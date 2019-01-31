Концепт электрического пляжного багги Volkswagen и другие новости за ночь

Обе версии купе окрашиваются тоьлко в особые цвета (оранжевый и серый), недоступные для рядовых «Корветов». А ещё их можно украсить наклейками с названием серии. В Германии Chevrolet Corvette Grand Sport Final Edition стоит от 116 500 евро (8,77 миллиона рублей), что на 15 тысяч евро дороже стандартной версии. Corvette Z06 Final Edition — от 139 500 евро (10,5 миллиона рублей) – на 10 тысяч евро дороже обычной модели. И уже в 2019 году представят следующее поколение Corvette, которое впервые станет среднемоторным.

