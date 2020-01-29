В России протестировали электронный знак ограничения скорости. И отказались от него из-за жалоб
Николай Андреев
В конце декабря 2019 года на одном из перекрёстков Йошкар-Олы установили интерактивный дорожный знак, показывающий разные ограничения скорости. Некоторые жители остались недовольны, и меньше через месяц знак зачехлили. Об этом рассказало агентство РИА «Новости».
В МВД Марий Эл объяснили установку электронного знака сложным алгоритмом движения на
Т-образном перекрёстке на пересечении Ленинского проспекта с улицей Петрова. Знак предназначен только для крайней правой полосы движения, по которой размечено ехать только прямо. Рядом с дисплеем установлены дополнительная стрелка и табличка «Уступи всем и можно прямо».
Согласно задумке, на электронном знаке появляется ограничение
в 60 км/ч,когда на светофоре горит зелёный свет и движение разрешено. Знак переключается на 40 км/чпри основном красном свете и зелёной стрелке, чтобы водители пропускали транспорт слева. Благодаря этому разрешено ехать прямо дополнительные 20 секунд.
После недовольства в соцсетях стрелку и знак быстро укрыли чехлом. В ГИБДД объяснили это тем, что электронный знак не соответствует проекту организации дорожного движения. При этом в ведомстве подчеркнули, что за время работы новой интерактивной системы на перекрёстке не было зафиксировано ни одной аварии.