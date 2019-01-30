Koenigsegg нашёл партнёра для создания новых моделей

Максимальная выплата по ОСАГО вырастет вчетверо и другие новости за ночь

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Министерство финансов РФ предложило увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП с 500 тысяч рублей до 2 миллионов. При этом ведомство полагает обойтись без пересчёта тарифов, поскольку основные выплаты в ОСАГО приходятся на ремонт автомобилей.

В Российском союзе автостраховщиков с Минфином не согласны и говорят о том, что средняя цена полиса в случае увеличения выплат должна вырасти – примерно на 10 процентов. В случае принятия поправок, выплаты по новым правилам начнутся с 1 сентября 2019 года.

Источник: Ведомости

Toyota покажет обновлённый пикап Tacoma в Чикаго

Компания Toyota показала тизер среднеразмерного пикапа Tacoma, который является лидером сегмента на рынке Северной Америки. Модель получит уменьшенные в размерах фары и увеличенную решётку радиатора. Остальные подробности станут известны после премьеры, которая состоится 7 февраля 2019 года.

Источник: Motor1 (англ.)

Mercedes-Benz создал автовоз для перевозки масштабных моделей (и мы уже о нём мечтаем)

Немецкий автопроизводитель предложил коллекционерам масштабных моделей автовоз Mercedes-Benz Actros GigaSpace в масштабе 1:18. Он состоит из почти 1000 деталей, весит 10 килограммов, его длина составляет 113 сантиметров, а трейлер может принять 6 моделей. Стоимость – 630 евро (47 600 рублей)

Источник: Autoblog (англ.)

Когда купил свежий «Мустанг», а мечтаешь о классике

Ford Mustang пятого поколения, который появился в 2004 году, был стилизован под модель первого поколения из 1960-х, но владельцу одного из таких Мустангов этого показалось недостаточным и он серьёзно переделал внешность автомобиля под автомобили 1930-х годов – с обтекаемыми наплывами колёсных арок, запаской перед водительской дверью и огромным маскотом на капоте. Получилось…

Давайте проголосуем?

Источник: Reddit (англ.)

Pontiac Firebird + две огромные турбины = 102 л.с.

Вообще, автомобильные фанаты в США умеют развлекаться. Например, парни из объединения Hoonigans купили купе Pontiac Firebird 1984 года выпуска за 700 долларов с мотором мощностью 73 лошадиные силы и установили на него... две огроменные турбины! Правда, настраивать автомобиль им было лень, поэтому мощность выросла всего на 29 л.с. – до 102 л.с. Зато как круто это выглядит!

Turbos and superchargers: pretty expensive, right? We think so too. We were looking at a fan setup in one of our offices and thought to ourselves "hey, we could make a turbo/supercharger out of that for 'almost' free". But the big questions is... will it work? Or will it set on fire? Thanks to Scumbag Labs, these questions can be answered. Thanks to The Grand Tour Game for making Scumbag Labs possible! - https://www.playthegrandtourgame.com/ - https://www.facebook.com/playthegrandtourgame/ - https://www.instagram.com/playthegrandtourgame/ SUBSCRIBE TO THE PROJECT CARS CHANNEL// https://www.youtube.com/channel/UCCQAt0ipBbsOOIFpIDu9z2Q SUBSCRIBE and FOLLOW YT Subscribe: https://www.youtube.com/thehoonigans? FB: https://www.facebook.com/TheHoonigans/ IG: www.instagram.com/thehoonigans Turn on notifications so you don’t miss out, noob. https://www.hoonigan.com/ Follow Our Crew: @brianscotto @vin_tra @hertlife @dangerdan3 @mister_zachary @jchase7452 @joey_baggadonuts @teaguefleury @baker_ashley @nelsonflores__ @nadsynads @kyletstuart24 @baddaddybraddy @larry_chen_foto @roncar Stay fresh with the latest apparel: https://www.hoonigan.com/featured.html Music by Retnik Beats: https://www.youtube.com/user/RetnikDubs
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