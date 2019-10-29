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Новая Kia Optima, адский карт из детской машинки и другие новости за ночь

Новости

Компания Kia опубликовала первый тизер нового поколения модели K5, которая в России известна под названием Optima. На снимке представлен вариант для южнокорейского рынка, однако глобальная версия модели не будет сильно отличаться по дизайну.

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Передняя часть автомобиля получила сложный рисунок головной оптики, однако Optima сохранит фирменный стиль решётки радиатора «улыбка тигра». Дизайн задней части тоже полностью переосмыслен: по современной моде задние фонари соединены тонкой светодиодной полосой. Силуэт седана стал более приземистым, однако сохранил узнаваемые пропорции и унаследовал некоторые элементы дизайна от предыдущего поколения — например, хромированные накладки на задних стойках. Официально новую «Оптиму» должны представить в ноябре 2019 года.

Марка Hyundai сделала водородный тягач в стиле ар-деко...

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На Североамериканской выставке коммерческого транспорта в Атланте дебютировал магистральный тягач Hyundai HDC-6 Neptune. Облик машины разрабатывался в стилистике скоростных поездов тридцатых годов прошлого века — дизайнеры ориентировались на проекты знаменитого промышленного дизайнера Генри Дрейфуса, который создавал поезда для нью-йоркской железной дороги. Технических характеристик в компании пока не раскрывают, но отмечают, что водородная силовая установка оказалась идеальным решением для дальнобойного коммерческого транспорта. Вместе с тягачом была показана и фура-рефрижератор с новой технологией Thermo Tech. В нём для поддержания низкой температуры используется криогенная азотная установка. Она охлаждает быстрее, а работает тише и экологичнее, чем обычные системы охлаждения в рефрижераторах.

Верите в будущее водородных тягачей?

... и разозлила хот-хэтч Hyundai Veloster N Performance для выставки SEMA

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К ноябрьской выставке SEMA компания Hyundai подготовила особую версию «горячего» хэтчбека Veloster N Performance, которая отличается агрессивным стайлингом, новыми колёсными дисками и перенастроенной подвеской. На капоте у хэтчбека появился воздухозаборник, под бампером прописался сплиттер, а на кромке багажника размещено большое антикрыло необычной формы. За новыми 19-дюймовыми колёсными дисками скрываются спортивные тормоза с дисками диаметром 380 мм спереди и 360 мм сзади. Кроме того, для особого Veloster N Performance подготовлен комплект гоночной подвески на пружинах HR. О доработках двигателя не сообщается: по умолчанию Veloster N Performance приводится в движение двухлитровым турбомотором мощностью 275 лошадиных сил, который трудится в паре с механической коробкой передач. Есть вероятность, что похожий пакет доработок затем пойдёт в серию.

Компания Mazda очень хочет сделать роторный спорткар. Но боится

Mazda RX Vision Concept

Шеф-дизайнер Mazda Икуо Маеда рассказал в беседе с изданием Cars Guide, что производитель не оставляет идею выпуска нового поколения купе Mazda RX-8 с более современным роторным двигателем, однако всё ещё не уверен, что проект будет успешным. Проблема в том, что в индустрии стремительно набирают популярность электрические и гибридные силовые установки, и в этой новой реальности роторному ДВС может просто не найтись места. Сейчас в компании пытаются спрогнозировать реакцию аудитории: если популярная сегодня идея заботы об окружающей среде перевесит любовь к красивым спорткарам, новая Mazda RX-8 всё-таки не станет серийной — как минимум, с роторным двигателем, который является визитной карточкой этой модели.

Источник: Cars Guide

Вы за экологию или за роторный спорткар?

Парень решил прогреть резину и протаранил супермаркет

24-летний Уильям Эдмондс из Мичигана заехал на заправку на старом пикапе Ford Ranger, залил бензин, сделал пару глотков пива, а потом сел за руль, дал по газам и протаранил здание заправочной станции. После чего вышел из машины, снял номера, порвал водительское удостоверение и сбежал. Полицейским, которые поймали его 13 часов спустя, он рассказал, что просто хотел немного «пошлифовать» резиной на старте, чтобы прогреть её (якобы она была совсем свежая), но что-то пошло не так. Эдмондсу вменили опасное вождение и оставление места ДТП, но отпустили под залог в 5000 долларов. Директор заправки попросил Уильяма никогда больше к ним не приезжать.

Детскую машинку превратили в адский карт, пожирающий резину

Двое друзей из команды Grind Hard Plumbing увлекаются созданием бесполезных, но весьма впечатляющих автомобилей. Они превратили полуживое купе BMW 3 серии в раллийный пикап, сделали безумный внедорожный байк из старой велосипедной рамы и мотора от снегохода, а теперь взялись за машинки для детей. Купили миниатюрную копию Chevrolet Camaro, предназначенную для малышей, перенесли кузов и посадочное место на пространственную раму и запихнули «под капот» 500-кубовый мотор от квадроцикла Polaris Predator. Автомобиль ещё на стадии сборки, так что впечатляющих кадров с заездами пока что нет (а они точно будут впечатляющими). Зато в ролике ниже можно посмотреть на процесс сборки и первый запуск установленного мотора. 

Our 500cc Polaris Predator engined go kart does its first burnout. In this episode the Chevy Camaro SS gets a custom built gas tank, oil tank, and cooling system. We are one episode away from getting this thing driving! Next stop Sema! Yewww https://www.grindhardplumbingco.com/ Edwin's music channel https://www.youtube.com/channel/UCW5T8i4wHp2URXMVvF0hGzA Music from Epicdemic Sounds (A site with thousands of Royalty Free Tracks For YouTube Videos) http://share.epidemicsound.com/wHcdc Fan contact info PO Box 2370 Sandpoint, ID 83864 USA grindhardyewww@gmail.com Merch inquiries grindhardmerch@gmail.com Other inquiries grindhardplumbingco@gmail.com For business inquiries please contact Colin GHPC@solaromgmt.com
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