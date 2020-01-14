Дайджест конференций Авто.ру в 2019 году
Команда Авто.ру ценит своих друзей и партнёров и привлекает их к развитию автомобильного рынка в России. Для этого мы проводим автомобильные конференции, где встречаемся с представителями автобизнеса в разных регионах страны.
Конференция Авто.ру — это мероприятие, где можно обменяться опытом, поделиться своими или узнать кейсы коллег по актуальным темам, послушать выступления спикеров-экспертов из мира автобизнеса. Конференции включают в себя не только деловую программу, но и неофициальную, развлекательную часть, где можно отдохнуть и пообщаться в непринуждённой обстановке. А в 2019 году мы проводили для участников мероприятий командные квизы, где победители получали фирменные подарки от Авто.ру.
За прошлый год состоялось 9 конференций, 8 из которых прошли за пределами столицы. Это важно для региональных дилеров — ведь обычно большинство мероприятий для автобизнеса организуются именно в Москве. Мы рады создавать площадки для общения и встреч по всей стране.
Кратко рассказываем о прошедших конференциях и делимся материалами: фотоотчётами и презентациями спикеров, а также видеозаписями выступлений.
Казань
Волну конференций мы запустили в Казани 8 февраля. Встретились с коллегами из Поволжья, рассказали им о новых продуктах и сервисах Авто.ру, обсудили изменения на рынке за последний год, а приглашённые эксперты поделились успешными кейсами. Здесь мы впервые включили в вечернюю программу тематический квиз, который затем станет неотъемлемой частью будущих мероприятий.
Ярославль
В конце марта команда Авто.ру посетила Ярославль: здесь конференцию мы проводили впервые. С дилерами центральных регионов России обсудили лучшие практики по продажам автомобилей и разобрали кейсы из практики спикеров.
Самара
В конце апреля впервые побывали ещё в одном городе — в Самаре. Поговорили о новых продуктах для дилеров и трендах в автобизнесе. Участники самарской конференции установили рекорд: самое большое количество заданных вопросов во время мероприятия. Рады, что вам было интересно!
Санкт-Петербург
На майской конференции в Санкт-Петербурге был установлен другой рекорд: мероприятие от Авто.ру стало самой крупной автомобильной конференцией в регионе. В ней приняли участие больше 150 человек! Разбирали аналитику автомобильного рынка Северо-Западного федерального округа, обсуждали автоновости, тренды и многое другое.
Ростов-на-Дону
В июне отправились к южным дилерам, в Ростов-на-Дону. С участниками конференции говорили про секреты эффективного размещения на классифайдах, провели аналитику региона, обсудили тему послепродажного обслуживания и не только.
Сочи
Конференция Авто.ру в Сочи, проведённая в конце июля, — одно из главных событий в автомобильном бизнесе в России. Это было первое большое мероприятие для топ-менеджеров. Кроме того, мы расширили границы и впервые пригласили спикера из-за рубежа.
Воронеж
В августе в Воронеже встретились с дилерами Центрального федерального округа. На конференции поделились аналитикой региона, рассказали про новые продукты сервиса для дилеров, рассмотрели, что такое точки контакта и как правильно работать с главным активом любого дилерского центра — с клиентской базой.
Москва
Сентябрьская конференция в Москве, которую мы провели совместно с Яндексом, стала одной из крупнейших автомобильных конференций в России. Одиннадцать выступлений от спикеров-экспертов рынка и 400 профессионалов отрасли в одном месте.
Екатеринбург
Последнюю конференцию 2019 года мы провели в Екатеринбурге в ноябре. Очень приятно, что в столице Урала это была уже третья подряд ежегодная конференция Авто.ру. На встрече эксперты представили анализ авторынка Урала, поделились кейсами лидеров рынка, новостями и трендами.
Первая встреча с коллегами и партнёрами в 2020 году состоится уже в марте — на конференции в Краснодаре. Анонс мероприятия и форма для регистрации появятся в ближайшее время. Следите за новостями в Журнале Авто.ру и в разделе «Конференция Авто.ру», чтобы не пропустить ничего важного.