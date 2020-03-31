Коллекцию уникальных машин ГАЗ продают за 200 миллионов рублей

Поддержка российских врачей от Audi, сохранение сроков давности по штрафам и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания Audi изменила логотип в своих соцсетях. Так авто­произво­дитель хочет под­держать медицин­ский персонал больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с подо­зрением на корона­вирус. Для упрощения иденти­фикации сотруд­ники придумали систему бейджей: красный — врач, жёлтый — медсестра. Поэтому кольца эмблемы Audi стали красно-жёлтыми. Кроме этого, автопроиз­водитель подготовил свой автопарк в Москве для выдачи персоналу больницы в Коммунарке, если им потребу­ется срочная поездка по работе. 

В свою очередь Mercedes-Benz поменял эмблему для всего мира. Её части отделены друг от друга для напоми­нания важности социального дистанци­рования в условиях распро­странения пандемии.

Сроки давности дорожных штрафов останутся без изменений

Минюст России в рамках разработки нового КоАП принял решение не увеличи­вать сроки давности за несоблю­дение ПДД. Если водитель нарушил правила, но постанов­ление не было вынесено в нужный срок, то законных оснований для дальнейшего преследо­вания нет. Сроки зависят от того, кто рассматри­вает админи­стративное дело. Если решение принима­ется инспектором ГИБДД, то срок давности состав­ляет два месяца, если рассматри­вается судом — три месяца.

Источник: Российская газета

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Московские дороги стали на 70 процентов свободнее

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) опубликовал ролик, показы­вающий разницу в количе­стве машин на столичных дорогах 23 и 30 марта. Городской дептранс привёл точные цифры: дороги стали на 70% свободнее, чем были три недели назад. По срав­нению с 30 марта прошлого года количество ДТП снизилось на 87%, услугами такси стали пользо­ваться на 47% меньше, а каршерингом — на 39%. Общее количе­ство личного транс­порта на дорогах сократилось на 48%.

Это связано с тем, что в стране объявлена нерабочая неделя. Её ввели ради уменьше­ния скорости распро­странения коронавируса. Власти рекомен­дуют выходить на улицу только в случае экстренной необходи­мости.

Классическую Alfa Romeo превратят в карбоновый 525-сильный электромобиль

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Итальянская компания Totem Automobili, занимающаяся восстанов­лением и ремонтом класси­ческих Alfa Romeo, анонсиро­вала постройку рестомода на базе купе Giulia Sprint GT, которое выпускалось с 1963 по 1976 год. От оригинального авто­мобиля останется только 10% деталей: кузов станет карбоновым, шасси — алюмини­евым, а вместо бензинового двигателя установят 525-сильный электро­мотор. С ним новинка сможет разгоняться до 100 км/ч за три секунды и проезжать на одной зарядке до 350 кило­метров. О тираже и стоимости электро­кара инфор­мации пока нет.

Вот на что можно пойти, чтобы снять Ferrari

В Техасе пассажир Chevrolet Cruze так хотел сфото­графи­ровать Ferrari F12 Berlinetta, что перелез в багажник седана прямо на шоссе. Почему он не захотел заснять суперкар через окно, непонятно.

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