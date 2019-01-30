Максимальная выплата по ОСАГО вырастет вчетверо и другие новости за ночь
Министерство финансов РФ предложило увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП с 500 тысяч рублей до 2 миллионов. При этом ведомство полагает обойтись без пересчёта тарифов, поскольку основные выплаты в ОСАГО приходятся на ремонт автомобилей.
В Российском союзе автостраховщиков с Минфином не согласны и говорят о том, что средняя цена полиса в случае увеличения выплат должна вырасти – примерно на 10 процентов. В случае принятия поправок, выплаты по новым правилам начнутся с 1 сентября 2019 года.
Источник: Ведомости
Toyota покажет обновлённый пикап Tacoma в Чикаго
Компания Toyota показала тизер среднеразмерного пикапа Tacoma, который является лидером сегмента на рынке Северной Америки. Модель получит уменьшенные в размерах фары и увеличенную решётку радиатора. Остальные подробности станут известны после премьеры, которая состоится 7 февраля 2019 года.
Источник: Motor1 (англ.)
Mercedes-Benz создал автовоз для перевозки масштабных моделей (и мы уже о нём мечтаем)
Немецкий автопроизводитель предложил коллекционерам масштабных моделей автовоз Mercedes-Benz Actros GigaSpace в масштабе 1:18. Он состоит из почти 1000 деталей, весит 10 килограммов, его длина составляет 113 сантиметров, а трейлер может принять 6 моделей. Стоимость – 630 евро (47 600 рублей)
Источник: Autoblog (англ.)
Когда купил свежий «Мустанг», а мечтаешь о классике
Ford Mustang пятого поколения, который появился в 2004 году, был стилизован под модель первого поколения из 1960-х, но владельцу одного из таких Мустангов этого показалось недостаточным и он серьёзно переделал внешность автомобиля под автомобили 1930-х годов – с обтекаемыми наплывами колёсных арок, запаской перед водительской дверью и огромным маскотом на капоте. Получилось…
Давайте проголосуем?
Источник: Reddit (англ.)
Pontiac Firebird + две огромные турбины = 102 л.с.
Вообще, автомобильные фанаты в США умеют развлекаться. Например, парни из объединения Hoonigans купили купе Pontiac Firebird 1984 года выпуска за 700 долларов с мотором мощностью 73 лошадиные силы и установили на него... две огроменные турбины! Правда, настраивать автомобиль им было лень, поэтому мощность выросла всего на 29 л.с. – до 102 л.с. Зато как круто это выглядит!