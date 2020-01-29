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В России протестировали электронный знак ограничения скорости. И отказались от него из-за жалоб

Новости

Николай Андреев

В конце декабря 2019 года на одном из перекрёстков Йошкар-Олы установили интер­активный дорожный знак, показы­вающий разные ограни­чения скорости. Некоторые жители остались недовольны, и меньше через месяц знак зачехлили. Об этом рассказало агентство РИА «Новости».

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  • В МВД Марий Эл объяснили установку электрон­ного знака сложным алго­ритмом движения на Т-образ­ном пере­крёстке на пере­сечении Ленин­ского проспекта с улицей Петрова. Знак предназ­начен только для крайней правой полосы движения, по которой раз­мечено ехать только прямо. Рядом с дисплеем установ­лены дополни­тельная стрелка и табличка «Уступи всем и можно прямо».

  • Согласно задумке, на электронном знаке появляется ограни­чение в 60 км/ч, когда на светофоре горит зелёный свет и движе­ние разрешено. Знак пере­ключа­ется на 40 км/ч при основном красном свете и зелёной стрелке, чтобы водители пропускали транспорт слева. Благодаря этому разрешено ехать прямо дополни­тельные 20 секунд.

  • После недовольства в соцсетях стрелку и знак быстро укрыли чехлом. В ГИБДД объяснили это тем, что электронный знак не соответ­ствует проекту органи­зации дорожного движения. При этом в ведом­стве подчерк­нули, что за время работы новой интер­активной системы на пере­крёстке не было зафикси­ровано ни одной аварии.

Как бы вы поступили с этим знаком?

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