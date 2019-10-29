Новая Kia Optima, адский карт из детской машинки и другие новости за ночь
Компания Kia опубликовала первый тизер нового поколения модели K5, которая в России известна под названием Optima. На снимке представлен вариант для южнокорейского рынка, однако глобальная версия модели не будет сильно отличаться по дизайну.
Передняя часть автомобиля получила сложный рисунок головной оптики, однако Optima сохранит фирменный стиль решётки радиатора «улыбка тигра». Дизайн задней части тоже полностью переосмыслен: по современной моде задние фонари соединены тонкой светодиодной полосой. Силуэт седана стал более приземистым, однако сохранил узнаваемые пропорции и унаследовал некоторые элементы дизайна от предыдущего поколения — например, хромированные накладки на задних стойках. Официально новую «Оптиму» должны представить в ноябре 2019 года.
Марка Hyundai сделала водородный тягач в стиле ар-деко...
На Североамериканской выставке коммерческого транспорта в Атланте дебютировал магистральный тягач Hyundai HDC-6 Neptune. Облик машины разрабатывался в стилистике скоростных поездов тридцатых годов прошлого века — дизайнеры ориентировались на проекты знаменитого промышленного дизайнера Генри Дрейфуса, который создавал поезда для нью-йоркской железной дороги. Технических характеристик в компании пока не раскрывают, но отмечают, что водородная силовая установка оказалась идеальным решением для дальнобойного коммерческого транспорта. Вместе с тягачом была показана и фура-рефрижератор с новой технологией Thermo Tech. В нём для поддержания низкой температуры используется криогенная азотная установка. Она охлаждает быстрее, а работает тише и экологичнее, чем обычные системы охлаждения в рефрижераторах.
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... и разозлила хот-хэтч Hyundai Veloster N Performance для выставки SEMA
К ноябрьской выставке SEMA компания Hyundai подготовила особую версию «горячего» хэтчбека Veloster N Performance, которая отличается агрессивным стайлингом, новыми колёсными дисками и перенастроенной подвеской. На капоте у хэтчбека появился воздухозаборник, под бампером прописался сплиттер, а на кромке багажника размещено большое антикрыло необычной формы. За новыми 19-дюймовыми колёсными дисками скрываются спортивные тормоза с дисками диаметром 380 мм спереди и 360 мм сзади. Кроме того, для особого Veloster N Performance подготовлен комплект гоночной подвески на пружинах HR. О доработках двигателя не сообщается: по умолчанию Veloster N Performance приводится в движение двухлитровым турбомотором мощностью 275 лошадиных сил, который трудится в паре с механической коробкой передач. Есть вероятность, что похожий пакет доработок затем пойдёт в серию.
Компания Mazda очень хочет сделать роторный спорткар. Но боится
Шеф-дизайнер Mazda Икуо Маеда рассказал в беседе с изданием Cars Guide, что производитель не оставляет идею выпуска нового поколения купе Mazda RX-8 с более современным роторным двигателем, однако всё ещё не уверен, что проект будет успешным. Проблема в том, что в индустрии стремительно набирают популярность электрические и гибридные силовые установки, и в этой новой реальности роторному ДВС может просто не найтись места. Сейчас в компании пытаются спрогнозировать реакцию аудитории: если популярная сегодня идея заботы об окружающей среде перевесит любовь к красивым спорткарам, новая Mazda RX-8 всё-таки не станет серийной — как минимум, с роторным двигателем, который является визитной карточкой этой модели.
Источник: Cars Guide
Вы за экологию или за роторный спорткар?
Парень решил прогреть резину и протаранил супермаркет
24-летний Уильям Эдмондс из Мичигана заехал на заправку на старом пикапе Ford Ranger, залил бензин, сделал пару глотков пива, а потом сел за руль, дал по газам и протаранил здание заправочной станции. После чего вышел из машины, снял номера, порвал водительское удостоверение и сбежал. Полицейским, которые поймали его 13 часов спустя, он рассказал, что просто хотел немного «пошлифовать» резиной на старте, чтобы прогреть её (якобы она была совсем свежая), но что-то пошло не так. Эдмондсу вменили опасное вождение и оставление места ДТП, но отпустили под залог в 5000 долларов. Директор заправки попросил Уильяма никогда больше к ним не приезжать.
LOOK: The driver falls to the ground as he rips off his plate and walks away. Check out the mess inside the store. @wxyzdetroit pic.twitter.com/dRxeqmoaf6— Rudy Harper (@RudyHarperWXYZ) 26 октября 2019 г.
Детскую машинку превратили в адский карт, пожирающий резину
Двое друзей из команды Grind Hard Plumbing увлекаются созданием бесполезных, но весьма впечатляющих автомобилей. Они превратили полуживое купе BMW 3 серии в раллийный пикап, сделали безумный внедорожный байк из старой велосипедной рамы и мотора от снегохода, а теперь взялись за машинки для детей. Купили миниатюрную копию Chevrolet Camaro, предназначенную для малышей, перенесли кузов и посадочное место на пространственную раму и запихнули «под капот» 500-кубовый мотор от квадроцикла Polaris Predator. Автомобиль ещё на стадии сборки, так что впечатляющих кадров с заездами пока что нет (а они точно будут впечатляющими). Зато в ролике ниже можно посмотреть на процесс сборки и первый запуск установленного мотора.