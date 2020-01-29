7 фактов про новый Seat Leon

Новый Kia Sorento заметили в России, следующий Cadillac Escalade и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В Сети появились фотографии Kia Sorento четвёртого поко­ления почти без камуфляжа. Судя по пейзажу и стоящей рядом Газели, снимок сделали в России. Новый Sorento получил полностью пере­деланную внешность со свето­диод­ными фарами, пере­ходящими в крупную решётку радиатора, а также вертикальными, двух­секци­онными фонарями.

В салоне кроссовера — крупный экран мульти­­­медийной системы, стоящий вплотную к цифровой панели приборов, массивные дверные ручки и шайба-селектор управ­ления коробкой передач. По последним слухам, офици­альная премьера нового Kia Sorento состоится 17 февраля.

Источник: Сlien

Как вам внешность нового Kia Sorento?

Cadillac засветил корму нового Escalade

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Компания Cadillac рассказала о новой версии шоссейного автопилота Super Cruise, показав также фото­графию части 38-дюймового дисплея Escalade пятого поколения. На ней можно разглядеть внедорожник сзади. Ранее опублико­ванные шпионские фото­графии демонстри­ровали внедорожник спереди и сбоку. Премьера Cadillac Escalade состоится 4 февраля в Лос-Анджелесе.

Модернизированный Super Cruise теперь умеет само­стоятельно пере­страиваться из одной полосы в другую для опере­жения попутных машин. Для активации этого режима достаточно включить поворотник. Также улучшена функция, позволяющая ездить по шоссе и маги­стралям, не трогая руль и педали.

Раскрыта информация о бензиновом Genesis GV80

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В Майами состоялась американская премьера кроссовера Genesis GV80, где рассказали подроб­ности о двух бензиновых турбо­моторах, доступных для модели. Базовым станет 2,5-литровый четырёх­цилиндровый двигатель мощностью 305 лошадиных сил. Этот мотор дебюти­ровал на новой Kia Optima/K5 GT, где он развивает 290 л.с. (422 Н·м). Топ-версия GV80 получила 385-сильный битурбиро­ванный 3.5 V6. Также для кроссовера доступен рядный шести­­цилин­дровый турбодизель 3.0 мощностью 278 л.с. (588 Н·м). Все моторы сочетаются с восьмиступен­чатым «автоматом». В России Genesis GV80 появится во второй половине 2020 года.

Внедорожный Bentley Continental GT создали для ледовой гонки

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Компания Bentley рассказала подробности о внедорожном Continental GT, един­ственная фото­графия которого была недавно опублико­вана в соцсетях марки. Купе создали для ледовой гонки GP Ice Race, которая пройдёт в начале февраля в австрий­ской части Восточных Альп. Bentley Continental GT получил боевую раскраску, расширен­ную на 15 мм колею, багажник на крыше с дополни­тельным освещением, облегчённую выпускную систему Acrapovic, каркас безопас­ности и гоночные кресла. Шести­литровый W12 с двумя турбинами выдаёт штатные 635 л.с. и 900 Н·м.

Новый Mercedes-AMG G63 сравнили в дрэге со старым

Канал Carwow провёл гонку по прямой между двумя мощными Геликами с битурби­рованными моторами V8. Модель предыдущего поколения оснащена 5,5-литровым двигателем мощностью 571 л.с. Её выставили против нового внедорожника с 585-сильным четырёх­литровым мотором. 

It’s time for a battle of old vs new! The current Mercedes-AMG G63 is a big, luxury SUV built on an all-new setup – its predecessor, however, was still based on underpinnings established in 1979! Can the all-new – and its 4.0-litre, 585hp V8 – defeat the classic, with its 5.5-litre V8 and 571hp? Join Mat now for a drag race AND some extra challenges to find out! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7EiNbBHXn7kksTeS8ll1CQ carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES
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