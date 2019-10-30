Дорогая гоночная Супра, возвращение Ховера в Россию и другие новости за ночь

На заводе Haval в Тульской области в первом квартале 2020 года начнётся производство рамного внедорожника Haval H5, однако более подробной информации про двигатели и комплектации пока нет. Модель хорошо знакома: она является перелицованной версией Great Wall Hover, которая продавалась в России с 2005 по 2015 год. Четыре года назад компания Great Wall начала развивать на нашем рынке бренд Haval и убрала внедорожник из продажи. Позднее он недолго фигурировал под названием DW Hower: рамник собирали по лицензии на заводе Derways в Карачаево-Черкесии.