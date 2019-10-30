Дорогая гоночная Супра, возвращение Ховера в Россию и другие новости за ночь
Николай Андреев
Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing создало первую гоночную модификацию купе Toyota Supra нового поколения. Автомобиль, подготовленный для класса FIA GT4, получил карбоновые сплиттер и антикрыло, капот с дополнительной вентиляцией, регулируемые амортизаторы, облегчённую выхлопную систему Akrapovic, каркас безопасности, кресла с шеститочечными ремнями и специальный 130-литровый топливный бак.
Трёхлитровая рядная «турбошестёрка» форсирована с 340 до 435 л.с., а стандартный восьмиступенчатый «автомат» заменён секвентальной коробкой с семью передачами. После всех доработок купе стало легче на 167 килограммов, и теперь снаряжённая масса составляет 1350 килограммов. Европейская стоимость Toyota Supra GT4 достигает 175 000 евро (12,4 миллиона рублей), тогда как стандартная версия стоит в России 5 534 000 рублей.
Great Wall Hover снова вернётся в Россию
На заводе Haval в Тульской области в первом квартале 2020 года начнётся производство рамного внедорожника Haval H5, однако более подробной информации про двигатели и комплектации пока нет. Модель хорошо знакома: она является перелицованной версией Great Wall Hover, которая продавалась в России с 2005 по 2015 год. Четыре года назад компания Great Wall начала развивать на нашем рынке бренд Haval и убрала внедорожник из продажи. Позднее он недолго фигурировал под названием DW Hower: рамник собирали по лицензии на заводе Derways в Карачаево-Черкесии.
Источник: drom.ru
Ховеру стоит возвращаться в Россию?
Volkswagen готовит очередной электрический концепт
Компания Volkswagen 19 ноября представит концепт с электрической силовой установкой – седьмой по счёту из серии ID. Его премьера состоится на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Однако пока подробности о концепт-каре держатся в секрете, а в анонсе показан седан ID. Vizzion 2018 года.
Источник: Carscoops (англ.)
Nissan начал тестировать преемника 370Z
Фотошпионы засекли на Нюрбургринге тестовый мул Nissan 370Z. Под слегка изменённым кузовом купе, которое продаётся с 2009 года, скрывается начинка от модели следующего поколения. Пока разработка спортивной двухдверки Nissan находится на ранней стадии, и в ближайшее время её премьеры можно не ждать.
Источник: Motor1 (англ.)
Кто быстрее: Ford F-150 Raptor против Jeep Wrangler
Канал Carwow провёл очередной дрэг-заезд, в котором на этот раз участвовали Ford F-150 Raptor с битурбированным 3.5 V6, форсированным в ателье Satton до 520 л.с., и Jeep Wrangler с 276-сильной двухлитровой «турбочетвёркой». Чтобы немного уравнять шансы, с тяжёлого Wrangler сняли кузовные панели. Посмотрите, поможет ли это менее мощному внедорожнику.