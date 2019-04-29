Чёрный список нарушителей ПДД, глохнущие Lada Vesta и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Госавтоинспекция создаст «чёрный список» злостных нарушителей – водителей, которые получают десятки штрафов в год (точное количество не обозначено), а также лишались водительских прав. Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. Злостным нарушителям запретят работать в сфере пассажирских перевозок, а сам «чёрный список» будет доступен транспортным компаниям — они смогут проверять водителей при приёме на работу.
Источник: Известия
АвтоВАЗ отзывает газовые Lada Vesta CNG: у них глохнет мотор
АвтоВАЗ готовит отзывную кампанию для метановых Lada Vesta CNG, сообщает портал Lada Online. Причина – в глохнущем двигателе. Дилерским центрам предписано обновить прошивку моторов в случае обращения клиентов, а также оповестить всех владельцев Lada Vesta CNG и пригласить их на ремонт. Ожидается, что скоро на сайте Росстандарта появится список VIN-кодов отзываемых автомобилей.
Источник: Lada Online
У Toyota появился свой Нюрбургринг. С перепадами высот и кучей поворотов
Компания Toyota запустила собственный тестовый трек для ходовых испытаний машин. Его создавали «с учётом опыта работы на трассе Нюрбургринг». Сама трасса получилась заметно короче Северной петли (её длина составляет 5,3 километра, а Нюрбургринга – 20,8 километра), зато у неё внушительный перепад высот (целых 75 метров) и масса самых разных поворотов.
Трасса расположилась на территории большого технического центра Toyota Shimoyama в префектуре Аити. Сейчас на новом тестовом треке работает 50 человек, большинство из которых – заводские тест-пилоты. К 2023 году на территории технического центра запустят также скоростной полигон и несколько дополнительных треков, на которых смоделированы разные условия вождения.
Это всё, что осталось от Ferrari 355. И кто-то это купил!
Да, похоже на останки очень плохого мангала после майских праздников, но на самом деле это Ferrari F355 Spider. Когда-то у неё был 3,5-литровый V8 и механическая коробка передач, а на вторичном рынке её оценили в 101 489 долларов. А потом она сгорела.
Удивительно, но эту кучу ржавого пепла выставили на продажу на сайте Copart. В объявлении указано, что автомобиль не подлежит восстановлению (ну надо же). Ещё более удивительно, что лот купили! Кто, за сколько, а главное, зачем – неизвестно.
Зачем кому-то понадобились обгорелые останки Ferrari?
Что если это – будущий суперкар от Alfa Romeo?
Поговаривают, что Alfa Romeo задумала выпустить суперкар, который придёт на замену модели 8C Competizione. Дизайнер Луиджи Мемола решил представить, как мог бы выглядеть такой суперкар, и нарисовал вот это.
Его проект называется Linea Emozionante Aerodinamica (LEA) и сочетает в себе футуристичные детали (например, парящие голографические фонари) со стилистикой старых моделей Alfa Romeo. Что там у LEA с двигателем, Луиджи не уточняет.
Источник: Behance
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У Tesla Roadster будет феноменальный запас хода
Когда Tesla Roadster только представили, Илон Маск заявил, что автомобиль сможет проезжать на одной зарядке до 620 миль (около 990 километров). Общаясь на днях с одним из пользователей Twitter, основатель Tesla уточнил характеристики: по его словам, запас хода родстера превысит 1000 километров! Звучит впечатляюще, ведь обычно, что касается технических характеристик, слова с делом у Маска не расходятся.