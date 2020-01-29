Новый Kia Sorento заметили в России, следующий Cadillac Escalade и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Сети появились фотографии Kia Sorento четвёртого поколения почти без камуфляжа. Судя по пейзажу и стоящей рядом Газели, снимок сделали в России. Новый Sorento получил полностью переделанную внешность со светодиодными фарами, переходящими в крупную решётку радиатора, а также вертикальными, двухсекционными фонарями.
В салоне кроссовера — крупный экран мультимедийной системы, стоящий вплотную к цифровой панели приборов, массивные дверные ручки и шайба-селектор управления коробкой передач. По последним слухам, официальная премьера нового Kia Sorento состоится 17 февраля.
Источник: Сlien
Как вам внешность нового Kia Sorento?
Cadillac засветил корму нового Escalade
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