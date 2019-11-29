Полмиллиона новых Mercedes-Benz S-класса, отставка Opel Mokka и другие новости за ночь

Компания Opel, принадлежащая французской PSA, прекратила сборку кроссовера Mokka, хотя дебют преемника состоится только в 2020 году, а его продажи начнутся в 2021 году. В новом поколении модель перейдёт на платформу CMP, которую уже получил хэтчбек Opel Corsa и Peugeot 2008, а в гамме появится электрическая версия.

Оригинальный кроссовер Opel Mokka представили в 2012 году, а спустя четыре года он получил масштабное обновление и приставку X к названию. Однако рестайлинговые автомобили не добрались до России: прежний владелец марки — концерн General Motors — объявил об уходе немецкого бренда с нашего рынка в 2015 году.