Инженеры Porsche рассказали, как испытывали свой первый электрокар

Volkswagen установит рекорд «дороги в небеса», BMW i2 построят на базе Mercedes-Benz и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Спортивное подразделение Volkswagen Motorsport попробует установить новый рекорд на горном серпантине, ведущем к горе Тяньмэнь в Китае. Одна из самых опасных и сложных дорог в мире начинается в долине на высоте примерно 200 метров над уровнем моря и спустя 99 поворотов заканчивается на высоте около 1300 метров над уровнем моря.

Volkswagen ID. R

На серпантин, закрытый для обычного движения, в сентябре 2019 года привезут Volkswagen ID. R – гоночный болид, оснащённый двумя электромоторами суммарной мощностью 680 л.с. (650 Н·м). За его руль сядет двухкратный победитель 24 часов Ле-Мана и трёхкратный победитель 24-часовой гонки на Нюрбургринге Ромен Дюма. Сейчас быстрейшим результатом является время 9:51, установленное на серпантине в 2018 году китайским гонщиком Хо Пин Туном на 575-сильном кроссовере Range Rover Sport SVR.

Источник: Autoblog (англ.)

Mercedes-Benz поможет BMW с разработкой электромобиля

BMW i3

Информация о том, что BMW и Mercedes-Benz намерены совместно разрабатывать небольшие электрические автомобили, обрастает подробностями. Глава отдела разработок BMW Клаус Фрёлих рассказал, что в 2024 году компания представит электромобиль i2 с запасом хода в 300 километров, созданный на совместной платформе с концерном Daimler. По габаритам он будет близок к i3, но окажется существенно дешевле за счёт отказа от дорогого углепластикового кузова в пользу металлического. Базовая стоимость такого электромобиля не превысит 30 тысяч евро.

Источник: Manager Magazin (нем.)

Новый Mercedes-AMG CLA 45 практически лишился камуфляжа

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Самая мощная версия седана Mercedes-Benz CLA попалась фотошпионам почти без всякого камуфляжа на кузове. CLA 45 получит фирменную решётку радиатора Panamericana, передний бампер с массивными воздухозаборниками, спортивную выхлопную систему с квартетом патрубков, спойлер на крышке багажника и диффузор в заднем бампере. Заряженный седан представят после аналогичного по характеристикам хэтчбека A 45. Он получит две версии: базовую 387-сильную и 421-сильный S-вариант.

Источник: Motor1 (англ.)

Посмотрите на Ferrari Monza SP2 в классических цветах

На конвейере в Маранелло сфотографировали спидстер Ferrari Monza SP2 в необычной ливрее. И так очень редкий 810-сильный суперкар (всего построят 499 экземпляров вместе с Monza SP1) будет уникальным – красно-синяя расцветка отсылает к Ferrari 290 MM 1956 года, на котором в гонках участвовал пятикратный чемпион Формулы-1 Хуан Мануэль Фанхио.

Источник: ProDriver CZ (чешск.)

В BMW испугали призрака беспилотником

Для продвижения новой программы разработки беспилотного автомобиля Data-Driven Development (D3) компания BMW сняла забавный ролик, в котором седан 7-й серии самостоятельно едет по тёмному-тёмному лесу…

In the year 2000, we set out on a quest, to bring to life our vision of an automobile that people could drive themselves – but didn’t have to. The idea is simple, we are working on safer cars, for a safer tomorrow. ► Subscribe to the BMW Group YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/BMWGroupView/youtube-subscribe The launch of the new BMW Group High Performance D3 platform, as well as the opening of the Autonomous Driving Campus in 2018, together as a company we are making our vision a reality. ► Explore More Videos: Human Centered Innovation Team BMW Innovationswerk. https://youtu.be/UCeJNLJmb6A Strategic Initiative BMW Back2Code Campus https://youtu.be/trU4A1fowhQ The 3 Series Legacy Continues https://youtu.be/CNveDeN67eA Mission: Impossible – Fallout | Behind the Scenes https://youtu.be/OuEcZaXVc6c Testing of the new BMW 8 Series Coupe. https://youtu.be/MwE1h3QsqeY ► Follow us on Social Media: Facebook: https://www.facebook.com/BMWGroup LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw/ Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup Twitter: https://twitter.com/BMWGroup
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