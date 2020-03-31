Поддержка российских врачей от Audi, сохранение сроков давности по штрафам и другие новости за ночь

Компания Audi изменила логотип в своих соцсетях. Так авто­произво­дитель хочет под­держать медицин­ский персонал больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с подо­зрением на корона­вирус. Для упрощения иденти­фикации сотруд­ники придумали систему бейджей: красный — врач, жёлтый — медсестра. Поэтому кольца эмблемы Audi стали красно-жёлтыми. Кроме этого, автопроиз­водитель подготовил свой автопарк в Москве для выдачи персоналу больницы в Коммунарке, если им потребу­ется срочная поездка по работе.

В свою очередь Mercedes-Benz поменял эмблему для всего мира. Её части отделены друг от друга для напоми­нания важности социального дистанци­рования в условиях распро­странения пандемии.