Электрический MINI, новый цвет Арканы и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания MINI устроила в США фотосессию своего первого серийного электромобиля. Его подстерегли фотошпионы и теперь мы можем взглянуть на Cooper SE без маскировки ещё до официальной премьеры. От версий с ДВС электрический хэтчбек отличается закрытой решёткой радиатора, новыми колёсами и другим лючком, под которым скрывается разъём для подключения зарядного кабеля.
Ожидается, что MINI Cooper SE получит силовую установку от модели BMW i3, которая оснащается 170-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 42,2 кВт·ч. Премьера новинки должна состояться в ближайшее время.
Источник: Autoblog (англ.)
Купе-кроссовер Renault Arkana получил новый цвет кузова
Компания Renault расширила цветовую палитру кроссовера Arkana. Новинка, которая пока продаётся в России лишь в онлайн-шоуруме в лимитированной серии Edition One (уже реализовано более 250 экземпляров), теперь доступна не только в красном цвете Red Fusion, но и в коричневом Tenakuru. Он впервые применён на автомобилях французской марки.
Как вам новый цвет Арканы?
Последний тизер гибридного суперкара Ferrari
Компания Ferrari опубликовала последний тизер перед премьерой гибридного суперкара. В нём показаны некоторые детали новинки — например, фары, которые радикально отличаются от других моделей. Новинку официально представят уже сегодня.
Источник: Ferrari
Новая Toyota Tundra станет гибридом
Самый большой пикап компании Toyota – Tundra – готовится сменить поколение. Вместе с новой платформой модель получит 456-сильную гибридную установку, состоящую из 3.5 V6 с двумя турбинами и электромотора. Похожую схему сейчас использует 359-сильный гибридный седан Lexus LS 500h, но у него бензиновый двигатель является атмосферным. Новый пикап Toyota Tundra представят в 2020 году.
Источник: FTL Truck (англ.)
Посмотрите, как дорогущий Ferrari преследует недешёвый Porsche
Водитель этого чёрного Ferrari LaFerrari Aperta не стесняется ехать на все деньги на редчайшем родстере, выпущенном тиражом в 210 экземпляров. Он легко пускает 963-сильный автомобиль в занос, преследуя не менее редкий Porsche Carrera GT. И всё это снимается из классического Porsche 911… Чем не автомобильная мечта?