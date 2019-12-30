Русский Tesla Cybertruck в продаже, цена на Kia Seltos и другие события недели

Большой отзыв Hyundai и Kia, кемпер за 1000 долларов и другие новости за ночь

Новости

Андрей Шульдешов

Южнокорейские родственные марки Hyundai и Kia объявили о совместной отзывной кампании, которая коснётся моделей Hyundai Grand Starex, Hyundai Porter, микроавтобуса Hyundai Solati, а также кроссовера Kia Sorento. В случае с Hyundai причиной отзыва стала нестабильная работа двигателя, в случае с Kia — дефектная система предотвращения лобовых столкновений.

Отзыв объявлен местным министерством государ­ственных терри­торий, инфра­структуры и транс­порта. В каких странах пройдёт кампания, не сообщается. На официальном сайте Росстандарта об этом отзыве информации пока нет.

Источник: ТАСС

Этот обвес для Nissan GT-R стоит почти как весь Nissan GT-R

1/3

Компания Liberty Walk представила новый полный боди-кит для суперкара Nissan GT-R. Комплект из бамперов, антикрыла, капота и широких крыльев можно заказать из стекло­пластика или из карбона, он отличается очень высоким качеством исполнения — и не менее высокой ценой. Как минимум стекло­пластиковый вариант обойдётся в 34 020 долларов, а за полный карбоновый комплект просят все 73 570 долларов — это более 4,5 миллиона рублей. За эти деньги можно купить подержанный стоковый Nissan GT-R.

Источник: Liberty Walk

Этот странный, но крутой Ford Taurus может стать вашим

1/4

В Канзасе продаётся старый Ford Taurus, аккуратно пере­деланный в пикап. Особенность этой машины заключается ещё и в том, что в качестве донора была выбрана заряженная версия SHO — а это значит, что у автомобиля трёх­литровый V6 производ­ства Yamaha мощностью 202 л.с. и пяти­ступенчатая механическая коробка передач. И за всё это продавец хочет всего 7500 долларов (чуть больше 460 000 рублей).

Источник: AutaBuy

Купили бы такую машину за полмиллиона?

Смотрите, как переделать фургон в кемпер всего за тысячу долларов

1/5

Семейная пара купила фургон Dodge Ram Promaster (в России известен как Fiat Ducato) и всего за тысячу долларов превратила его в жилой кемпер. Всё необходимое для такой переделки было найдено в IKEA: фургон утеплили, организо­вали спальное место, полки, стол и кухонный уголок. В таких условиях пара живёт с апреля 2019 года, и пока что их всё устраивает.

Источник: Sweet Savory Life

Согласились бы жить в таком?

Вот почему компрессор — это круто

Тюнеры из Hennessey наглядно показали разницу в динамике двух купе Mustang Shelby GT350R, один из которых стоковый (5.2 V8, 530 л.с.), а второй оснащён компрессором Hennessey HPE850 (850 лошадиных сил). Оцените, насколько доработанный Shelby оказался быстрее. А заодно послушайте. как чертовски сочно звучат оба автомобиля. 

Ford Mustang GT350s and GT350Rs provide an excellent platform for a supercharger system. How much faster will this modification make your vehicle? We visited the Pennzoil Proving Grounds to get some answers. HPE850 GT350 Vehicle Page: http://bit.ly/2HsH89O Hennessey's HPE850 supercharged upgrade is guaranteed with a 2 Year / 24,000 mile limited warranty. Make your GT350 or GT350R more powerful than a GT500: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc
Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение