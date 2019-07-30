В Америке водитель фургона заменил разбитый фонарь бутылкой с энергетиком

Бензиновый лифтбек Audi S7, похороны Datsun и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Вслед за бензиновым седаном Audi S6 нового поколения появилась информация о соплатформенном лифтбеке S7. Он также получил 450-сильный 2,9-литровый V6 с двумя турбинами и электрическим турбо­нагнетателем, который заменил четырёхлитровый V8 той же мощности. До 60 миль в час (97 км/ч) новый Audi S7 разгоняется за 4,5 секунды.

Бензиновый S7 будет продаваться на рынках Северной Америки, Азии и Ближнего Востока. Начальная стоимость в США – 83 900 долларов (5,33 миллиона рублей). На европейском рынке Audi S7 появится только с 349-сильным дизелем.

Nissan откажется от марки Datsun

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Недавно компания Nissan объявила о планах по сокращению модельного ряда на 10 процентов и увольнению 12 500 человек из-за финансовых трудностей. Генеральный директор Хирото Саикава также заявил, что может быть сокращена или полностью упразднена модельная линейка Datsun на развивающихся рынках. То же самое касается компактных моделей марки Nissan. Сейчас в России выпускаются седан on-DO и хэтчбек mi-DO, которые являются перелицованными модификациями Lada Granta.

Источник: Automotive News (англ.)

Нужно отказываться от Datsun?

Сроки выхода электрического пикапа Tesla отодвигаются

Тизер пикапа Tesla

Глава Tesla Илон Маск рассказал, что компания близка к презентации электрического пикапа и «возможно, это случится через 2–3 месяца», то есть осенью. Хотя во время подведения итогов прошлого года в январе Маск заявлял, что пикап Tesla представят летом 2019 года.

Источник: Илон Маск (англ.)

Электрокроссовер Volkswagen вышел на тесты

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Фотошпионы впервые сфотографировали серийную версию концепта ID. Crozz 2017 года. По пути на конвейер первый электрический кроссовер марки потерял купеобразный профиль и стал больше похож на хэтчбек ID.3. Премьера серийного Volkswagen ID. Crozz состоится в 2020 году.

Источник: Motor1 (англ.)

Jaguar F-Pace SVR и Audi RS4 сравнили в гонке по прямой

Издание Car Magazine из ЮАР устроило дрэг по мокрому асфальту для двух полноприводников – кроссовера Jaguar F-Pace SVR с компрессорным пятилитровым V8 мощностью 550 л.с. и универсала Audi RS4 с 450-сильным битурбированным 2,9-литровым V6. Оказалось, что они едут очень близко – за счёт меньшей массы Audi смогла компенсировать меньшую мощность.

#DragRace #AudiRS4 #JaguarFPaceSVR In the buying market the SUV is slowly killing off the stationwagon. Today we settle which one is truly the best performance people carrier; the Audi RS4 Avant with its twin-turbo 2,9-litre V6 or the more muscular Jaguar F-Pace SVR boasting a supercharged 5,0-litre V8.
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