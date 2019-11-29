Полмиллиона новых Mercedes-Benz S-класса, отставка Opel Mokka и другие новости за ночь
Николай Андреев
На предприятии в немецком Зиндельфингене выпущен 500-тысячный Mercedes-Benz
Opel Mokka сняли с производства
Компания Opel, принадлежащая французской PSA, прекратила сборку кроссовера Mokka, хотя дебют преемника состоится только в 2020 году, а его продажи начнутся в 2021 году. В новом поколении модель перейдёт на платформу CMP, которую уже получил хэтчбек Opel Corsa и Peugeot 2008, а в гамме появится электрическая версия.
Оригинальный кроссовер Opel Mokka представили в 2012 году, а спустя четыре года он получил масштабное обновление и приставку X к названию. Однако рестайлинговые автомобили не добрались до России: прежний владелец марки — концерн General Motors — объявил об уходе немецкого бренда с нашего рынка в 2015 году.
Источник: Autocar (англ.)
Как вам запомнился кроссовер Opel Mokka?
Nissan придумал новую работу роботам при сборке машин
Завод в японском Точиги станет первым среди предприятий Nissan, где увеличат автоматизацию производства. Теперь установкой двигателя и трансмиссии в автомобиль, нанесением герметика и монтажом обивки потолка вместо людей будут заниматься роботы. Также бамперы начнут окрашивать вместе с кузовами новым типом краски, хотя раньше это было невозможно из-за слишком высокой температуры для пластика. Модернизация завода обойдётся в 33 миллиарда иен (301 миллион долларов).
Спортсмену разбили McLaren колесом от грузовика
Yesterday, if you told me a semi truck would total my Mclaren, I would’ve believed you. If you told me it would happen like THIS? I would’ve said you’re out of your mind. If this isn’t @Mayhem I don’t know what is @Allstate pic.twitter.com/XqdiIgojB8— Trevor Bauer (@BauerOutage) 27 ноября 2019 г.
В Хьюстоне, штат Техас, незакреплённое колесо грузовика прилетело прямо в автосалон McLaren, где стояло купе 650S Тревора Бауэра — местной звезды бейсбола. Спортсмен, конечно же, расстроился, но не сильно: суперкар был застрахован.
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