Топливо на заправках в России в 2018 стало качественнее и другие новости за ночь
В уходящем году Росстандарт проверил более 3000 АЗС и выяснил, что, по сравнению с 2015 годом, доля нарушений снизилась с 20 до 9 процентов. В 2018 году обнаружено 3,5 процента некачественного топлива на сетевых заправках и 22 процента – на независимых АЗС. Самые частые нарушения — это нарушение норм по массовой доля серы и завышение октановых чисел.
Источник: Росстандарт
В линейку Toyota Corolla добавят хот-хэтч
Главный инженер проектов Toyota 86 и Supra Тецуя Тада рассказал, что дилеры из разных стран всё настойчивее просят автопроизводителя выпустить заряженную версию хэтчбека Corolla. Задуматься о такой модели Тойоту заставляет и успех конкурентов – особенно Hyundai с его хот-хэтчем i30N. Однако Тецуя пока говорит, что окончательного решения ещё не принято и своё слово должны сказать маркетологи и экономисты.
Источник: Car Sales (англ.)
Новый Mercedes-Benz CLA показал свои фары
Компания Mercedes-Benz опубликовала новый тизер купеобразного седана CLA второго поколения. На коротком видео новинка по-прежнему спрятана в тени, но при этом показывает новые фары. Модель представят на выставке потребительской электроники CES 8 января 2019 года в Лас-Вегасе.
Источник: Mercedes-Benz
McLaren представил наборы для персонализации гиперкара Speedtail
Все 106 экземпляров 1050-сильного гиперкара Speedtail давно предзаказаны (цены на модель начинались от 1 750 000 фунтов стерлингов), но компания McLaren продолжает рассказывать, как повезло их клиентам. Каждый из покупателей сможет выбрать уникальную отделку и оформление практически любого элемента автомобиля, а для тех, кому выбор покажется слишком сложным, придумали три тематических набора, которые называются Urbane, Visionary и Dynamic.
Источник: Motor1 (англ.)
Chevrolet Corvette ZR1 трижды позвонил в службу спасения, пока ехал по треку
Трековое купе Chevrolet Corvette ZR1 трижды в автоматическом режиме вызывало службу спасения через встроенный сервис (аналог нашей ЭРА-ГЛОНАСС), пока его хозяин быстро ехал по гоночной трассе. Машина посчитала, что попала в аварию, из-за сильных торможений и перегрузок в поворотах. Напомним, что Corvette ZR1 оснащается 765-сильным 6.2 V8 с механическим нагнетателем, разгоняется до 97 км/ч за 2,85 секунды, а его максималка составляет 338 км/ч.