Новая Kia Optima, адский карт из детской машинки и другие новости за ночь

24-летний Уильям Эдмондс из Мичигана заехал на заправку на старом пикапе Ford Ranger, залил бензин, сделал пару глотков пива, а потом сел за руль, дал по газам и протаранил здание заправочной станции. После чего вышел из машины, снял номера, порвал водительское удостоверение и сбежал. Полицейским, которые поймали его 13 часов спустя, он рассказал, что просто хотел немного «пошлифовать» резиной на старте, чтобы прогреть её (якобы она была совсем свежая), но что-то пошло не так. Эдмондсу вменили опасное вождение и оставление места ДТП, но отпустили под залог в 5000 долларов. Директор заправки попросил Уильяма никогда больше к ним не приезжать.