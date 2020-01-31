Дизельгейт Mitsubishi, капот нового УАЗ Патриот и другие новости за ночь

Компания Mitsubishi Motors в ответ на обвинения со стороны прокура­туры Германии заявила, что не занижала данные об уровне вредных выбросов у дизельных машин. Японский авто­концерн утверждает, что не имеет к подозри­тельным двигателям никакого отношения, поскольку они произве­дены француз­ской группой PSA (Peugeot и Citroen) и поставляются по лицензии.

В свою очередь в PSA рассказали, что они действи­тельно поставляют Mitsubishi Motors попавшие под подозрение турбо­дизели объёмом 1,6 и 2,2 литра. По данным немецкой прокура­туры, они могли быть оборудо­ваны обманными устрой­ствами. Но пред­ставители французской компании подчерк­нули, что эти моторы сертифици­рованы на всех рынках по всем правилам. Ранее прокуратура Германии провела обыски в офисах Mitsubishi Motors, и если факт махинации подтвердится, то компанию ждут огромные штрафы.