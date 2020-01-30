iPhone в стиле пикапа Tesla, новый Audi S3 и другие новости за ночь
Николай Андреев
Российская компания Caviar, создающая люксовые модификации телефонов, представила модель Cyberphone. Она является кастомной версией iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max в стиле пикапа Tesla Cybertruck. Угловатый корпус смартфонов выполнен из титана, а дисплей прикрывает откидная крышка, которая превращается в подставку. Всего создадут 99 экземпляров Caviar Cyberphone, и каждый будет поставляться в кожаном кейсе. Стоимость титанового смартфона не раскрывается.
Tesla рассказала о рекордных поставках автомобилей
Компания Tesla отчиталась о финансовых результатах четвёртого квартала 2019 года. За три месяца она поставила клиентам более 112 000 новых электромобилей, что стало рекордом для фирмы. По сравнению с четвёртым кварталом 2018 года поставки выросли на 23 процента, а за 2019 год произведено более 415 тысяч электромобилей.
Выручка компании за четвёртый квартал 2019 года прибавилась на 2 процента, до 7,38 миллиарда долларов. Чистая прибыль упала со 140 до 105 миллионов долларов. Скорректированная прибыль составила 2,14 доллара на одну акцию. После объявления финансовых результатов стоимость акций Tesla вновь подскочила, и теперь за одну акцию просят 581 доллар, хотя в начале 2020 года её стоимость не превышала 500 долларов.
Новый Audi S3 замечен в необычной расцветке
В Сети появились фотографии хот-хэтча Audi S3 четвёртого поколения. Вместо камуфляжа на автомобиль нанесена странная трёхцветная плёнка с белыми воздухозаборниками в переднем бампере. О дате премьеры семейства
Источник: CocheSpias
Lincoln и Rivian вместе создадут электромобиль
Компания Lincoln, являющаяся премиальным брендом концерна Ford, подтвердила, что построит электрические модели на платформе стартапа Rivian, который по плану начнёт своё производство в 2021 году. Согласно слухам, на базе Rivian создадут два кроссовера Lincoln — компактный и среднеразмерный. Ожидается, что они поступят в продажу в 2022–2023 годах.
Старенький Opel Kadett сделали 1250-сильным
Тюнинг-ателье WKT построило самый быстрый автомобиль Германии. С виду он напоминает ничем не примечательный Opel Kadett, но под капотом у него установлен 1250-сильный двухлитровый мотор с огромной турбиной с давлением наддува 3,1 бара и системой впрыска метанола. Мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» и полным приводом. В итоге очень мощный Opel Kadett разгоняется от нуля до