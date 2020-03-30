Новый Genesis G80: 6 главных фактов про корейского конкурента A7 и CLS

Амнистия водителей, лишённых прав, 0 баллов на дорогах Москвы и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

В России предложили вернуть права водителям, которые лишились их за нару­шения ПДД. Например тем, кто уехал с места ДТП. Однако амни­стия не должна коснуться автомо­билистов, наказанных за пьяное вожде­ние и серьёзное превы­шение скорости. Такую иници­ативу направил в Госдуму Дмитрий Гулиев — член Палаты молодых законо­дателей при Совете Федерации.

Вернуть водительские удостоверения предлага­ется для борьбы с распро­стране­нием корона­вируса. По словам Гулиева, в условиях пандемии пере­движение на личном автомо­биле безо­пасней, чем на обще­ственном транспорте.

Источник: Российская газета

Надо проводить амнистию водителей?

Утром понедельника в Москве не было пробок

Сервис «Яндекс.Карты» зафиксировал пробки в 0 баллов утром поне­дель­ника, 30 марта. Это связано с тем, что с 30 марта по 3 апреля в стране введена нерабочая неделя из-за пандемии корона­вируса. Власти рекомен­дуют выходить на улицу только в случае экстренной необходи­мости.

Раскрыта дата прекращения производства купе и кабриолетов Mercedes-Benz S-класса

Концерн Daimler проводит радикальную оптими­зацию расходов, в связи с чем несколько моделей Mercedes-Benz снимут с произ­водства. Среди них — купе и кабри­олет Mercedes-Benz S-класса. Стало известно, что приём заказов на двухдверки закроют в мае, а пере­станут их выпускать — в августе 2020 года. Ожидается, что их частично заменит родстер Mercedes-AMG SL нового поколения.

Источник: Mercedes-Benz Passion Blog (нем.)

Aston Martin и Bentley отказались от участия в Женевском автосалоне 2021 года

Aston Martin V12 Speedster
Bentley Mulliner Bacalar
1/2
Aston Martin V12 Speedster

Компании Aston Martin и Bentley уже решили не участво­вать в между­народном Женев­ском авто­салоне в 2021 году. Обе фирмы плани­ровали показать новинки на выставке в марте нынешнего года, но меро­приятие отменили из-за корона­вируса и премьеры прошли онлайн.

Источник: Autocar (англ.)

Lexus RC F сравнили в дрэге с четырьмя мощными «немцами»

Канал Carwow устроил гонку по прямой, в которой против 477-сильного купе Lexus RC F выступили немецкие двухдверки — BMW M4 с 431 силой и 510-сильный Mercedes-AMG C 63 S. Также в гонке приняли участие модели предыдущих поколений — седаны BMW M3 E90 (420 сил) и Mercedes-Benz C 63 AMG W204 (457 сил). Посмотрите, кто приехал к финишу первым.

It’s time for a battle that crosses the generations! Mat’s in the Lexus RC F Track Edition, a sports car with a 5.0-litre V8 and 477hp! It’s taking on the BMW M4, with its 3.0-litre, turbo, straight-six engine and 431hp, and the 510hp, 4.0-litre, twin-turbo V8-powered Mercedes-AMG C63 S! But that’s not all – we’ve also added in the Germans’ predecessors! There’s the BMW M3 E90, which has 420hp and a 4.0-litre V8, as well as the AMG C63 W205, powered by a 6.2-litre V8 with 457hp! It’s old vs new, so which of these five is your money on? Thanks to everyone who lent us their cars: Nick's M3 - https://www.instagram.com/nicksinghsahota/ Mahmood's M4 - https://www.instagram.com/mahmoodansari/ Martin's C63 - https://www.instagram.com/BenzvBeamer Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7EiNbBHXn7kksTeS8ll1CQ carwow Germany - https://www.youtube.com/channel/UCcftUjNsimynCrKGFolLRKQ carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Latin America (Spanish) - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES
Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение