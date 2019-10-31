Российские комплектации купе-кроссовера Haval, новый Porsche 911 с «механикой» и другие новости за ночь

Средняя комплектация Elite в дополнение получит электрорегулировки водительского кресла, обогрев задних сидений, камеру заднего вида и шторку в багажнике. Наконец, топ-версия Premium предложит светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения, камеры кругового обзора, люк в крыше и обивку салона искусственной кожей.

Haval F7x оснащается только 190-сильным бензиновым двухлитровым турбомотором и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод может быть передним или полным. Цены на купе-кросссовер пока не объявлены, это произойдёт ближе к старту продаж, который намечен на ноябрь.