У Chevrolet отваливается подвеска, Mercedes E-class переделали в винтажном стиле и другие новости за ночь

Причина – в серьёзном падении продаж как самой модели Smart, так и рынка микрокаров в целом, а также в высокой стоимости сертификации машин. Если в 2016 году в Америке было продано 6211 автомобилей, то в 2018 году – всего 1276.

Падение спроса связано в том числе и со стратегическим просчётом марки: в США и Канаде решено было предлагать только электрические версии Smart ForTwo с дальностью хода всего 93 километра. Из-за этого многие дилеры отказались работать с брендом.

После того, как все оставшиеся Смарты будут распроданы и фирменная дилерская сеть закроется, владельцы Smart смогут продолжить обслуживание у дилеров Mercedes-Benz.