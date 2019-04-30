У Chevrolet отваливается подвеска, Mercedes E-class переделали в винтажном стиле и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Корпорация GM организовала на американском рынке отзывную кампанию, которая затронет более 110 000 кроссоверов Chevrolet Trax. У них выявили некачественную сварку передних нижних рычагов подвески. Со временем, из-за вибраций и проездов по неровностям, рычаг может сломаться в местах крепления и отвалиться (официально это сформулировано как «частичное отсоединение»).
Ни одного инцидента, связанного с этим браком, не зарегистрировано, но два гарантийных ремонта уже проведены.
Источник: NHTSA
Volkswagen будет терять деньги на продажах электрокаров
Французское издание Automobile Propre со ссылкой на немецких коллег из Automotor & Sport утверждает, что первый массовый электрокар Volkswagen, хэтчбек I.D, будет продаваться в минус. По крайней мере, речь идёт о базовой версии с батареями на 48 кВт⋅ч. По информации издания, такой хэтчбек будет стоить 29 990 евро, и на каждом проданном автомобиле концерн потеряет порядка 3000 евро. Касается ли это дорогих версий с более ёмкими батареями, неизвестно. Прибыльным электрохэтч I.D станет только после 2025 года.
Источник: Automobile Propre
Бренд Smart сворачивает продажи в Америке и Канаде
Причина – в серьёзном падении продаж как самой модели Smart, так и рынка микрокаров в целом, а также в высокой стоимости сертификации машин. Если в 2016 году в Америке было продано 6211 автомобилей, то в 2018 году – всего 1276.
Падение спроса связано в том числе и со стратегическим просчётом марки: в США и Канаде решено было предлагать только электрические версии Smart ForTwo с дальностью хода всего 93 километра. Из-за этого многие дилеры отказались работать с брендом.
После того, как все оставшиеся Смарты будут распроданы и фирменная дилерская сеть закроется, владельцы Smart смогут продолжить обслуживание у дилеров Mercedes-Benz.
Источник: TechCrunch
Илону Маску запретили писать в соцсетях на некоторые темы (на самом деле — почти на все)
Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США согласовали темы постов, которые основатель Tesla может публиковать в Твиттере (а он очень любит Твиттер). Если раньше комиссия просто поглядывала за тем, что пишет Маск, то теперь введены конкретные ограничения.
Например, нельзя рассказывать в соцсетях о финансовых делах компании, объёмах производства, потенциальных слияниях и новых направлениях развития бизнеса. Кроме того, нельзя предавать огласке непубличные решения руководства, а ещё комиссия оставляет за собой право расширять список запретных тем или запрещать конкретные посты.
Всё это сделано в интересах инвесторов, поскольку чрезмерная открытость Маска влияет на стоимость акций компании. Кажется, теперь основателю Tesla можно рассказывать только про обновления в автомобилях. И шутить про пукающих единорогов.
Источник: CNN
Дизайнер переделал новый Mercedes-Benz E-class в стилистике старого E-Class. Смотрите, что получилось
Дизайнер Дэвид Обендорфер создаёт очень интересные компьютерные рендеры: он берёт за основу современные модели автомобилей и переделывает дизайн в стилистике их далёких предков. Его последняя работа — Mercedes-Benz E-класса.
Проект называется Icon E Concept, и это нечто большее, чем вольная интерпретация стиля: при макетировании Дэвид учитывал параметры реального шасси E-класса последнего поколения, и его виртуальная модель почти полностью соответствует серийной машине по размерам колёсной базы, габаритам, объёму кабины и моторного отсека.
В дизайне – множество отсылок к старым моделям Mercedes. Свою работу Дэвид посвятил знаменитым дизайнерам, работавшим на Mercedes-Benz: Полю Браку, создателю модели W115, и Бруно Сакко, отвечавшему за дизайн марки с 1975 по 1999 годы.