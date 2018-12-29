Топливо на заправках в России в 2018 стало качественнее и другие новости за ночь

Главный инженер проектов Toyota 86 и Supra Тецуя Тада рассказал, что дилеры из разных стран всё настойчивее просят автопроизводителя выпустить заряженную версию хэтчбека Corolla. Задуматься о такой модели Тойоту заставляет и успех конкурентов – особенно Hyundai с его хот-хэтчем i30N. Однако Тецуя пока говорит, что окончательного решения ещё не принято и своё слово должны сказать маркетологи и экономисты.