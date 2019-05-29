Электрический MINI, новый цвет Арканы и другие новости за ночь

Компания MINI устроила в США фотосессию своего первого серийного электромобиля. Его подстерегли фотошпионы и теперь мы можем взглянуть на Cooper SE без маскировки ещё до официальной премьеры. От версий с ДВС электрический хэтчбек отличается закрытой решёткой радиатора, новыми колёсами и другим лючком, под которым скрывается разъём для подключения зарядного кабеля.

Ожидается, что MINI Cooper SE получит силовую установку от модели BMW i3, которая оснащается 170-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 42,2 кВт·ч. Премьера новинки должна состояться в ближайшее время.