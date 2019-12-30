Большой отзыв Hyundai и Kia, кемпер за 1000 долларов и другие новости за ночь

Южнокорейские родственные марки Hyundai и Kia объявили о совместной отзывной кампании, которая коснётся моделей Hyundai Grand Starex, Hyundai Porter, микроавтобуса Hyundai Solati, а также кроссовера Kia Sorento. В случае с Hyundai причиной отзыва стала нестабильная работа двигателя, в случае с Kia — дефектная система предотвращения лобовых столкновений.

Отзыв объявлен местным министерством государ­ственных терри­торий, инфра­структуры и транс­порта. В каких странах пройдёт кампания, не сообщается. На официальном сайте Росстандарта об этом отзыве информации пока нет.