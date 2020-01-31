Дизельгейт Mitsubishi, капот нового УАЗ Патриот и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Mitsubishi Motors в ответ на обвинения со стороны прокуратуры Германии заявила, что не занижала данные об уровне вредных выбросов у дизельных машин. Японский автоконцерн утверждает, что не имеет к подозрительным двигателям никакого отношения, поскольку они произведены французской группой PSA (Peugeot и Citroen) и поставляются по лицензии.
В свою очередь в PSA рассказали, что они действительно поставляют Mitsubishi Motors попавшие под подозрение турбодизели объёмом 1,6 и 2,2 литра. По данным немецкой прокуратуры, они могли быть оборудованы обманными устройствами. Но представители французской компании подчеркнули, что эти моторы сертифицированы на всех рынках по всем правилам. Ранее прокуратура Германии провела обыски в офисах Mitsubishi Motors, и если факт махинации подтвердится, то компанию ждут огромные штрафы.
Источник: Reuters (англ.)
Раскрыт дизайн капота нового УАЗ Патриот
В открытой базе Роспатента размещена новая заявка от Ульяновского автозавода. В ней есть изображение капота для нового Патриота. Судя по рисунку, кузовная деталь задумана более рельефной, чем у нынешнего внедорожника. Ранее стало известно, что новый УАЗ Патриот с модернизированной рамой и бензиновым турбомотором начнёт производиться во второй половине 2021 года.
Источник: Роспатент
Toyota Supra станет 400-сильной
Компания Toyota готовит новую версию купе Supra с трёхлитровой рядной «турбошестёркой», форсированной с 340 до 400 лошадиных сил. В дополнение к этому автомобиль получит доработанную подвеску, усиленный кузов и детали из углепластика. Ожидается, что 400-сильную Супру представят до конца 2020 года.
Источник: Best Car (яп.)
Хватит Супре 400 сил?
Новый Корвет поступит в продажу без обещанного обвеса из карбона
Производство Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения стартует в феврале — на три месяца позже обещанного срока. Кроме того, поначалу для 502-сильного среднемоторного суперкара не будет доступен карбоновый аэродинамический обвес. Он появится в списке опций только в сентябре. Эти проблемы связаны с крупнейшей забастовкой рабочих General Motors, которая длилась 40 дней осенью 2019 года. Тогда концерн потерял около двух миллиардов долларов, а график выхода новинок был сорван.
Источник: Motor1 (англ.)
Кен Блок протестировал гоночный электровнедорожник
Американский гонщик Кен Блок проехал по маршруту последнего этапа марафона «Дакар» в Саудовской Аравии на электрическом прототипе E-SUV Odyssey21, построенном для новой гоночной серии Extreme E. Посмотрите, как круто ездит 558-сильный полноприводный внедорожник, оснащённый