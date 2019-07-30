Бензиновый лифтбек Audi S7, похороны Datsun и другие новости за ночь

Вслед за бензиновым седаном Audi S6 нового поколения появилась информация о соплатформенном лифтбеке S7. Он также получил 450-сильный 2,9-литровый V6 с двумя турбинами и электрическим турбо­нагнетателем, который заменил четырёхлитровый V8 той же мощности. До 60 миль в час (97 км/ч) новый Audi S7 разгоняется за 4,5 секунды.

Бензиновый S7 будет продаваться на рынках Северной Америки, Азии и Ближнего Востока. Начальная стоимость в США – 83 900 долларов (5,33 миллиона рублей). На европейском рынке Audi S7 появится только с 349-сильным дизелем.