Большой отзыв Hyundai и Kia, кемпер за 1000 долларов и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Южнокорейские родственные марки Hyundai и Kia объявили о совместной отзывной кампании, которая коснётся моделей Hyundai Grand Starex, Hyundai Porter, микроавтобуса Hyundai Solati, а также кроссовера Kia Sorento. В случае с Hyundai причиной отзыва стала нестабильная работа двигателя, в случае с Kia — дефектная система предотвращения лобовых столкновений.
Отзыв объявлен местным министерством государственных территорий, инфраструктуры и транспорта. В каких странах пройдёт кампания, не сообщается. На официальном сайте Росстандарта об этом отзыве информации пока нет.
Источник: ТАСС
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Источник: Liberty Walk
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