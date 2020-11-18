Электронный ПТС: где и как его получить, сколько стоит и кому положен
Влад Зенин
С 1 ноября в России перестали оформлять бумажные паспорта транспортных средств на производимые локально и импортируемые автомобили — документы на эти машины стали электронными. Значит ли это, что бумажных ПТС больше не будет? А как получить электронную версию? Дорого ли это? Рассказываем!
У меня на руках бумажный ПТС: надо бежать и получать электронный?
Не торопитесь. Автовладельцам, чьи машины уже стоят на учёте в ГИБДД, и на которые есть бумажный паспорт, переделывать ничего не надо. Но можно — это дело добровольное. По словам управляющего директора автоматизированной системы электронных паспортов АО «Электронный паспорт» Бориса Ионова, на данный момент из полутора миллиона электронных паспортов лишь 860 штук оформлены на ранее зарегистрированные автомобили.
«Как показывает практика, это интересует тех, кто купил недавно новый автомобиль с бумажным паспортом, — поясняет Ионов. — Рано или поздно автомобиль надо будет продавать. Поэтому оформить электронный паспорт предпочитают те, кто смотрит в будущее, — чтобы вся история автомобиля начала накапливаться как можно раньше. В будущем это будет конкурентным преимуществом при продаже машины. Я ещё год назад оформил электронный паспорт на свой автомобиль. Но сделал это для того, чтобы лично проверять, как работают те или другие процедуры. Потом я продал автомобиль. В электронном виде мы оформили сделку с покупателем».
Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Роман Мишуров, в свою очередь, напоминает, что вместе с новыми машинами, на которые уже оформлен ЭТПС, получить ещё и бумажный документ не получится. «Лично мне нравится читать бумажный документ, — говорит Мишуров. — Кому-то больше нравится электронный документ, с точки зрения удобства. Здесь каждый волен выбирать сам. Но если человек приобрёл автомобиль с электронным паспортом, то получить бумажный он не сможет».
Хочу ЭПТС вместо бумажного. Что мне делать?
Получить электронный паспорт можно в уполномоченных организациях. Это или испытательные лаборатории, в которых оформляют свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения, или пункты техосмотра. Адреса этих организаций опубликованы на сайте Минпромторга. Всего в списке 19 лабораторий и около ста операторов ТО.
Для уже стоящих на учёте машин никакие лаборатории не нужны: обращаться можно напрямую в пункт техосмотра. По словам генерального директора одного из операторов Александра Сердюкова, для оформления потребуются бумажный ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства и сам автомобиль.
На месте сверяются все данные, вносятся в систему электронных паспортов, и документ сразу же становится действующим. А старый ПТС превращается в формальность.
Процедура занимает 15 минут, однако после получения электронного ПТС нужно съездить в ГИБДД и оформить новое свидетельство о регистрации с отметкой о выдаче нового паспорта.
Как быть, если я привезу машину из-за границы?
При ввозе автомобиля из дальнего зарубежья перед тем, как его оформить, потребуется получить свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения. Для этого необходимо обратиться в испытательную лабораторию — ту же самую, которая вправе выдавать электронные ПТС. Как пояснил генеральный директор одной из таких лабораторий Юрий Пархоменко, чтобы получить все документы, позволяющие эксплуатировать машину на территории РФ, заявителю необходимо предоставить личный паспорт, таможенные документы, а также сам автомобиль.
Лучше всего оформлять свидетельство и ПТС в одном месте. Потому что данные из одного документа пока переносятся в другой вручную, а значит, если это делается в одном месте, то риск ошибки будет ниже.
После того как будет получено свидетельство, оформляется электронный паспорт. Однако поначалу ПТС будет иметь статус «Незавершённый», и для его изменения необходимо оплатить таможенные платежи и утилизационный сбор. Когда деньги поступят в казначейство, паспорт автоматически получит статус «Действующий». Но будьте готовы — на это иногда уходит несколько дней. И уже после этого можно обращаться в ГИБДД для регистрации автомобиля.
Если автомобиль привезён из стран ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении), в которых действует такой же ПТС, как и в России, процедура будет ещё проще. Владельца попросят предоставить старый бумажный паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, личный паспорт и, конечно же, сам автомобиль к осмотру. Необходимые данные вносятся в систему электронных паспортов, и одновременно в электронном виде проверяется, стоял ли автомобиль на учёте в той стране, из которой он привезён.
«Системы всех пяти стран гармонизированы, поэтому делается всё легко и быстро. Никаких бюрократических процедур», — обещает Юрий Пархоменко.
После успешного прохождения всех процедур статус ЭПТС у такой машины тоже будет «Незавершённым» до уплаты утилизационного сбора. После поступления средств паспорт станет действующим и машину можно ставить на учёт в ГИБДД. Процесс оформления электронного паспорта займёт от 40 минут до полутора часов.
Сколько стоит оформление?
За оформление электронного ПТС, согласно постановлению правительства, взимается плата в размере 600 рублей. Госпошлина за новое свидетельство о регистрации транспортного средства с нужной отметкой — ещё 850 рублей.
При сопутствующих действиях, таких как, например, заключение о технических характеристиках или внесение в систему электронных паспортов данных свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, стоимость получения электронного документа может увеличиться до 3000 рублей.
Какие могут возникнуть сложности?
Одна из возможных проблем в оформлении электронного документа — нехватка данных в старом, бумажном паспорте. Например, прочерк в месте, где должна быть указана масса транспортного средства или мощность его двигателя. В этом случае потребуется все эти цифры «установить» и делать заключение о технических характеристиках машины.
По словам Пархоменко, проблемы могут возникнуть и с фотографиями машины, которые прикрепляются к ЭПТС. Снимки делают при осмотре автомобиля, и они и не всегда подходят системе по размеру или формату, а корректировать снимки самостоятельно эта система пока не умеет. В таком случае приводить фотографии в соответствие с требованиями придётся лаборатории. Это и может стать одной из причин, увеличивающих стоимость документа до трёх тысяч рублей.
Однако это недоработки самой системы электронных паспортов. Когда технология будет усовершенствована, таких проблем возникать не должно.
Что будет с бумажным ПТС?
Бумажные паспорта остаются в обращении: отказываться от них никто не собирается. Даже в том случае, если в бумажном ПТС закончились свободные места для заполнения при проведении регистрационных данных, в Госавтоинcпекции по просьбе собственника могут оформить дубликат бумажного документа. В случае, если ПТС потерян, его также обещают восстановить на бумаге. Единственная ситуация, когда оформление бумажного ПТС невозможно, — это наличие действующего электронного ПТС.