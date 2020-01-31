Новую Toyota RAV4 доработали для прохождения лосиного теста

Дизельгейт Mitsubishi, капот нового УАЗ Патриот и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi Motors в ответ на обвинения со стороны прокура­туры Германии заявила, что не занижала данные об уровне вредных выбросов у дизельных машин. Японский авто­концерн утверждает, что не имеет к подозри­тельным двигателям никакого отношения, поскольку они произве­дены француз­ской группой PSA (Peugeot и Citroen) и поставляются по лицензии.

В свою очередь в PSA рассказали, что они действи­тельно поставляют Mitsubishi Motors попавшие под подозрение турбо­дизели объёмом 1,6 и 2,2 литра. По данным немецкой прокура­туры, они могли быть оборудо­ваны обманными устрой­ствами. Но пред­ставители французской компании подчерк­нули, что эти моторы сертифици­рованы на всех рынках по всем правилам. Ранее прокуратура Германии провела обыски в офисах Mitsubishi Motors, и если факт махинации подтвердится, то компанию ждут огромные штрафы.

Источник: Reuters (англ.)

Раскрыт дизайн капота нового УАЗ Патриот

1/2

В открытой базе Роспатента размещена новая заявка от Ульянов­ского автозавода. В ней есть изображение капота для нового Патриота. Судя по рисунку, кузовная деталь задумана более рельефной, чем у нынешнего внедорожника. Ранее стало известно, что новый УАЗ Патриот с модернизи­рованной рамой и бензиновым турбомотором начнёт производиться во второй половине 2021 года.

Источник: Роспатент

Toyota Supra станет 400-сильной

Компания Toyota готовит новую версию купе Supra с трёх­литровой рядной «турбо­шестёркой», форсиро­ванной с 340 до 400 лошадиных сил. В допол­нение к этому авто­мобиль получит доработан­ную подвеску, усиленный кузов и детали из углепластика. Ожидается, что 400-сильную Супру представят до конца 2020 года.

Источник: Best Car (яп.)

Хватит Супре 400 сил?

Новый Корвет поступит в продажу без обещанного обвеса из карбона

Производство Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения стартует в феврале — на три месяца позже обещанного срока. Кроме того, поначалу для 502-сильного средне­моторного суперкара не будет доступен карбоно­вый аэро­динами­ческий обвес. Он появится в списке опций только в сентябре. Эти проблемы связаны с крупней­шей забастовкой рабочих General Motors, которая длилась 40 дней осенью 2019 года. Тогда концерн потерял около двух милли­ардов долларов, а график выхода новинок был сорван.

Источник: Motor1 (англ.)

Кен Блок протестировал гоночный электровнедорожник

Американский гонщик Кен Блок проехал по маршруту последнего этапа марафона «Дакар» в Саудов­ской Аравии на электри­ческом прототипе E-SUV Odyssey21, построенном для новой гоночной серии Extreme E. Посмотрите, как круто ездит 558-сильный полно­приводный внедорожник, оснащённый 37-дюймо­выми внедорожными колёсами.

This is my first drive in an all-electric racecar... ever. And it's in the Dakar Rally, of all places!! How rad is that? I had the opportunity to race the final stage of Dakar in the all new Extreme E ODYSSEY 21 racecar, and it was an absolute blast. And yes, I may have ripped a donut or two in it, too. The wildest feeling was how instantly the electric torque came on (all 750lb/ft) and how fun it was to drive because of that. Subscribe to my channel for more: https://www.youtube.com/channel/UCpCJ0y-_y03qPlG4zrYAAvQ?sub_confirmation=1 Follow me on Instagram: @kblock43 Follow on Facebook: facebook.com/kenblockracing Rad gear that The Hoonigans make for me: https://www.hoonigan.com/collections/ken-block
Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение