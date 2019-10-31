Российские комплектации купе-кроссовера Haval, новый Porsche 911 с «механикой» и другие новости за ночь
Николай Андреев
Китайская компания Haval раскрыла данные о комплектациях купеобразного кроссовера F7x, который недавно начали собирать на заводе в Тульской области. Как и у соплатформенного паркетника F7, у новинки есть три исполнения. Младшая версия Comfort имеет систему бесключевого доступа, обогрев передних сидений и руля, климат-контроль, датчики дождя и света, мультимедийку с девятидюймовым экраном и задний парктроник.
Средняя комплектация Elite в дополнение получит электрорегулировки водительского кресла, обогрев задних сидений, камеру заднего вида и шторку в багажнике. Наконец, топ-версия Premium предложит светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения, камеры кругового обзора, люк в крыше и обивку салона искусственной кожей.
Haval F7x оснащается только 190-сильным бензиновым двухлитровым турбомотором и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод может быть передним или полным. Цены на купе-кросссовер пока не объявлены, это произойдёт ближе к старту продаж, который намечен на ноябрь.
Новый Porsche 911 всё-таки получил «механику»
Купе и кабриолет Porsche 911 Carrera S и Carrera 4S серии 992 спустя почти год после дебюта получили обещанную механическую коробку передач. Семиступенчатая трансмиссия является бесплатной опцией. При её заказе также без доплаты добавляется пакет Sport Chrono с динамическими креплениями двигателя, дополнительным спортивным режимом движения и механической блокировкой дифференциала на задней оси, тогда как с восьмиступенчатым «роботом» PDK идёт электронноуправляемая блокировка дифференциала.
Какой Porsche 911 взяли бы себе?
Новые кроссоверы BMW M станут гибридными
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Источник: Car Advice (англ.)
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