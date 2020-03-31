Поддержка российских врачей от Audi, сохранение сроков давности по штрафам и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Audi изменила логотип в своих соцсетях. Так автопроизводитель хочет поддержать медицинский персонал больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с подозрением на коронавирус. Для упрощения идентификации сотрудники придумали систему бейджей: красный — врач, жёлтый — медсестра. Поэтому кольца эмблемы Audi стали красно-жёлтыми. Кроме этого, автопроизводитель подготовил свой автопарк в Москве для выдачи персоналу больницы в Коммунарке, если им потребуется срочная поездка по работе.
В свою очередь Mercedes-Benz поменял эмблему для всего мира. Её части отделены друг от друга для напоминания важности социального дистанцирования в условиях распространения пандемии.
Сроки давности дорожных штрафов останутся без изменений
Минюст России в рамках разработки нового КоАП принял решение не увеличивать сроки давности за несоблюдение ПДД. Если водитель нарушил правила, но постановление не было вынесено в нужный срок, то законных оснований для дальнейшего преследования нет. Сроки зависят от того, кто рассматривает административное дело. Если решение принимается инспектором ГИБДД, то срок давности составляет два месяца, если рассматривается судом — три месяца.
Источник: Российская газета
Нарушаете?
Московские дороги стали на 70 процентов свободнее
23 марта— ЦОДД (@gucodd) March 30, 2020
30 марта pic.twitter.com/YWW7jhuHQ2
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) опубликовал ролик, показывающий разницу в количестве машин на столичных дорогах 23 и 30 марта. Городской дептранс привёл точные цифры: дороги стали на 70% свободнее, чем были три недели назад. По сравнению с 30 марта прошлого года количество ДТП снизилось на 87%, услугами такси стали пользоваться на 47% меньше, а каршерингом — на 39%. Общее количество личного транспорта на дорогах сократилось на 48%.
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