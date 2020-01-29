Новый Kia Sorento заметили в России, следующий Cadillac Escalade и другие новости за ночь

В Сети появились фотографии Kia Sorento четвёртого поко­ления почти без камуфляжа. Судя по пейзажу и стоящей рядом Газели, снимок сделали в России. Новый Sorento получил полностью пере­деланную внешность со свето­диод­ными фарами, пере­ходящими в крупную решётку радиатора, а также вертикальными, двух­секци­онными фонарями.

В салоне кроссовера — крупный экран мульти­­­медийной системы, стоящий вплотную к цифровой панели приборов, массивные дверные ручки и шайба-селектор управ­ления коробкой передач. По последним слухам, офици­альная премьера нового Kia Sorento состоится 17 февраля.