iPhone в стиле пикапа Tesla, новый Audi S3 и другие новости за ночь

Компания Tesla отчиталась о финансовых резуль­татах четвёртого квартала 2019 года. За три месяца она поставила клиентам более 112 000 новых электро­мобилей, что стало рекордом для фирмы. По срав­нению с четвёртым кварталом 2018 года поставки выросли на 23 процента, а за 2019 год произведено более 415 тысяч электро­мобилей.

Выручка компании за четвёртый квартал 2019 года приба­вилась на 2 процента, до 7,38 милли­арда долларов. Чистая прибыль упала со 140 до 105 миллионов долларов. Скорректи­рованная прибыль составила 2,14 доллара на одну акцию. После объяв­ления финансовых результатов стоимость акций Tesla вновь подскочила, и теперь за одну акцию просят 581 доллар, хотя в начале 2020 года её стоимость не превышала 500 долларов.