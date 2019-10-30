Audi, BMW и Jaguar сравнили в эффективности полного привода

Дорогая гоночная Супра, возвращение Ховера в Россию и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing создало первую гоночную модификацию купе Toyota Supra нового поколения. Автомобиль, подготовленный для класса FIA GT4, получил карбоновые сплиттер и антикрыло, капот с дополнительной вентиляцией, регулируемые амортизаторы, облегчённую выхлопную систему Akrapovic, каркас безопасности, кресла с шеститочечными ремнями и специальный 130-литровый топливный бак.

Трёхлитровая рядная «турбошестёрка» форсирована с 340 до 435 л.с., а стандартный восьмиступенчатый «автомат» заменён секвентальной коробкой с семью передачами. После всех доработок купе стало легче на 167 килограммов, и теперь снаряжённая масса составляет 1350 кило­граммов. Европейская стоимость Toyota Supra GT4 достигает 175 000 евро (12,4 миллиона рублей), тогда как стандартная версия стоит в России 5 534 000 рублей.

Great Wall Hover снова вернётся в Россию

Haval H5. Фото: Autohome
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Haval H5. Фото: Autohome

На заводе Haval в Тульской области в первом квартале 2020 года начнётся производство рамного внедорожника Haval H5, однако более подробной информации про двигатели и комплектации пока нет. Модель хорошо знакома: она является перелицованной версией Great Wall Hover, которая продавалась в России с 2005 по 2015 год. Четыре года назад компания Great Wall начала развивать на нашем рынке бренд Haval и убрала внедорожник из продажи. Позднее он недолго фигурировал под названием DW Hower: рамник собирали по лицензии на заводе Derways в Карачаево-Черкесии.

Источник: drom.ru

Ховеру стоит возвращаться в Россию?

Volkswagen готовит очередной электрический концепт

Компания Volkswagen 19 ноября представит концепт с электрической силовой установкой – седьмой по счёту из серии ID. Его премьера состоится на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Однако пока подробности о концепт-каре держатся в секрете, а в анонсе показан седан ID. Vizzion 2018 года.

Источник: Carscoops (англ.)

Nissan начал тестировать преемника 370Z

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Фотошпионы засекли на Нюрбургринге тестовый мул Nissan 370Z. Под слегка изменённым кузовом купе, которое продаётся с 2009 года, скрывается начинка от модели следующего поколения. Пока разработка спортивной двухдверки Nissan находится на ранней стадии, и в ближайшее время её премьеры можно не ждать.

Источник: Motor1 (англ.)

Кто быстрее: Ford F-150 Raptor против Jeep Wrangler

Канал Carwow провёл очередной дрэг-заезд, в котором на этот раз участвовали Ford F-150 Raptor с битурби­рованным 3.5 V6, форсированным в ателье Satton до 520 л.с., и Jeep Wrangler с 276-сильной двухлитровой «турбочетвёркой». Чтобы немного уравнять шансы, с тяжёлого Wrangler сняли кузовные панели. Посмотрите, поможет ли это менее мощному внедорожнику.

Our Jeep Wrangler ‘Superleggera’ is back! This time, our super-lightweight, stripped-down Wrangler is lining up against a totally different beast – a Ford F150 Raptor pickup! Can the yellow underdog, with its doors and roof removed, beat the American monster and its 3.5-litre V6 with 520hp? Join Mat and find out! Want to buy an American muscle car? Check out https://www.clivesutton.co.uk – they leant us the F150 for this video! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES
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