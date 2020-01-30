Австралиец починил рулевое управление грузовика проволокой и тросом

iPhone в стиле пикапа Tesla, новый Audi S3 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Российская компания Caviar, создающая люксовые модифи­кации телефонов, пред­ставила модель Cyberphone. Она является кастомной версией iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max в стиле пикапа Tesla Cybertruck. Угловатый корпус смарт­фонов выполнен из титана, а дисплей при­крывает откидная крышка, которая превраща­ется в подставку. Всего создадут 99 экзем­пляров Caviar Cyberphone, и каждый будет поставляться в кожаном кейсе. Стоимость титано­вого смартфона не раскрывается.

Бренд Caviar, специализирующийся на люксовом модинге гаджетов, создал сверхпрочный смартфон-аналог Tesla Cybertruck на базе iPhone 11 Pro. Российские инженеры презентовали уникальный дизайн смартфона, основанный на дизайн-концепции новой резонансной модели кроссовера Илона Маска. Caviar создал модифицированный iPhone 11 Pro в стилистике Tesla Cybertruck: в девайсе прослеживается нарочитая геометричность линий, простота форм и универсальность материалов. Подробнее на сайте: https://caviar-phone.ru/caviar-phone11/cyberphone/

Tesla рассказала о рекордных поставках автомобилей

Компания Tesla отчиталась о финансовых резуль­татах четвёртого квартала 2019 года. За три месяца она поставила клиентам более 112 000 новых электро­мобилей, что стало рекордом для фирмы. По срав­нению с четвёртым кварталом 2018 года поставки выросли на 23 процента, а за 2019 год произведено более 415 тысяч электро­мобилей.

Выручка компании за четвёртый квартал 2019 года приба­вилась на 2 процента, до 7,38 милли­арда долларов. Чистая прибыль упала со 140 до 105 миллионов долларов. Скорректи­рованная прибыль составила 2,14 доллара на одну акцию. После объяв­ления финансовых результатов стоимость акций Tesla вновь подскочила, и теперь за одну акцию просят 581 доллар, хотя в начале 2020 года её стоимость не превышала 500 долларов.

Новый Audi S3 замечен в необычной расцветке

Фото: CocheSpias
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В Сети появились фотографии хот-хэтча Audi S3 четвёртого поколения. Вместо камуфляжа на авто­мобиль нанесена странная трёх­цветная плёнка с белыми воздухо­заборниками в переднем бампере. О дате премьеры семей­ства Audi A3/S3 офици­альной информации всё ещё нет, хотя соплат­форменные Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Seat Leon уже представлены.

Источник: CocheSpias

Lincoln и Rivian вместе создадут электромобиль

Компания Lincoln, являющаяся премиальным брендом концерна Ford, подтвер­дила, что построит электри­ческие модели на платформе стартапа Rivian, который по плану начнёт своё производ­ство в 2021 году. Согласно слухам, на базе Rivian создадут два кроссовера Lincoln — компактный и средне­размерный. Ожидается, что они поступят в продажу в 2022–2023 годах.

Старенький Opel Kadett сделали 1250-сильным

Тюнинг-ателье WKT построило самый быстрый автомобиль Германии. С виду он напоминает ничем не примеча­тельный Opel Kadett, но под капотом у него установ­лен 1250-сильный двух­литровый мотор с огромной турбиной с давлением наддува 3,1 бара и системой впрыска метанола. Мотор работает в паре с шести­ступенчатой «механикой» и полным приводом. В итоге очень мощный Opel Kadett разгоняется от нуля до 200 км/ч за 7,7 секунды, а с 200 до 300 км/ч — за 6,3 секунды.

What you see here is an astonishing 1257HP Opel Kadett 4x4! This ludicrously fast sleeper is the work of tuning company WKT. The original 1.6-litre engine has been thrown in the bin, replaced by a 2.0-litre 16V Turbo 4x4 Ecotec unit packing, the mother of all turbochargers, now running 3.1 bar!! Thanks to the F28 Gearbox the result is 1257 hp and an undisclosed torque figure, with which the car becomes a hard to beat contender in any type of drag race from a roll, as the footage clearly shows. It's now official German fastest 4-cylinder car! 0-100 4.0 sec 100-200 3.7sec 200-300 6.3se Liked the video? Click the 'like' button, comment, and feel free to subscribe! Click the bell to join the notification squad! Follow me: Subscribe: http://www.YouTube.com/GUMBAL FACEBOOK: http://www.fb.com/GUMBALTV INSTAGRAM: http://www.instagram.com/GUMBALTV TWITTER: http://Twitter.com/GUMBALTV http://www.gumbal.tv #gumbaltv
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