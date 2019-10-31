Владелец Dodge Charger раздавил машину, потому что не смог её продать

Российские комплектации купе-кроссовера Haval, новый Porsche 911 с «механикой» и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Haval раскрыла данные о комплектациях купеобразного кроссовера F7x, который недавно начали собирать на заводе в Тульской области. Как и у соплатформенного паркетника F7, у новинки есть три исполнения. Младшая версия Comfort имеет систему бесключевого доступа, обогрев передних сидений и руля, климат-контроль, датчики дождя и света, мультимедийку с девятидюймовым экраном и задний парктроник.

Haval F7x
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Haval F7x

Средняя комплектация Elite в дополнение получит электрорегулировки водительского кресла, обогрев задних сидений, камеру заднего вида и шторку в багажнике. Наконец, топ-версия Premium предложит светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения, камеры кругового обзора, люк в крыше и обивку салона искусственной кожей.

Haval F7x оснащается только 190-сильным бензиновым двухлитровым турбомотором и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод может быть передним или полным. Цены на купе-кросссовер пока не объявлены, это произойдёт ближе к старту продаж, который намечен на ноябрь.

Новый Porsche 911 всё-таки получил «механику»

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Купе и кабриолет Porsche 911 Carrera S и Carrera 4S серии 992 спустя почти год после дебюта получили обещанную механическую коробку передач. Семиступенчатая трансмиссия является бесплатной опцией. При её заказе также без доплаты добавляется пакет Sport Chrono с динамическими креплениями двигателя, дополнительным спортивным режимом движения и механической блокировкой дифференциала на задней оси, тогда как с восьмиступенчатым «роботом» PDK идёт электронноуправляемая блокировка дифференциала.

Какой Porsche 911 взяли бы себе?

Новые кроссоверы BMW M станут гибридными

BMW X5 M и X6 M

Глава подразделения BMW M Маркус Флаш рассказал, что «заряженные» кроссоверы станут гибридными, чтобы быть более мощными и при этом соответствовать строгим стандартам по уровню выбросов вредных веществ. Последние новинки компании – X5 M и X6 M – оснащены только бензиновым 4.4 V8 c двумя турбинами. Мотор развивает 600 л.с. или 625 л.с. в версии Competition.

Источник: Car Advice (англ.)

Построен первый 1014-сильный Jeep Gladiator

Hennessey Performance Engineering (HPE) has created the ultimate Jeep Gladiator: MAXIMUS 1000. Hennessey will unveil the company’s first production MAXIMUS, powered by PENNZOIL, on Wednesday, November 6, 2019 at the 2019 SEMA Show in Las Vegas at the Shell “Pioneering Performance” Experience (booth #60003). For more information: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Hennessey MAXIMUS 1000 Vehicle Page: http://bit.ly/Maximus1000 Powered by Pennzoil: http://www.Pennzoil.com

Американское ателье Hennessey Performance к тюнинг-шоу SEMA закончила постройку первого экземпляра пикапа Jeep Gladiator под названием Maximus 1000. В него установили компрессорный 6,2-литровый V8 от купе Dodge Challenger SRT Hellcat и дополнительно доработали, увеличив мощность с 717 до 1014 лошадиных сил. Двигатель сочетается с восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом. Всего построят 24 экземпляра Hennessey Maximus 1000. Стоимость одного суперпикапа – 200 000 долларов (12,8 миллиона рублей).

Porsche Taycan против Tesla Model S: дрэг!

Британский Top Gear взял долгожданный 761-сильный Porsche Taycan Turbo S и сравнил его с главным конкурентом – 770-сильным седаном Tesla Model S P100D. Причём оба электромобиля не только проехали стандартную гонку по прямой на четверть мили (402 метра), но и развили свою максимальную скорость. Результаты оказались очень близкими, но победитель во всех дисциплинах был только один.

Porsche Taycan vs Tesla Model S Drag Race - clarification: http://bit.ly/Tesla_Taycan_Clarification It’s the EV heavyweight battle you’ve been waiting for: In the green corner, the £140k, 750bhp Porsche Taycan Turbo S. In the red corner, the £100k, 754bhp Tesla Model S Performance Ludicrous+. To find out which is best, we test both on the road, drag strip, autobahn and at the charging station. Subscribe to Top Gear for more videos: http://bit.ly/SubscribeToTopGear WATCH MORE TOP GEAR: Drag Races: http://bit.ly/TGDragRaces Chris Harris Drives: http://bit.ly/ChrisHarrisDrives Series 27: http://bit.ly/TG-S27 MORE ABOUT TOP GEAR: Want to watch a bit of Top Gear on the internet? Welcome to the most comprehensive collection of official clips you'll find on YouTube. Whether you're searching for a caravan challenge, Ken Block in the Hoonicorn, cars versus fighter jets, Stig power laps or the latest Chris Harris Drives, you can find all the iconic films here. Make sure you're subscribed to the official Top Gear YouTube channel: http://bit.ly/SubscribeToTopGear This is a channel from BBC Studios, who help fund new BBC programmes.
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