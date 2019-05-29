Голубь спас водителя от штрафа за превышение скорости

Электрический MINI, новый цвет Арканы и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Компания MINI устроила в США фотосессию своего первого серийного электромобиля. Его подстерегли фотошпионы и теперь мы можем взглянуть на Cooper SE без маскировки ещё до официальной премьеры. От версий с ДВС электрический хэтчбек отличается закрытой решёткой радиатора, новыми колёсами и другим лючком, под которым скрывается разъём для подключения зарядного кабеля.

Ожидается, что MINI Cooper SE получит силовую установку от модели BMW i3, которая оснащается 170-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 42,2 кВт·ч. Премьера новинки должна состояться в ближайшее время.

Источник: Autoblog (англ.)

Купе-кроссовер Renault Arkana получил новый цвет кузова

Компания Renault расширила цветовую палитру кроссовера Arkana. Новинка, которая пока продаётся в России лишь в онлайн-шоуруме в лимитированной серии Edition One (уже реализовано более 250 экземпляров), теперь доступна не только в красном цвете Red Fusion, но и в коричневом Tenakuru. Он впервые применён на автомобилях французской марки.

Как вам новый цвет Арканы?

Последний тизер гибридного суперкара Ferrari

Компания Ferrari опубликовала последний тизер перед премьерой гибридного суперкара. В нём показаны некоторые детали новинки — например, фары, которые радикально отличаются от других моделей. Новинку официально представят уже сегодня.

Источник: Ferrari

Новая Toyota Tundra станет гибридом

Нынешний пикап Toyota Tundra

Самый большой пикап компании Toyota – Tundra – готовится сменить поколение. Вместе с новой платформой модель получит 456-сильную гибридную установку, состоящую из 3.5 V6 с двумя турбинами и электромотора. Похожую схему сейчас использует 359-сильный гибридный седан Lexus LS 500h, но у него бензиновый двигатель является атмосферным. Новый пикап Toyota Tundra представят в 2020 году.

Источник: FTL Truck (англ.)

Посмотрите, как дорогущий Ferrari преследует недешёвый Porsche

Водитель этого чёрного Ferrari LaFerrari Aperta не стесняется ехать на все деньги на редчайшем родстере, выпущенном тиражом в 210 экземпляров. Он легко пускает 963-сильный автомобиль в занос, преследуя не менее редкий Porsche Carrera GT. И всё это снимается из классического Porsche 911… Чем не автомобильная мечта?

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