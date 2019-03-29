Volkswagen установит рекорд «дороги в небеса», BMW i2 построят на базе Mercedes-Benz и другие новости за ночь

Информация о том, что BMW и Mercedes-Benz намерены совместно разрабатывать небольшие электрические автомобили, обрастает подробностями. Глава отдела разработок BMW Клаус Фрёлих рассказал, что в 2024 году компания представит электромобиль i2 с запасом хода в 300 километров, созданный на совместной платформе с концерном Daimler. По габаритам он будет близок к i3, но окажется существенно дешевле за счёт отказа от дорогого углепластикового кузова в пользу металлического. Базовая стоимость такого электромобиля не превысит 30 тысяч евро.