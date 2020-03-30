Амнистия водителей, лишённых прав, 0 баллов на дорогах Москвы и другие новости за ночь

В России предложили вернуть права водителям, которые лишились их за нару­шения ПДД. Например тем, кто уехал с места ДТП. Однако амни­стия не должна коснуться автомо­билистов, наказанных за пьяное вожде­ние и серьёзное превы­шение скорости. Такую иници­ативу направил в Госдуму Дмитрий Гулиев — член Палаты молодых законо­дателей при Совете Федерации.

Вернуть водительские удостоверения предлага­ется для борьбы с распро­стране­нием корона­вируса. По словам Гулиева, в условиях пандемии пере­движение на личном автомо­биле безо­пасней, чем на обще­ственном транспорте.