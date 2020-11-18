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Электронный ПТС: где и как его получить, сколько стоит и кому положен

Разбор

Влад Зенин

С 1 ноября в России перестали оформлять бумажные паспорта транспортных средств на производимые локально и импортиру­емые авто­мобили — документы на эти машины стали электронными. Значит ли это, что бумажных ПТС больше не будет? А как получить электронную версию? Дорого ли это? Рассказываем!

У меня на руках бумажный ПТС: надо бежать и получать электронный?

Не торопитесь. Автовладельцам, чьи машины уже стоят на учёте в ГИБДД, и на которые есть бумажный паспорт, пере­делывать ничего не надо. Но можно — это дело добро­вольное. По словам управляющего директора автомати­зированной системы электронных паспортов АО «Электронный паспорт» Бориса Ионова, на данный момент из полутора миллиона электронных паспортов лишь 860 штук оформлены на ранее зареги­стриро­ванные автомобили.

«Как показывает практика, это интересует тех, кто купил недавно новый авто­мобиль с бумажным паспортом, — поясняет Ионов. — Рано или поздно авто­мобиль надо будет продавать. Поэтому оформить электронный паспорт пред­почитают те, кто смотрит в будущее, — чтобы вся история автомобиля начала накап­ливаться как можно раньше. В будущем это будет конкурентным преимуще­ством при продаже машины. Я ещё год назад оформил электронный паспорт на свой автомобиль. Но сделал это для того, чтобы лично проверять, как работают те или другие процедуры. Потом я продал автомобиль. В электронном виде мы оформили сделку с покупателем».

Начальник главного управления по обеспечению безопас­ности дорожного движения Роман Мишуров, в свою очередь, напоминает, что вместе с новыми машинами, на которые уже оформлен ЭТПС, получить ещё и бумажный документ не получится. «Лично мне нравится читать бумажный документ, — говорит Мишуров. — Кому-то больше нравится электронный документ, с точки зрения удобства. Здесь каждый волен выбирать сам. Но если человек приобрёл автомобиль с электронным паспортом, то получить бумажный он не сможет».

Хочу ЭПТС вместо бумажного. Что мне делать?

Получить электронный паспорт можно в уполномоченных органи­зациях. Это или испыта­тельные лабора­тории, в которых оформляют свиде­тельство о соответ­ствии конструкции транспортного средства требо­ваниям безопасности дорожного движения, или пункты техосмотра. Адреса этих организаций опубликованы на сайте Минпромторга. Всего в списке 19 лабораторий и около ста операторов ТО.

Для уже стоящих на учёте машин никакие лаборатории не нужны: обращаться можно напрямую в пункт техосмотра. По словам генераль­ного директора одного из операторов Александра Сердюкова, для оформ­ления потребуются бумажный ПТС, свидетель­ство о регистрации транспортного средства и сам автомобиль.

На месте сверяются все данные, вносятся в систему электронных паспортов, и документ сразу же становится действующим. А старый ПТС превращается в формальность.

Процедура занимает 15 минут, однако после получения электронного ПТС нужно съездить в ГИБДД и оформить новое свиде­тельство о регистрации с отметкой о выдаче нового паспорта.

Как быть, если я привезу машину из-за границы?

При ввозе автомобиля из дальнего зарубежья перед тем, как его оформить, потребуется получить свидетель­ство о соответ­ствии конструкции транспортного средства требова­ниям безопасности дорожного движения. Для этого необходимо обратиться в испытатель­ную лабораторию — ту же самую, которая вправе выдавать электронные ПТС. Как пояснил генеральный директор одной из таких лабора­торий Юрий Пархоменко, чтобы получить все документы, позволяющие эксплу­атировать машину на территории РФ, заявителю необходимо предоставить личный паспорт, таможенные документы, а также сам автомобиль.

Лучше всего оформлять свидетельство и ПТС в одном месте. Потому что данные из одного документа пока пере­носятся в другой вручную, а значит, если это делается в одном месте, то риск ошибки будет ниже.

После того как будет получено свидетель­ство, оформляется электронный паспорт. Однако поначалу ПТС будет иметь статус «Незавер­шённый», и для его изменения необходимо оплатить таможенные платежи и утили­зационный сбор. Когда деньги поступят в казна­чейство, паспорт автомати­чески получит статус «Действующий». Но будьте готовы — на это иногда уходит несколько дней. И уже после этого можно обращаться в ГИБДД для регистрации автомобиля.

Если автомобиль привезён из стран ЕАЭС (Бело­руссии, Казах­стана, Киргизии и Армении), в которых действует такой же ПТС, как и в России, процедура будет ещё проще. Владельца попросят предоставить старый бумажный паспорт, свиде­тельство о регистрации транспортного средства, личный паспорт и, конечно же, сам автомобиль к осмотру. Необходимые данные вносятся в систему электронных паспортов, и одно­временно в электронном виде проверяется, стоял ли автомобиль на учёте в той стране, из которой он привезён.

«Системы всех пяти стран гармони­зированы, поэтому делается всё легко и быстро. Никаких бюрократи­ческих процедур», — обещает Юрий Пархоменко.

После успешного прохождения всех процедур статус ЭПТС у такой машины тоже будет «Незавер­шённым» до уплаты утилизаци­онного сбора. После поступления средств паспорт станет действующим и машину можно ставить на учёт в ГИБДД. Процесс оформ­ления электронного паспорта займёт от 40 минут до полутора часов.

Сколько стоит оформление?

За оформление электронного ПТС, согласно постанов­лению правитель­ства, взимается плата в размере 600 рублей. Госпошлина за новое свиде­тельство о регистрации транс­портного средства с нужной отметкой — ещё 850 рублей.

При сопутствующих действиях, таких как, например, заключе­ние о технических харак­теристиках или внесение в систему электронных паспортов данных свидетель­ства о безопас­ности конструкции транспортного средства, стоимость получения электронного документа может увеличиться до 3000 рублей.

Пример выписки из электронного ПТС

Какие могут возникнуть сложности?

Одна из возможных проблем в оформлении электронного документа — нехватка данных в старом, бумажном паспорте. Например, прочерк в месте, где должна быть указана масса транс­портного средства или мощность его двигателя. В этом случае потребуется все эти цифры «установить» и делать заключение о технических харак­теристиках машины.

По словам Пархоменко, проблемы могут возникнуть и с фото­графиями машины, которые прикреп­ляются к ЭПТС. Снимки делают при осмотре авто­мобиля, и они и не всегда подходят системе по размеру или формату, а корректи­ровать снимки само­стоятельно эта система пока не умеет. В таком случае приводить фото­графии в соответ­ствие с требова­ниями придётся лабора­тории. Это и может стать одной из причин, увеличи­вающих стоимость документа до трёх тысяч рублей.

Однако это недоработки самой системы электронных паспортов. Когда техно­логия будет усовершен­ствована, таких проблем возникать не должно.

Что будет с бумажным ПТС?

Бумажные паспорта остаются в обращении: отказы­ваться от них никто не собирается. Даже в том случае, если в бумажном ПТС закончи­лись свободные места для запол­нения при проведении регистраци­онных данных, в Госавто­инcпекции по просьбе собствен­ника могут оформить дубликат бумажного документа. В случае, если ПТС потерян, его также обещают восстановить на бумаге. Един­ственная ситуация, когда оформ­ление бумажного ПТС невозможно, — это наличие действу­ющего электронного ПТС. 

А вы за бумажный ПТС или за электронный?

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