Alpina потроллила Mercedes и Porsche в ролике про самый быстрый универсал на планете

У Chevrolet отваливается подвеска, Mercedes E-class переделали в винтажном стиле и другие новости за ночь

Новости

Андрей Шульдешов

Корпорация GM организовала на американском рынке отзывную кампанию, которая затронет более 110 000 кроссоверов Chevrolet Trax. У них выявили некачественную сварку передних нижних рычагов подвески. Со временем, из-за вибраций и проездов по неровностям, рычаг может сломаться в местах крепления и отвалиться (официально это сформулировано как «частичное отсоединение»).

Ни одного инцидента, связанного с этим браком, не зарегистрировано, но два гарантийных ремонта уже проведены.

Источник: NHTSA

Volkswagen будет терять деньги на продажах электрокаров

Французское издание Automobile Propre со ссылкой на немецких коллег из Automotor & Sport утверждает, что первый массовый электрокар Volkswagen, хэтчбек I.D, будет продаваться в минус. По крайней мере, речь идёт о базовой версии с батареями на 48 кВт⋅ч. По информации издания, такой хэтчбек будет стоить 29 990 евро, и на каждом проданном автомобиле концерн потеряет порядка 3000 евро. Касается ли это дорогих версий с более ёмкими батареями, неизвестно. Прибыльным электрохэтч I.D станет только после 2025 года.

Источник: Automobile Propre 

Бренд Smart сворачивает продажи в Америке и Канаде

Причина – в серьёзном падении продаж как самой модели Smart, так и рынка микрокаров в целом, а также в высокой стоимости сертификации машин. Если в 2016 году в Америке было продано 6211 автомобилей, то в 2018 году – всего 1276.

Падение спроса связано в том числе и со стратегическим просчётом марки: в США и Канаде решено было предлагать только электрические версии Smart ForTwo с дальностью хода всего 93 километра. Из-за этого многие дилеры отказались работать с брендом.

После того, как все оставшиеся Смарты будут распроданы и фирменная дилерская сеть закроется, владельцы Smart смогут продолжить обслуживание у дилеров Mercedes-Benz.

Источник: TechCrunch

Илону Маску запретили писать в соцсетях на некоторые темы (на самом деле — почти на все)

Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США согласовали темы постов, которые основатель Tesla может публиковать в Твиттере (а он очень любит Твиттер). Если раньше комиссия просто поглядывала за тем, что пишет Маск, то теперь введены конкретные ограничения.

Например, нельзя рассказывать в соцсетях о финансовых делах компании, объёмах производства, потенциальных слияниях и новых направлениях развития бизнеса. Кроме того, нельзя предавать огласке непубличные решения руководства, а ещё комиссия оставляет за собой право расширять список запретных тем или запрещать конкретные посты.

Всё это сделано в интересах инвесторов, поскольку чрезмерная открытость Маска влияет на стоимость акций компании. Кажется, теперь основателю Tesla можно рассказывать только про обновления в автомобилях. И шутить про пукающих единорогов.

Источник: CNN

Дизайнер переделал новый Mercedes-Benz E-class в стилистике старого E-Class. Смотрите, что получилось

Дизайнер Дэвид Обендорфер создаёт очень интересные компьютерные рендеры: он берёт за основу современные модели автомобилей и переделывает дизайн в стилистике их далёких предков. Его последняя работа — Mercedes-Benz E-класса.

Проект называется Icon E Concept, и это нечто большее, чем вольная интерпретация стиля: при макетировании Дэвид учитывал параметры реального шасси E-класса последнего поколения, и его виртуальная модель почти полностью соответствует серийной машине по размерам колёсной базы, габаритам, объёму кабины и моторного отсека.

В дизайне – множество отсылок к старым моделям Mercedes. Свою работу Дэвид посвятил знаменитым дизайнерам, работавшим на Mercedes-Benz: Полю Браку, создателю модели W115, и Бруно Сакко, отвечавшему за дизайн марки с 1975 по 1999 годы.

Design David Obendorfer A tribute to Paul Bracq and Bruno Sacco A modern reinterpretation of the 1968 W115 executive sedan. For further informations www.davidobendorfer.com Soundtrack with vocal samples from Friedrich Hollaender - Sammy Lerner 'Falling in Love Again (Can't Help It)' performed by MARLENE DIETRICH © David Obendorfer Car Concepts Between Past and Future 2019
Источник: David Obendorfer

Как вам такой Е-класс?

Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение