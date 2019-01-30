Максимальная выплата по ОСАГО вырастет вчетверо и другие новости за ночь

Министерство финансов РФ предложило увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП с 500 тысяч рублей до 2 миллионов. При этом ведомство полагает обойтись без пересчёта тарифов, поскольку основные выплаты в ОСАГО приходятся на ремонт автомобилей.

В Российском союзе автостраховщиков с Минфином не согласны и говорят о том, что средняя цена полиса в случае увеличения выплат должна вырасти – примерно на 10 процентов. В случае принятия поправок, выплаты по новым правилам начнутся с 1 сентября 2019 года.