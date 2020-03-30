Амнистия водителей, лишённых прав, 0 баллов на дорогах Москвы и другие новости за ночь
Николай Андреев
В России предложили вернуть права водителям, которые лишились их за нарушения ПДД. Например тем, кто уехал с места ДТП. Однако амнистия не должна коснуться автомобилистов, наказанных за пьяное вождение и серьёзное превышение скорости. Такую инициативу направил в Госдуму Дмитрий Гулиев — член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
Вернуть водительские удостоверения предлагается для борьбы с распространением коронавируса. По словам Гулиева, в условиях пандемии передвижение на личном автомобиле безопасней, чем на общественном транспорте.
Источник: Российская газета
Надо проводить амнистию водителей?
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Источник: Mercedes-Benz Passion Blog (нем.)
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Источник: Autocar (англ.)
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