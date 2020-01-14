Дайджест конференций Авто.ру в 2019 году

Команда Авто.ру ценит своих друзей и партнёров и привлекает их к развитию автомо­бильного рынка в России. Для этого мы проводим автомобильные конфе­ренции, где встречаемся с представи­телями автобизнеса в разных регионах страны.

Конференция Авто.ру — это мероприятие, где можно обменяться опытом, поделиться своими или узнать кейсы коллег по актуальным темам, послушать выступ­ления спикеров-экспертов из мира автобизнеса. Конфе­ренции включают в себя не только деловую программу, но и неофициальную, развлекательную часть, где можно отдохнуть и пообщаться в непринуждённой обстановке. А в 2019 году мы проводили для участников мероприятий командные квизы, где победители получали фирменные подарки от Авто.ру.

За прошлый год состоялось 9 конференций, 8 из которых прошли за пределами столицы. Это важно для региональных дилеров — ведь обычно большин­ство мероприятий для автобизнеса организуются именно в Москве. Мы рады создавать площадки для общения и встреч по всей стране.

Кратко рассказываем о прошедших конференциях и делимся материалами: фотоотчётами и презентациями спикеров, а также видеозаписями выступлений.