекты, если взглянуть на фото, сильно отличаются от классических мотоциклов: топливные баки «Фениксов» практически лежат на асфальте, а силовая установка, которую они обычно венчают, отнесена к двум задним колёсам. Ряд кастомизированных Phoenix Trike обладали воздушно-охлаждаемыми движками от Porsche 911, а конкретно этот отличается по дизайну и компоновке, что неудивительно, учитывая подход компании-изготовителя: «уникальный внешний вид плюс исполнение пожеланий заказчика».
Конечно, кастом-трайк от PTW не единственный на Авто.ру. Как вам эта трёхколёсная мотобратия?