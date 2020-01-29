В России протестировали электронный знак ограничения скорости. И отказались от него из-за жалоб

В МВД Марий Эл объяснили установку электрон­ного знака сложным алго­ритмом движения на Т-образ ­ном пере­крёстке на пере­сечении Ленин­ского проспекта с улицей Петрова. Знак предназ­начен только для крайней правой полосы движения, по которой раз­мечено ехать только прямо. Рядом с дисплеем установ­лены дополни­тельная стрелка и табличка «Уступи всем и можно прямо».

Согласно задумке, на электронном знаке появляется ограни­чение в 60 км/ч, когда на светофоре горит зелёный свет и движе­ние разрешено. Знак пере­ключа­ется на 40 км/ч при основном красном свете и зелёной стрелке, чтобы водители пропускали транспорт слева. Благодаря этому разрешено ехать прямо дополни­тельные 20 секунд.