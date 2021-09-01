Дикие и сумасшедшие кастом-проекты на Авто.ру

Рабочая лошадка Америки 1920-х спустя столетие переро­дилась в нечто низкое, мощное и быстрое. Под капотом кастоми­зиро­ванного хот-рода давно нет рядного 40-сильного чахлика — место под откидной створкой заняла 7,4-литровая «восьмёрка» мощностью 400 лошадиных сил. Разгон до 100 км﻿/﻿ч — «мгновенный», как описывает владелец, во многом достигается за счёт лёгкого кузова без крыши, а также прокачанного шасси с широ­ченными задними покрышками Mickey Thompson. А за отдельный бонус (с учётом цены в 5,9 миллиона рублей) можно принять багажник: он тут есть, и даже способен вместить мешок картошки. Есть среди вас дачники?

К слову, эта «ашка» не единственная на Авто.ру: взгляните на более каноничные версии фордовской классики.