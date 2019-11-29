Восстановленную после аварии Pagani Zonda продали за 377 миллионов рублей

Полмиллиона новых Mercedes-Benz S-класса, отставка Opel Mokka и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

На предприятии в немецком Зиндельфингене выпущен 500-тысячный Mercedes-Benz S-класса серии W222. Модель производится с 2013 года и каждый третий седан отправляется в Китай. Новый S-класс представят в 2020 году, а пока у нынешнего поколения есть шанс обогнать по объёму выпуска предшественника W221 (516 тысяч машин), который выпускался с 2005 по 2013 год. Самым популярным остаётся Mercedes-Benz S-класса серии W126: с 1980 по 1991 год седан разошёлся тиражом в 818 тысяч экземпляров.

Opel Mokka сняли с производства

Opel Mokka X

Компания Opel, принадлежащая французской PSA, прекратила сборку кроссовера Mokka, хотя дебют преемника состоится только в 2020 году, а его продажи начнутся в 2021 году. В новом поколении модель перейдёт на платформу CMP, которую уже получил хэтчбек Opel Corsa и Peugeot 2008, а в гамме появится электрическая версия.

Оригинальный кроссовер Opel Mokka представили в 2012 году, а спустя четыре года он получил масштабное обновление и приставку X к названию. Однако рестайлинговые автомобили не добрались до России: прежний владелец марки — концерн General Motors — объявил об уходе немецкого бренда с нашего рынка в 2015 году.

Источник: Autocar (англ.)

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Nissan придумал новую работу роботам при сборке машин

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Завод в японском Точиги станет первым среди предприятий Nissan, где увеличат автомати­зацию производства. Теперь установкой двигателя и трансмиссии в автомобиль, нанесением герметика и монтажом обивки потолка вместо людей будут заниматься роботы. Также бамперы начнут окрашивать вместе с кузовами новым типом краски, хотя раньше это было невозможно из-за слишком высокой температуры для пластика. Модернизация завода обойдётся в 33 миллиарда иен (301 миллион долларов).

Спортсмену разбили McLaren колесом от грузовика

В Хьюстоне, штат Техас, незакреплённое колесо грузовика прилетело прямо в автосалон McLaren, где стояло купе 650S Тревора Бауэра — местной звезды бейсбола. Спортсмен, конечно же, расстроился, но не сильно: суперкар был застрахован.

Фокус, Гелик и «ешка» универсал — кто быстрее в дрэге

Канал Carwow устроил гонку по прямой для 585-сильного внедорожника Mercedes-AMG G 63, 612-сильного универсала Mercedes-AMG G 63 и хэтчбека Ford Focus — но не простого, а заряженной RS-версии, дополнительно форсированной до 520 сил. Посмотрите, кто приедет к финишу первым.

It's time for something a little different! We've managed to get ahold of a souped-up Mountune Ford Focus RS! Normally, this hot hatch, with its 350hp output, would be obliterated by the Mercedes-AMG G63 and the E63 S estate, both of which have immense, 4.0-litre, twin-turbo V8s and around 600hp! However, the Mountune RS gets a gigantic power boost, with its 2.3-litre, turbocharged engine now putting out 520hp! Is this – plus its lighter weight compared to the Mercs – enough to make it today's victor? There's only one way to find out... LET'S RACE! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7EiNbBHXn7kksTeS8ll1CQ carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES
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