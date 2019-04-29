Чёрный список нарушителей ПДД, глохнущие Lada Vesta и другие новости за ночь

Компания Toyota запустила собственный тестовый трек для ходовых испытаний машин. Его создавали «с учётом опыта работы на трассе Нюрбургринг». Сама трасса получилась заметно короче Северной петли (её длина составляет 5,3 километра, а Нюрбургринга – 20,8 километра), зато у неё внушительный перепад высот (целых 75 метров) и масса самых разных поворотов.

Трасса расположилась на территории большого технического центра Toyota Shimoyama в префектуре Аити. Сейчас на новом тестовом треке работает 50 человек, большинство из которых – заводские тест-пилоты. К 2023 году на территории технического центра запустят также скоростной полигон и несколько дополнительных треков, на которых смоделированы разные условия вождения.