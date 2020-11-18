Электронный ПТС: где и как его получить, сколько стоит и кому положен

У меня на руках бумажный ПТС: надо бежать и получать электронный?

Не торопитесь. Автовладельцам, чьи машины уже стоят на учёте в ГИБДД, и на которые есть бумажный паспорт, пере­делывать ничего не надо. Но можно — это дело добро­вольное. По словам управляющего директора автомати­зированной системы электронных паспортов АО «Электронный паспорт» Бориса Ионова, на данный момент из полутора миллиона электронных паспортов лишь 860 штук оформлены на ранее зареги­стриро­ванные автомобили.

«Как показывает практика, это интересует тех, кто купил недавно новый авто­мобиль с бумажным паспортом, — поясняет Ионов. — Рано или поздно авто­мобиль надо будет продавать. Поэтому оформить электронный паспорт пред­почитают те, кто смотрит в будущее, — чтобы вся история автомобиля начала накап­ливаться как можно раньше. В будущем это будет конкурентным преимуще­ством при продаже машины. Я ещё год назад оформил электронный паспорт на свой автомобиль. Но сделал это для того, чтобы лично проверять, как работают те или другие процедуры. Потом я продал автомобиль. В электронном виде мы оформили сделку с покупателем».

Начальник главного управления по обеспечению безопас­ности дорожного движения Роман Мишуров, в свою очередь, напоминает, что вместе с новыми машинами, на которые уже оформлен ЭТПС, получить ещё и бумажный документ не получится. «Лично мне нравится читать бумажный документ, — говорит Мишуров. — Кому-то больше нравится электронный документ, с точки зрения удобства. Здесь каждый волен выбирать сам. Но если человек приобрёл автомобиль с электронным паспортом, то получить бумажный он не сможет».