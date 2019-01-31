Концепт электрического пляжного багги Volkswagen и другие новости за ночь
Chevrolet Corvette получил прощальную версию
Компания Chevrolet представила для европейского рынка спецверсию Corvette Final Edition. Она доступна для купе в версиях Grand Sport (с 466-сильным атмосферником V8 6.2) и Z06 (с компрессорным V8 мощностью 659 л.с.). У «прощальных» модификаций будут углерод-керамические тормоза Brembo, полугоночные сиденья Competition с особой обивкой и прострочкой, система телеметрии, карбоновые аэродинамические элементы кузова и отделка салона чёрной наппой в сочетании с микрофиброй.
Обе версии купе окрашиваются тоьлко в особые цвета (оранжевый и серый), недоступные для рядовых «Корветов». А ещё их можно украсить наклейками с названием серии. В Германии Chevrolet Corvette Grand Sport Final Edition стоит от 116 500 евро (8,77 миллиона рублей), что на 15 тысяч евро дороже стандартной версии. Corvette Z06 Final Edition — от 139 500 евро (10,5 миллиона рублей) – на 10 тысяч евро дороже обычной модели. И уже в 2019 году представят следующее поколение Corvette, которое впервые станет среднемоторным.
Источник: GM Authority (англ.)
BMW M3 получит сразу три разных версии
Новая «трёшка» BMW уже представлена, а теперь мы ждём премьеры заряженной модификации M3. По свежим данным, начальную версию назовут Pure – она получит трёхлитровую «турбошестёрку» мощностью 444 л.с., задний привод и механику. Версия Base будет оснащаться мотором мощностью 475 л.с., а для топ-версии Competition в большим количеством карбоновых деталей мощность доведут до 500 л.с.. Двум последним обещают полный привод и «автомат». Производство нового седана M3 начнётся в 2020 году, а премьера может состоятся в этом году.
Источник: Motor1 (англ.)
Этот кабриолет «Рено» замаскировали под «Мерседес». Похоже?
В британском Манчестере живёт забавный кабриолет Renault Megane, владелец которого, кажется, мечтал совсем о другом автомобиле. И – если вы не заметили – он припаркован на месте для инвалидов, но на самой машине специального знака нет. Диагноз?
Источник: пользователь Facebook Роб Фарелл
Почему Jeep Cherokee не подходит для кражи телевизоров
В американском штате Юта камера видеонаблюдения сняла неудачливых грабителей – они хотели поживиться огромных телевизором, но он не влез в кроссовер – ни на задний ряд, ни в багажник. Им стоит задуматься о более просторной машине.